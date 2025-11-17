Már látni, mikor csap le a havazás Magyarországra: ezekben az országrészekben hullhat a legtöbb

Hidegfront érkezik az országba hétfőn, amely jelentős időjárás-változást hoz: erős széllel, esővel, záporokkal és zivatarokkal számolhatunk, este pedig a magasabb területeken akár hópelyhek is megjelenhetnek - írta az Időkép.

A hét elején véget ér a tartósan nyirkos, hideg időszak, helyét egy jóval dinamikusabb időjárási rendszer veszi át. Az északnyugat felől érkező markáns hidegfront alaposan felkavarja a légkört.

A frontrendszer hatására országszerte csapadékra kell számítani, amely több helyen záporok, sőt zivatarok formájában jelentkezhet. A szél megerősödik, helyenként viharossá fokozódhat. A délutáni órák második felében kezdődik meg a magasabb légrétegekben a hideg, fagyos levegő beáramlása. Az esti, késő esti időszakban ez a lehűlés találkozhat a még jelenlévő csapadékkal.

Ennek eredményeként a magasabb hegycsúcsokon az eső havas esőbe, havazásba válthat át. A szakemberek szerint azonban tartós hótakaró kialakulására még nem kell számítani, legfeljebb átmeneti, látványos havazás fordulhat elő. A téli sportok kedvelőinek tehát még várniuk kell, a szánkókat egyelőre nem érdemes előkészíteni.