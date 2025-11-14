2025. november 14. péntek Aliz
5 °C Budapest
Hajdúböszörmény, 2024. november 18.Autó a ködben Hajdúböszörmény közelében 2024. november 18-án.MTI/Czeglédi Zsolt
Utazás

Sűrű tejköd ül az országra, több vármegyére is figyelmeztetést adtak ki

Pénzcentrum
2025. november 14. 07:34

Pénteken általában borult, párás, helyenként tartósan ködös marad az idő, és jelentéktelen szitálás is előfordulhat, írja a HungaroMet.

A HungeroMet több vármegyére is figyelmeztetést adott ki a tartós, sűrű köd miatt. Elsősorban a Dél-Dunántúlon és az Alföld déli, délnyugati részein azonban már elkezd oszlani a köd, valamint szakadozni, zsugorodni a rétegfelhőzet, ott kisüthet a nap.

A délies szél a Dunántúlon megélénkülhet, máshol gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás.

A legmagasabb nappali hőmérséklet a tartósan borult, párás tájakon általában 5 és 10 fok között, míg a kevésbé felhős, napos részeken több fokkal magasabban alakulhat.

Késő estére 3 és 13 fok közé hűl le a levegő.

Címlapi kép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA
#utazás #szél #időjárás #hőmérséklet #napsütés #felhő #köd #alföld #dél-dunántúl

