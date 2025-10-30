2025. október 30. csütörtök Alfonz
egy idősebb nő áll a családi sírnál, virágokat és díszeket rendez mindenszentek napjára ősszel a temetőben, a sírokon keresztül homályos az előtérben.
Utazás

Fontos bejelentés érkezett a temetők nyitvatartásáról: erről feltétlenül tudj!

Pénzcentrum
2025. október 30. 10:27

Hosszabb nyitva tartással várják a megemlékezőket a fővárosi fenntartású köztemetők mindenszentek és a halottak napja időszakában; a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) csütörtöktől vasárnapig a temetők kényelmesebb megközelítése érdekében járatsűrítésekkel készül, illetve rendkívüli járatokat indít; rendőrök és polgárőrök is jelen lesznek a temetők környékén.

A Budapesti Közművek BTI Temetkezési Divíziójának tájékoztatása szerint idén is biztosítják, hogy a hozzátartozók méltó módon emlékezhessenek meg szeretteikről mindenszentek és halottak napján. Ennek érdekében az Új köztemető, az óbudai, a budafoki, a csepeli, a kispesti, a megyeri, a pestszentlőrinci, a cinkotai, a pesterzsébeti, a rákospalotai és a farkasréti temető, a csömöri sírkert, a Tamás utcai és az Angeli úti urnatemető, valamint a kispesti öregtemető az ünnep időszakában meghosszabbított nyitvatartás mellett, csütörtöktől vasárnapig reggel 7 órától este 8 óráig látogatható.

A fővárosi temetők látogatási rendjével kapcsolatos tudnivalók elérhetőek a bti.budapestikozmuvek.hu oldalon.

A BKK a temetőket érintő fővárosi vonalakon nagyobb járművekkel, sűrűbb követéssel, illetve rendkívüli temetői járatokkal segíti a temetőkbe igyekvőket. Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) kommunikációs szolgálata azt közölte, hogy a rendőrség az idén is jelen lesz a temetők környékén, hogy a mindenszentek és a halottak napja méltóságteljesen, nyugalomban teljen. Az ORFK arra figyelmeztetett, hogy ebben az időszakban "kiemelten figyeljünk értékeink védelmére, hiszen az emlékezés perceiben a tolvajok ellophatják a síroknál felügyelet nélkül hagyott táskákat, a lezáratlan kerékpárokat, a temető előtt parkoló autókban látható helyen hagyott tárgyakat".

A nyitva felejtett, nem megfelelően védett otthonokban pedig az ott található értékek lehetnek veszélyben - fűzték hozzá. Az Országos Polgárőr Szövetség szintén közleményben tudatta, hogy a közbiztonság fenntartása érdekében az idén is fokozott szolgálatot látnak el a polgárőrök a temetők környékén.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #bkk #Budapest #rendőrség #biztonság #tömegközlekedés #temető #halottak napja #orfk #mindenszentek

