Sűrű tejköd ül az országra, több vármegyére is figyelmeztetést adtak ki

Pénteken általában borult, párás, helyenként tartósan ködös marad az idő, és jelentéktelen szitálás is előfordulhat, írja a HungaroMet.

A HungeroMet több vármegyére is figyelmeztetést adott ki a tartós, sűrű köd miatt. Elsősorban a Dél-Dunántúlon és az Alföld déli, délnyugati részein azonban már elkezd oszlani a köd, valamint szakadozni, zsugorodni a rétegfelhőzet, ott kisüthet a nap.

A délies szél a Dunántúlon megélénkülhet, máshol gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás.

A legmagasabb nappali hőmérséklet a tartósan borult, párás tájakon általában 5 és 10 fok között, míg a kevésbé felhős, napos részeken több fokkal magasabban alakulhat.

Késő estére 3 és 13 fok közé hűl le a levegő.

Címlapi kép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA