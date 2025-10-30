A Fővárosi Közgyűlés szerdán rendeletet fogadott el, ami jelentősen korlátozza a szilveszteri tűzijátékozást Budapesten.
Fontos bejelentés érkezett a temetők nyitvatartásáról: erről feltétlenül tudj!
Hosszabb nyitva tartással várják a megemlékezőket a fővárosi fenntartású köztemetők mindenszentek és a halottak napja időszakában; a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) csütörtöktől vasárnapig a temetők kényelmesebb megközelítése érdekében járatsűrítésekkel készül, illetve rendkívüli járatokat indít; rendőrök és polgárőrök is jelen lesznek a temetők környékén.
A Budapesti Közművek BTI Temetkezési Divíziójának tájékoztatása szerint idén is biztosítják, hogy a hozzátartozók méltó módon emlékezhessenek meg szeretteikről mindenszentek és halottak napján. Ennek érdekében az Új köztemető, az óbudai, a budafoki, a csepeli, a kispesti, a megyeri, a pestszentlőrinci, a cinkotai, a pesterzsébeti, a rákospalotai és a farkasréti temető, a csömöri sírkert, a Tamás utcai és az Angeli úti urnatemető, valamint a kispesti öregtemető az ünnep időszakában meghosszabbított nyitvatartás mellett, csütörtöktől vasárnapig reggel 7 órától este 8 óráig látogatható.
A fővárosi temetők látogatási rendjével kapcsolatos tudnivalók elérhetőek a bti.budapestikozmuvek.hu oldalon.
A BKK a temetőket érintő fővárosi vonalakon nagyobb járművekkel, sűrűbb követéssel, illetve rendkívüli temetői járatokkal segíti a temetőkbe igyekvőket. Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) kommunikációs szolgálata azt közölte, hogy a rendőrség az idén is jelen lesz a temetők környékén, hogy a mindenszentek és a halottak napja méltóságteljesen, nyugalomban teljen. Az ORFK arra figyelmeztetett, hogy ebben az időszakban "kiemelten figyeljünk értékeink védelmére, hiszen az emlékezés perceiben a tolvajok ellophatják a síroknál felügyelet nélkül hagyott táskákat, a lezáratlan kerékpárokat, a temető előtt parkoló autókban látható helyen hagyott tárgyakat".
A nyitva felejtett, nem megfelelően védett otthonokban pedig az ott található értékek lehetnek veszélyben - fűzték hozzá. Az Országos Polgárőr Szövetség szintén közleményben tudatta, hogy a közbiztonság fenntartása érdekében az idén is fokozott szolgálatot látnak el a polgárőrök a temetők környékén.
A Pénzcentrum 2025. október 30.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója jelentette be, hogy megújul Magyarország legforgalmasabb vasúti szolgáltatása.
A szlovák parlament elfogadta azt a törvénymódosítást, amely 6 km/órában maximalizálja a járdán közlekedők sebességét.
A Pénzcentrum 2025. október 29.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
December 23-án lejár a Bubi-szolgáltató szerződése, az új tender pedig csúszik, így hónapokig állhat a budapesti közbringa-rendszer.
Itt a vége, minden megváltozik a szerb-magyar határon: már el is kezdődött az új rendszer, sok utazót érint
Keddtől fokozatosan bevezetik az Európai Unió új beléptetőrendszerét (EES) a magyar-szerb határátkelőhelyeken, ez pedig számos utazónak hoz változást.
A Pénzcentrum 2025. október 28.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Kedden napközben a felhők mögül több órára kisüt a nap, de délután északnyugat felől egyre vastagabb felhőtakaró érkezik, amely az ország északkeleti részét borítja be.
Munkásokra dőlt egy támfal Biatorbágyon – írta a Biatorbágy Önkéntes Tűzoltó Egyesület a közösségi médiában.
A tervek szerint 2028 végéig kétszer három sávos új közút, illetve 2035-re új vasútvonal épül a főváros és a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér között.
Szakaszos burkolatfelújítási munkák kezdődnek az M2-es autóúton Vác térségében. A felújítás több ütemben, helyenként sávzárás mellett valósul meg.
A Pénzcentrum 2025. október 27.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A jövő héten is folytatódik a szeles, változékony időjárás, a hét elején még szórványosan lehet eső, majd szerdától melegedés kezdődik.
Portugália Comporta régiója, amely egykor csendes halászfalu és rizstermesztő közösség volt, mára luxus úti céllá alakult,
Újabb online utazási iroda, a Fly Far International tűnt el jelentős előlegek beszedése után.
Egy 41 éves magyar turista életét vesztette a Magas-Tátrában, egy megáradt patakbe esett.
A lista nemcsak utazóknak hasznos – hanem mindenkinek, aki kíváncsi, mennyit fizet valójában a városi mobilitásért.
A Pénzcentrum 2025. október 26.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
-
Daibau.hu – Gyors és egyszerű megoldás, ha szakemberre van szüksége (x)
Ha valaha keresett már jó szakembert, pontosan tudja, milyen fárasztó lehet. Internetes hirdetések böngészése, barátok és szomszédok kérdezgetése – gyakran csak frusztrációhoz vezet, és a munka csak várat magára. Szerencsére van egy egyszerű, gyors megoldás, ami mindig kéznél van.
-
Nem csak lakástakarék: így hódítja meg az ingatlanpiacot a Fundamenta (x)
A Fundamenta neve eddig főleg a megtakarításról és hitelezésről szólt, de mára a pénzügyi szolgáltató az ingatlanközvetítésben is a vezető piaci szereplők egyikévé vált.