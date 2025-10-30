Bár tegnap még úgy tűnt vége a Sziget fesztiválnak, csütörtök délutánra kiderült, hogy várhatóan mégis lesz megoldás arra, hogy a zenei fesztivált a jövő évben...
Óriási könnyítést jelentett be a BKK: vége a tolakodásnak a pesti buszokon
A mindenszentek és halottak napja időszakában nem lesz érvényben az elsőajtós felszállási rend a temetők környékén, a járatok minden ajtaja használható felszállásra a temetők közelében lévő buszmegállókban - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) csütörtökön.
A közlemény szerint október 30-tól november 2-ig a temetők kényelmesebb megközelítése érdekében idén is sűríti egyes járatait a BKK, valamint rendkívüli járatokat indít mindenszentek és halottak napján, illetve az azt megelőző időszakban.
A gördülékenyebb és gyorsabb utascsere érdekében a temetőket érintő járatokon október 30. és november 2. között minden nap 7 órától 20 óráig a temetők mellett levő megállókban a BKK és a Volánbusz nem alkalmazza az elsőajtós felszállási rendet, a járművek valamennyi ajtaja használható le- és felszállásra - írták.
Csütörtökön változékony időre készülhetünk: délelőtt még sokfelé napos, fátyolfelhős lesz az ég, délutánra azonban megnövekszik a felhőzet,
Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója jelentette be, hogy megújul Magyarország legforgalmasabb vasúti szolgáltatása.
A szlovák parlament elfogadta azt a törvénymódosítást, amely 6 km/órában maximalizálja a járdán közlekedők sebességét.
December 23-án lejár a Bubi-szolgáltató szerződése, az új tender pedig csúszik, így hónapokig állhat a budapesti közbringa-rendszer.
Itt a vége, minden megváltozik a szerb-magyar határon: már el is kezdődött az új rendszer, sok utazót érint
Keddtől fokozatosan bevezetik az Európai Unió új beléptetőrendszerét (EES) a magyar-szerb határátkelőhelyeken, ez pedig számos utazónak hoz változást.
Kedden napközben a felhők mögül több órára kisüt a nap, de délután északnyugat felől egyre vastagabb felhőtakaró érkezik, amely az ország északkeleti részét borítja be.
Munkásokra dőlt egy támfal Biatorbágyon – írta a Biatorbágy Önkéntes Tűzoltó Egyesület a közösségi médiában.
A tervek szerint 2028 végéig kétszer három sávos új közút, illetve 2035-re új vasútvonal épül a főváros és a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér között.
Szakaszos burkolatfelújítási munkák kezdődnek az M2-es autóúton Vác térségében. A felújítás több ütemben, helyenként sávzárás mellett valósul meg.
A jövő héten is folytatódik a szeles, változékony időjárás, a hét elején még szórványosan lehet eső, majd szerdától melegedés kezdődik.
Portugália Comporta régiója, amely egykor csendes halászfalu és rizstermesztő közösség volt, mára luxus úti céllá alakult,
Újabb online utazási iroda, a Fly Far International tűnt el jelentős előlegek beszedése után.
Egy 41 éves magyar turista életét vesztette a Magas-Tátrában, egy megáradt patakbe esett.
A lista nemcsak utazóknak hasznos – hanem mindenkinek, aki kíváncsi, mennyit fizet valójában a városi mobilitásért.
