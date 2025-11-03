Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. november 3.)

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, a nagy boltláncok akcióiról vagy éppen a lottószámokról? Nem tudod eldönteni, hogy melegen öltözz, vagy lengén? Vagy csak a forint aktuális árfolyamára vagy kíváncsi? A Pénzcentrumon most minden fontos információt elolvashatsz egy helyen! 2025. november 3., hétfő.

Névnap

Győző

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 387.73 Ft

CHF: 417.85 Ft

GBP: 441.75 Ft

USD: 336.07 Ft



Hatoslottó

A sorsolás dátuma: 2025. október 30.

A Hatoslottó nyerőszámai a 44. héten emelkedő számsorrendben a következők:

19, 21, 22, 25, 26, 45



Ezen a héten nem volt telitalálat.

6-os találat: 0 db

5+1 találat: 0 db

5-ös találat: 6 db

4-es találat: 627 db

3-as találat: 12791 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 32090 Ft

MOL: 2960 Ft

RICHTER: 10370 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2025.11.04: Éjszaka keleten kisebb körzetekben rétegfelhőzet képződhet, amely napközben szakadozik, gomolyosodik. Így nagyrészt derült, napos, keleten egy összeáramlási vonal mentén gomolyfelhősebb idő várható. Napközben nem lesz csapadék. A változó irányú szél napközben már gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban -1, +8, kora délután 12, 16 fok között várható.

2025.11.05: Hajnalra nagyobb területen köd, rétegfelhőzet képződhet, amelyek néhol lassabban oszlanak fel, utána derült, napos idő várható csapadék nélkül. A déli szél többnyire gyenge marad, de a Rábától nyugatra élénk lesz a szél. A minimum -2, +4, a csúcsérték általában 12, 17 fok között valószínű.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Az időjárás most a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg különösképpen. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. Az idegrendszer ingerlékenysége gyakran csökken ilyen időjárási helyzetekben, ezért a reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, emiatt a közlekedésben résztvevőktől fokozott figyelem szükséges. (2025.11.03)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!