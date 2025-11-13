2025. november 13. csütörtök Szilvia
6 °C Budapest
Egy férfi sétál végig a szálloda folyosóján csomagokkal.
Utazás

Kitört a Black Friday láz az utazási piacon is: akár féláron foglalhatsz mininyaralást mostantól pár napig - ez bármelyik magyar utazónak megéri

Pénzcentrum
2025. november 13. 19:04

A Black Friday már nemcsak a műszaki cikkek és divatáruházak ünnepe: az utazási irodák és szállásközvetítők is egyre nagyobb kedvezményekkel csábítják a vásárlókat. A novemberi akciók során akár 30–50 százalékkal olcsóbban foglalhatunk wellnesshoteleket, kastélyszállókat vagy külföldi utazásokat, így a karácsonyi ajándék mellett a jövő évi pihenést is jóval kedvezőbb áron biztosíthatjuk.

Black Friday már nemcsak a műszaki cikkek és divatáruházak ünnepe: az utazási irodák és szállásközvetítők is egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a novemberi akciókra. A 2025-ös szezonban számos hazai és nemzetközi szolgáltató kínál akár 30–50%-os kedvezményt, így a vásárlók nemcsak karácsonyi ajándékokat, hanem jövő évi pihenéseket is jóval olcsóbban foglalhatnak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

November 13–16. között tartja el Black Friday kampányát a Szallas.hu, amelyben wellnesshotelek, vidéki szállások és városi apartmanok foglalhatók jelentős árengedménnyel, akár 32 %-kal is. A portál extra kuponkedvezményt is kínál azoknak, akik feliratkoznak hírlevelére, így a belföldi utazások kedvelői akár több tízezer forintot is megtakaríthatnak.

November 7-én indult a kampány a MaiUtazás.hu-n, amelyben kastélyszállók, borvidéki hotelek és wellness központok szerepelnek a kínálatban. Például a parádsasvári Kastélyhotel Sasvár Resort vagy a badacsonyi Hotel Bonvino Wine & Spa csomagjai érhetők el kedvezményesen, SZÉP-kártyás fizetési lehetőséggel.

Újabb SZÉP-kártya változás élesedik még 2025-ben: így még a karácsonyi bevásárlás is könnyebb lehet - Itt a hideg élelmiszer lista
Az Erzsébet Park Hotel, Parádfürdő külön Black Friday ajánlatot hirdetett: november 13–16. között akár 30% kedvezménnyel foglalható szoba, amely 2026 májusáig felhasználható. A csomag tartalmaz félpanziós ellátást, wellness használatot, valamint kedvezményes belépőket a környék nevezetességeihez. Ez különösen vonzó lehet azoknak, akik a téli-tavaszi időszakban szeretnének kikapcsolódni a Mátra szívében.

A Hunguest Hotels sem maradt ki a sorból: a „Hunguest Black Week” keretében 30% kedvezményt kínálnak belföldi wellness szállodáikban, valamint montenegrói tengerparti hotelükben. A foglalások 2025. november 13. és 2026. március 31. között használhatók fel, kivéve az ünnepi időszakokat. Ez lehetőséget ad arra, hogy a vendégek akár a tengerparton, akár hazai fürdővárosokban élvezzék a kedvezményes pihenést.

A Travelking.hu Black Friday kínálata 20 990 Ft-tól indul, és hosszú felhasználási idejű utalványokat kínál. Így azok is vásárolhatnak, akik még nem tudják pontosan, mikor szeretnének utazni. A kínálatban szerepel bükfürdői wellness, noszvaji luxus szállás és borvidéki élmények, ráadásul ingyenes módosítási és lemondási lehetőséggel.

Összességében a Black Friday mára az utazási piac egyik kiemelt eseményévé is vált. A kereskedők mellett az utazási irodák és szállásközvetítők is kihasználják a vásárlási lázat, és olyan kedvezményeket kínálnak, amelyekkel a fogyasztók előre megtervezhetik a jövő évi pihenésüket. Aki időben lép, akár több tízezer forintot is spórolhat, és biztosíthatja magának a jól megérdemelt kikapcsolódást.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #akció #wellness #hotel #kedvezmény #black friday #szállás #belföldi turizmus #szálláshely #kastélyszálló

