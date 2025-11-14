A következő hét elején több hullámban érkező eső javíthat a helyzeten.
Sűrű tejköd ül az országra, több vármegyére is figyelmeztetést adtak ki
Pénteken általában borult, párás, helyenként tartósan ködös marad az idő, és jelentéktelen szitálás is előfordulhat, írja a HungaroMet.
A HungeroMet több vármegyére is figyelmeztetést adott ki a tartós, sűrű köd miatt. Elsősorban a Dél-Dunántúlon és az Alföld déli, délnyugati részein azonban már elkezd oszlani a köd, valamint szakadozni, zsugorodni a rétegfelhőzet, ott kisüthet a nap.
A délies szél a Dunántúlon megélénkülhet, máshol gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás.
A legmagasabb nappali hőmérséklet a tartósan borult, párás tájakon általában 5 és 10 fok között, míg a kevésbé felhős, napos részeken több fokkal magasabban alakulhat.
Késő estére 3 és 13 fok közé hűl le a levegő.
Változékony időjárása számíthatunk a pénteki nap folyamán.
Tartósan borult, párás idő uralja az országot, csak kisebb körzetekben számíthatunk naposabb időszakokra, főként hegyvidéki tájakon.
Estétől a legtöbb helyen ismét romlanak a látási viszonyok és a kevésbé felhős tájakon egyre több helyen képződik köd.
