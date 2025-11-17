2025. november 17. hétfő Hortenzia, Gergő
Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. november 17.)
Utazás

Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. november 17.)

Pénzcentrum
2025. november 17. 07:45

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, a nagy boltláncok akcióiról vagy éppen a lottószámokról? Nem tudod eldönteni, hogy melegen öltözz, vagy lengén? Vagy csak a forint aktuális árfolyamára vagy kíváncsi? A Pénzcentrumon most minden fontos információt elolvashatsz egy helyen! 2025. november 17., hétfő.

Névnap

Hortenzia, Gergő

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 384.34 Ft
CHF: 416.72 Ft
GBP: 435.43 Ft
USD: 331.31 Ft

Hatoslottó

A sorsolás dátuma: 2025. november 13.
A Hatoslottó nyerőszámai a 46. héten emelkedő számsorrendben a következők:
1, 4, 7, 22, 24, 38

Ezen a héten nem volt telitalálat.
6-os találat: 0 db
5+1 találat: 0 db
5-ös találat: 18 db
4-es találat: 982 db
3-as találat: 15851 db

Befektetés, tőzsde

OTP: 32170 Ft
MOL: 3046 Ft
RICHTER: 9725 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2025.11.18: Az összefüggő frontális felhőtakaró a csapadékzónával együtt délkelet felé elhagyja az országot - a felhőzet felszakadozását, csökkenését követően nagyobbrészt gyengén felhős, napos időre számíthatunk. A csapadék esélye napközben már kicsi. A kezdetben még több helyen erős északnyugati szél a nap folyamán mérséklődik. Hajnalban -1, +7, délután 5, 10 fok várható.

2025.11.19: Elsősorban az északi országrészben többórás napsütésre lehet számítani, eközben azonban dél, délkelet felől újabb - fokozatos - felhősödésre van kilátás, és főként délen, valamint keleten már újra lehet eső, zápor. A délkeletire, keletire forduló szél a Fertő környékén megélénkülhet, megerősödhet, másutt jobbára gyenge vagy mérsékelt légmozgás várható. Hajnalban -7, -1, délután 5, 10 fok valószínű.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Markáns hidegfront érkezik, emiatt sokaknál jelentkezhet fejfájás, vérnyomás-ingadozás, valamint ingerlékenyebbé is válhatunk. (2025.11.17)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
