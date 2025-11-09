Üzemi baleset történt az ajkai erőműben, a helyszínről három férfit szállítottak a mentők kórházba.
Tragédia a magyarok kedvenc őszi-téli nyaralóhelyén: na ezért életveszélyes valójában a paradicsomi sziget
Óriáshullámok ragadtak magukkal több embert a Spanyolországhoz tartozó Tenerife szigetén, hárman életüket vesztették és 15-en megsérültek - közölték vasárnap a helyi hatóságok.
A halottak között volt egy idős holland nő is, akit másik kilenc emberrel szombaton délután a sziget északi partvidékén található Puerto de la Cruznál rántottak magukkal a hullámok. Az embereket végül járókelők és rendőrök mentették ki, a holland nő azonban szívinfarktust kapott és a helyszínen életét vesztette, nem tudták újjáéleszteni. A sérülteket, köztük három francia turistát a helyi kórházakba szállították.
Egy 43 éves spanyol horgász is életét vesztette, valamint a sziget déli részén szombat délelőtt mosott partra a tenger egy további holttestet. Hat francia turista könnyebb sérüléseket szenvedett Playa del Roque de Las Bodegas település térségében.
A spanyol hatóságok figyelmeztetést adtak ki az erős hullámzás miatt. A Kanári-szigetekhez tartozó Tenerifén különösen ősszel és télen fordulnak elő a nyugati és északi partszakaszokon az Atlanti-óceánon tomboló viharok következtében keletkezett nagy hullámok.
Egyre több magyar tervezi így a családi síelését ebben a szezonban: rengeteget spórolnak ezzel a trükkel
Nem kell napokat tervezni, szállást foglalni vagy határon túlra költözni ahhoz, hogy egy jóízű reggeli után már a sípályán legyél.
A klasszikus tengerparti célpontok mellett egyre népszerűbbek az egyedi élményeket kínáló desztinációk.
Szakértők szerint a szállodai szekrények és fiókos bútorok az ágyi poloskák kedvelt búvóhelyei.
November 7-e péntek estétől várhatóan november 9-e vasárnap estig a Budapest Közút útburkolatjavítást végez a XI. kerületi Sasadi úton a Márton Áron tér környezetében.
A hotelek szerint három év múlva már általános lesz a mesterséges intelligencia a magyar turizmusban.
A baleseti helyszínelés miatt a Budapest-Hatvan-Miskolc vonalon hosszabb eljutási időre lehet számítani.
A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. visszaállítja a hagyományos kötényes fürdőzési napokat a Rudas fürdőben.
Ezek lesznek 2026 sláger úti céljai: meglepő helyszínek kerültek fel a friss listára, mindenki ide megy majd nyaralni
2026-ban a turizmus új korszakba lép: a klasszikus nagyvárosok helyett egyre többen keresik a rejtett gyöngyszemeket.
Óriási a káosz az amerikai repülőtereken: totális a leállás, nem kapnak fizetést az emberek - mi jöhet még ezután?
Az amerikai közlekedési miniszter 10%-os járatcsökkentést rendelt el 40 nagyobb repülőtéren a légiirányítás biztonsági problémái miatt.
Csütörtök estig még napos, száraz idő várható, péntektől azonban fokozatosan megváltozik az időjárás.
Szentendre, Pomáz és Budakalász polgármesterei választ várnak Lázár Jánostól arra, mit jelent pontosan a H5-ös HÉV felújításának „racionalizált” műszaki tartalma.
A hajnali órákban még felhős, kisebb derengéssel indul a reggel.
Az Európai Bizottság átfogó közlekedési reformcsomagot jelentett be, ennek örülhetünk!
Egy kínai buszgyártó távoli hozzáféréssel rendelkezik a járművek vezérlőrendszereihez szoftverfrissítések és diagnosztika céljából.