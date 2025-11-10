Már nem sokáig lehet szavazni az Év Fájáról: ezek az őshonos fajták nyerhetik el a következő díjat

Az Országos Erdészeti Egyesület mozgalma 1996 óta minden évben megválasztja az év fafaját. Az Év Fája szavazás célja az adott őshonos fafajjal kapcsolatos figyelemfelhívás, ismeretterjesztés az erdész szakemberek és a szélesebb nagyközönség számára egyaránt. 2025-re a megtisztelő címet a szavazatok alapján a korai juhar, (Acer platanoides) nyerte.

Idén már 13. alkalommal hirdetjük meg az Év fája szavazást a nagyközönség számára, amely különleges alkalom is egyben, mert a november első hetében elindított online voksoláson a jubileumi, 2026. esztendő fafaját választhatják meg a résztvevők. A szakmai kuratórium által előzetesen meghatározott hazai őshonos fafajokra 2025. november 30-ig lehet szavazni az Év fája honlapon. Az Év fája 2026 szavazás jelöltjei:

Kecskefűz (Salix caprea)

Fatermetű egyedei ritkaságszámba mennek, mivel évszázadokon keresztül gyomfának tekintették. Egyetlen fűzfajunk, amely többletvíz nélkül él, az Alföldön kimondottan ritka. A húsvéti barkát részben ez a faj szolgáltatja. A füzekhez igen sok olyan rovarfaj kötődik, ami nem él meg más növényeken, ezért nagyon fontos szerepe van az életközösségekben.

Hamvas éger (Alnus incana)

A környező magashegységekből származik, főleg a Dunántúl ligeterdeiben fordul elő. Korábbi, erdészeti célú ültetésének utolsó maradványai még fellelhetők a Nagyalföldön, kisszámú hazai előfordulása miatt kíméletre, védelemre szoruló fafaj.

Rezgő nyár (Populus tremula)

Hegy- és dombvidékeink jellemző pionír fafaja, fontos szerepe van az erodált, lepusztult talajok újraerdősülésében. A rezgő nevet onnan kapta, hogy a legkisebb szélmozgás hatására levelei lazán elkezdenek „rezegni”. Innen a szólás „reszket, mint a nyárfalevél”. Elegáns megjelenésével növeli erdeink esztétikai értékét, számos faj kötődik hozzá.

A nyertes fafajt az Országos Erdészeti Egyesület honlapján és az Egyesület Facebook oldalán adja közre 2025. december 1-én.