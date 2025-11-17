Kiadták a másodfokú riasztást: orkánközeli szél tépázza az országot

A HungaroMet narancs riasztást adott ki hétfőn a heves zivatarok miatt, több térségben viharos széllökésekkel, jégesővel és jelentős csapadékkal.

A HungaroMet Zrt. tájékoztatása szerint narancs riasztás van érvényben a heves zivatarok miatt, és az ország nagy részén változékony, időnként kifejezetten viharos időjárásra kell számítani. A délutáni órákban egy átvonuló hidegfront, illetve annak előtere hozhat zivatarokat, kivételt csupán az északi és északnyugati térségek jelentenek, ahol ennek kisebb az esélye.

A meteorológusok szerint a zivatarokat 65–80 km/órás széllökések, apró szemű jégeső és 10–20 milliméteres, intenzív csapadék kísérheti. Az erősebb cellák közelében a szél ereje akár a 90 km/órát is meghaladhatja. Az előrejelzések alapján a zivatartevékenység késő estére várhatóan mindenhol lecseng.

Az Időkép közölte: Kalocsán működő magassági szélmérőjük 113 km/órás széllökést regisztrált, ami már alig marad el az orkán erejétől.

A meteorológiai szolgálat kedden már nem számít olyan időjárási eseményre, amely eléri a veszélyjelzés kiadásának kritériumait.