Green oak forest in spring time
Utazás

Már nem sokáig lehet szavazni az Év Fájáról: ezek az őshonos fajták nyerhetik el a következő díjat

Pénzcentrum
2025. november 10. 15:33

Az Országos Erdészeti Egyesület mozgalma 1996 óta minden évben megválasztja az év fafaját. Az Év Fája szavazás célja az adott őshonos fafajjal kapcsolatos figyelemfelhívás, ismeretterjesztés az erdész szakemberek és a szélesebb nagyközönség számára egyaránt. 2025-re a megtisztelő címet a szavazatok alapján a korai juhar, (Acer platanoides) nyerte.

Idén már 13. alkalommal hirdetjük meg az Év fája szavazást a nagyközönség számára, amely különleges alkalom is egyben, mert a november első hetében elindított online voksoláson a jubileumi, 2026. esztendő fafaját választhatják meg a résztvevők. A szakmai kuratórium által előzetesen meghatározott hazai őshonos fafajokra 2025. november 30-ig lehet szavazni az Év fája honlapon. Az Év fája 2026 szavazás jelöltjei:

Kecskefűz (Salix caprea)

Fatermetű egyedei ritkaságszámba mennek, mivel évszázadokon keresztül gyomfának tekintették. Egyetlen fűzfajunk, amely többletvíz nélkül él, az Alföldön kimondottan ritka. A húsvéti barkát részben ez a faj szolgáltatja. A füzekhez igen sok olyan rovarfaj kötődik, ami nem él meg más növényeken, ezért nagyon fontos szerepe van az életközösségekben.

Hamvas éger (Alnus incana)

A környező magashegységekből származik, főleg a Dunántúl ligeterdeiben fordul elő. Korábbi, erdészeti célú ültetésének utolsó maradványai még fellelhetők a Nagyalföldön, kisszámú hazai előfordulása miatt kíméletre, védelemre szoruló fafaj.

Rezgő nyár (Populus tremula)

Hegy- és dombvidékeink jellemző pionír fafaja, fontos szerepe van az erodált, lepusztult talajok újraerdősülésében. A rezgő nevet onnan kapta, hogy a legkisebb szélmozgás hatására levelei lazán elkezdenek „rezegni”. Innen a szólás „reszket, mint a nyárfalevél”. Elegáns megjelenésével növeli erdeink esztétikai értékét, számos faj kötődik hozzá. 

A nyertes fafajt az Országos Erdészeti Egyesület honlapján és az Egyesület Facebook oldalán adja közre 2025. december 1-én.
Címlapkép: Getty Images
