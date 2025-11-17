2025. november 17. hétfő Hortenzia, Gergő
12 °C Budapest
VB selejtezők (Európa)
| | | |
VB selejtezők (Európa)
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Havazás a Bükkben 2021. 10. 14. Forrás: Fehér Sas Panzió Facebook-oldala
Otthon

Már látni, mikor csap le a havazás Magyarországra: ezekben az országrészekben hullhat a legtöbb

Pénzcentrum
2025. november 17. 12:43

Hidegfront érkezik az országba hétfőn, amely jelentős időjárás-változást hoz: erős széllel, esővel, záporokkal és zivatarokkal számolhatunk, este pedig a magasabb területeken akár hópelyhek is megjelenhetnek - írta az Időkép.

A hét elején véget ér a tartósan nyirkos, hideg időszak, helyét egy jóval dinamikusabb időjárási rendszer veszi át. Az északnyugat felől érkező markáns hidegfront alaposan felkavarja a légkört.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A frontrendszer hatására országszerte csapadékra kell számítani, amely több helyen záporok, sőt zivatarok formájában jelentkezhet. A szél megerősödik, helyenként viharossá fokozódhat. A délutáni órák második felében kezdődik meg a magasabb légrétegekben a hideg, fagyos levegő beáramlása. Az esti, késő esti időszakban ez a lehűlés találkozhat a még jelenlévő csapadékkal.

Ennek eredményeként a magasabb hegycsúcsokon az eső havas esőbe, havazásba válthat át. A szakemberek szerint azonban tartós hótakaró kialakulására még nem kell számítani, legfeljebb átmeneti, látványos havazás fordulhat elő. A téli sportok kedvelőinek tehát még várniuk kell, a szánkókat egyelőre nem érdemes előkészíteni.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #havazás #vihar #szél #időjárás #eső #zivatar #hó #hidegfront #zápor #csapadék #hó előrejelzés #időkép

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:15
13:10
13:05
12:43
12:34
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 17.
Banki csalások: milliárdos anyagi károk, tízezer fölött a visszaélések száma – hogyan védekezzünk?
2025. november 16.
Magyarok százezrei jogosultak 300 ezer forintos lakástámogatásra: több, lehetőség is van - Így csinálják az élelmesek
2025. november 17.
Ezt is meglépte a Lidl: annyit keres egy bolti eladó Bécsben, mint Budapesten - nem várt helyen értük utol Ausztriát
2025. november 17.
Fontos bejelentést tett Orbán Viktor az üzemanyagárakról: minden autóst érint
2025. november 17.
Hamarosan élesedik a brüsszeli vasszigor: több ezer hazai munkahely tűnhet el végleg, ha ezt meglépik
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 17. hétfő
Hortenzia, Gergő
47. hét
November 17.
Nemzetközi diáknap
November 17.
Budapest napja
Ajánlatunk
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Brutális lakáskatasztrófa közelít Magyarországon: erre még nagyon ráfázhatunk
2
3 hete
Brutális lesz, amikor kidurran a lakáspiaci lufi Magyarországon: már 2025-ben megvan rá az esély?
3
1 hete
Az Otthon Start után jön a kijózanodás: vége az őrületnek - ezzel bizony nagyon sokan nem számoltak
4
1 hete
Advent 2025: mikor van advent első vasárnapja? - A karácsonyi ünnepkör története, a rózsaszín gyertya jelentése, népszokások, hagyományok adventkor
5
2 hete
Súlyos hírt kapott, aki klímával fűtene 2025 telén: ezzel kevesen számolnak, pokol lehet a fűtési szezon
PÉNZÜGYI KISOKOS
Lombardhitel
értékpapír fedezete mellett nyújtott hitel.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 17. 13:05
Ezt is meglépte a Lidl: annyit keres egy bolti eladó Bécsben, mint Budapesten - nem várt helyen értük utol Ausztriát
Pénzcentrum  |  2025. november 17. 11:01
Itt van Orbán Viktor 11 pontja: ezeket a változásokat vezetik be hamarosan, most jelentették be
Agrárszektor  |  2025. november 17. 12:28
Ezzel lő mellé sok borászat: tényleg csak másolják egymást?