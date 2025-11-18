Hózápor is érkezhet hazánkba: mutatjuk, hol lehet rá készülni

Változékony, de rendkívül hideg időre kell számítania annak, aki kedden az utcára lép.

Kedden reggel a Tiszántúlon várható eső. Másutt erősen felhős idő lesz. A nyugati határ közelében már csökken a felhőzet. A legalacsonyabb hőmérséklet 0 és 6 fok között alakul.

Napközben több helyen csökken a felhőzet és előbújik a nap. Jelentős csapadék nem valószínű. Északkelet térségében azonban kialakulhat egy zápor vagy hózápor. Az északnyugati szél veszít az erejéből. A legmagasabb hőmérséklet 5 és 10 fok között várható.