2025. november 18. kedd
5 °C Budapest
havazás, hó, időjárás, hungaromet, előrejelzés
Utazás

Hózápor is érkezhet hazánkba: mutatjuk, hol lehet rá készülni

Pénzcentrum
2025. november 18. 07:15

Változékony, de rendkívül hideg időre kell számítania annak, aki kedden az utcára lép.

Kedden reggel a Tiszántúlon várható eső. Másutt erősen felhős idő lesz. A nyugati határ közelében már csökken a felhőzet. A legalacsonyabb hőmérséklet 0 és 6 fok között alakul.

A hidegfront nyomán este a magasabb területeken akár hópelyhek is megjelenhetnek.

Napközben több helyen csökken a felhőzet és előbújik a nap. Jelentős csapadék nem valószínű. Északkelet térségében azonban kialakulhat egy zápor vagy hózápor. Az északnyugati szél veszít az erejéből. A legmagasabb hőmérséklet 5 és 10 fok között várható.
Címlapkép: Getty Images
