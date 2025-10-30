2025. október 30. csütörtök Alfonz
14 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Karácsony Gergely: Levelet kaptam Gerendai Károlytól, a jövő évi Sziget szervezése elkezdődhet ×
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy budapesti kék busz mozgásban
Utazás

Óriási könnyítést jelentett be a BKK: vége a tolakodásnak a pesti buszokon

Pénzcentrum
2025. október 30. 18:31

A mindenszentek és halottak napja időszakában nem lesz érvényben az elsőajtós felszállási rend a temetők környékén, a járatok minden ajtaja használható felszállásra a temetők közelében lévő buszmegállókban - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) csütörtökön.

A közlemény szerint október 30-tól november 2-ig a temetők kényelmesebb megközelítése érdekében idén is sűríti egyes járatait a BKK, valamint rendkívüli járatokat indít mindenszentek és halottak napján, illetve az azt megelőző időszakban.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A gördülékenyebb és gyorsabb utascsere érdekében a temetőket érintő járatokon október 30. és november 2. között minden nap 7 órától 20 óráig a temetők mellett levő megállókban a BKK és a Volánbusz nem alkalmazza az elsőajtós felszállási rendet, a járművek valamennyi ajtaja használható le- és felszállásra - írták.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #bkk #Budapest #busz #tömegközlekedés #október #temető #halottak napja #november #mindenszentek #volánbusz

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:03
18:47
18:31
18:12
18:03
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 30.
A XVI. kerület csak a kezdet, sorra jöhetnek a beköltözési korlátozások Budapesten: vérszemet kapnak az önkormányzatok?
2025. október 29.
Örökre vége lehet a hagyományos iskolai modellnek: tanórára, osztályokra, tanteremre sincs szükség?
2025. október 30.
Roskadoznak a magyar boltok polcai a hamis divatcikkektől: sokan hiszik, fillérekért veszik az eredetit
2025. október 30.
Kiderült, ekkora fizetéssel már jómódúnak számítasz Magyarországon: egyre drágább szegénynek lenni, tágul a szakadék
2025. október 30.
Ennyibe kerül ma a sorozatfüggőség: brutálisan elszálltak a streaming árak Magyarországon
NAPTÁR
Tovább
2025. október 30. csütörtök
Alfonz
44. hét
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Visszaállítják az európai határellenőrzést: új rendszer lép életbe, ezt minden utazó megérzi
2
4 napja
Újabb utazási iroda tűnt el a befizetett előlegekkel: több száz ügyfél maradt jegy nélkül
3
1 hete
Nagyon fontos dologról döntött Ausztria: tízezernyi magyar ingázót érint ez a határon
4
2 hete
Titokzatos sziget emelkedett ki a Balatonból + videó
5
2 hete
Ezeket az utcákat, tereket érintik a jövő heti lezárások Budapesten: itt a részletes lista
PÉNZÜGYI KISOKOS
Prolongálási jutalék
a hitel futamidejének hosszabbításakor kért jutalék

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 30. 19:03
Régóta várt sztártermékeket akciózott le az Aldi: indul az őrület, ezekért ölre mehetenek az autósok
Pénzcentrum  |  2025. október 30. 18:03
Kvíz: Borzongj velünk halloween napján! Ki mered tölteni a horrorfilmes kvízünket?
Agrárszektor  |  2025. október 30. 18:33
Folynak a tárgyalások az USA és Mexikó között: döntés születhet a tilalomról?