Az ország szinte egész területén citromsárga riasztás van érvényben: alig lesz olyan megye, ami nem ázik ma el.
Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. november 17.)
Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, a nagy boltláncok akcióiról vagy éppen a lottószámokról? Nem tudod eldönteni, hogy melegen öltözz, vagy lengén? Vagy csak a forint aktuális árfolyamára vagy kíváncsi? A Pénzcentrumon most minden fontos információt elolvashatsz egy helyen! 2025. november 17., hétfő.
Névnap
Hortenzia, Gergő
Friss hírek
Deviza árfolyam
EUR: 384.34 Ft
CHF: 416.72 Ft
GBP: 435.43 Ft
USD: 331.31 Ft
Hatoslottó
A sorsolás dátuma: 2025. november 13.
A Hatoslottó nyerőszámai a 46. héten emelkedő számsorrendben a következők:
1, 4, 7, 22, 24, 38
Ezen a héten nem volt telitalálat.
6-os találat: 0 db
5+1 találat: 0 db
5-ös találat: 18 db
4-es találat: 982 db
3-as találat: 15851 db
Befektetés, tőzsde
OTP: 32170 Ft
MOL: 3046 Ft
RICHTER: 9725 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2025.11.18: Az összefüggő frontális felhőtakaró a csapadékzónával együtt délkelet felé elhagyja az országot - a felhőzet felszakadozását, csökkenését követően nagyobbrészt gyengén felhős, napos időre számíthatunk. A csapadék esélye napközben már kicsi. A kezdetben még több helyen erős északnyugati szél a nap folyamán mérséklődik. Hajnalban -1, +7, délután 5, 10 fok várható.
2025.11.19: Elsősorban az északi országrészben többórás napsütésre lehet számítani, eközben azonban dél, délkelet felől újabb - fokozatos - felhősödésre van kilátás, és főként délen, valamint keleten már újra lehet eső, zápor. A délkeletire, keletire forduló szél a Fertő környékén megélénkülhet, megerősödhet, másutt jobbára gyenge vagy mérsékelt légmozgás várható. Hajnalban -7, -1, délután 5, 10 fok valószínű.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Markáns hidegfront érkezik, emiatt sokaknál jelentkezhet fejfájás, vérnyomás-ingadozás, valamint ingerlékenyebbé is válhatunk. (2025.11.17)
A Pénzcentrum legújabb Cashtag epizódjában kilátogattunk a főváros két ikonikus karácsonyi vásárába.
Hétfőn indul az új elektromos buszok próbajárata Budapesten, a járművek a tervezettnél korábban, már december elejétől forgalomba is állhatnak.
Vasárnap reggel jelentette be a hírt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.
A Pénzcentrum 2025. november 16.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A december 14-től érvényes új vasúti menetrend több fontos változást is hoz a belföldi és nemzetközi forgalomban.
A Pénzcentrum 2025. november 15.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A rendkívüli inverziós helyzet miatt a magashegységekben szokatlanul magas hőmérsékleteket mértek.
Hol pontos a vonat, és hol késik a legtöbb járat? A CHART by Pénzcentrum kiderítette, mely országok vasútjai száguldanak el a többiek mellett – és...
A Puskás stadion környékén vasárnap már 12 órától számos közlekedési változásra, lezárásra kell számítani.
Az M0 autóúton az M5 autópálya irányából az M1 autópálya irányába, csak a legbelső forgalmi sávon haladhat a forgalom szombaton.
Nyakunkon a síszezon, és a pályákra készülő magyar családoknak nemcsak a bérletek és az utazás költségeivel kell számolniuk, hanem még ezzel is.
A Pénzcentrum 2025. november 14.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Nem változik az időjárásunk, marad a szürke, borongós idő. Helyenként napközben is párás, ködös maradhat a levegő.
A következő hét elején több hullámban érkező eső javíthat a helyzeten.
A Budapesti Közlekedési Központ jövőre is folytatja a nagytakarítási és ellenőrzési akcióit. A társaság közölte, hogy a program 2026-ban sem áll le.
