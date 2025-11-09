2025. november 9. vasárnap Tivadar
Garachico tengerparti falu, Tenerife, Kanári-szigetek, Spanyolország.
Utazás

Tragédia a magyarok kedvenc őszi-téli nyaralóhelyén: na ezért életveszélyes valójában a paradicsomi sziget

Pénzcentrum
2025. november 9. 19:29

Óriáshullámok ragadtak magukkal több embert a Spanyolországhoz tartozó Tenerife szigetén, hárman életüket vesztették és 15-en megsérültek - közölték vasárnap a helyi hatóságok.

A halottak között volt egy idős holland nő is, akit másik kilenc emberrel szombaton délután a sziget északi partvidékén található Puerto de la Cruznál rántottak magukkal a hullámok. Az embereket végül járókelők és rendőrök mentették ki, a holland nő azonban szívinfarktust kapott és a helyszínen életét vesztette, nem tudták újjáéleszteni. A sérülteket, köztük három francia turistát a helyi kórházakba szállították.

Egy 43 éves spanyol horgász is életét vesztette, valamint a sziget déli részén szombat délelőtt mosott partra a tenger egy további holttestet. Hat francia turista könnyebb sérüléseket szenvedett Playa del Roque de Las Bodegas település térségében.

A spanyol hatóságok figyelmeztetést adtak ki az erős hullámzás miatt. A Kanári-szigetekhez tartozó Tenerifén különösen ősszel és télen fordulnak elő a nyugati és északi partszakaszokon az Atlanti-óceánon tomboló viharok következtében keletkezett nagy hullámok.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #nyaralás #baleset #turizmus #haláleset #spanyolország #tragédia #turisták #tenerife #kanári-szigetek

