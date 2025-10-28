2025. október 28. kedd Simon, Szimonetta
12 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. október 28.)
Utazás

Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. október 28.)

Pénzcentrum
2025. október 28. 07:45

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2025. október 28.

Névnap

Simon, Szimonetta

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 388.53 Ft
CHF: 419.8 Ft
GBP: 445.27 Ft
USD: 333.13 Ft

Befektetés, tőzsde

OTP: 31240 Ft
MOL: 2816 Ft
RICHTER: 10440 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2025.10.29: Fátyol- és gomolyfelhők mellett több órára kisüt a nap. Csapadék nem lesz. A délnyugati, déli szelet több helyen kísérik élénk, néhol erős lökések. Hajnalban 1, 9, kora délután 15, 20 fok várható.

2025.10.30: Változó felhőzetre számíthatunk az ország legnagyobb részén többórás napsütéssel, északkeleten lehetnek tartósabban felhős helyek. Csapadék nem valószínű. A délnyugati, déli szél megélénkül, a Dunántúlon több helyen megerősödik. A hőmérséklet hajnalban 4 és 12, kora délután általában 18, 23 fok között alakul, de északkeleten ennél hűvösebb is lehet. 2025.10.31 Fátyol- és gomolyfelhők mellett az ország nagy részén többórás napsütés várható, az Északi-középhegységben lehetnek borult helyek. Csapadék nem valószínű. A déli, délnyugati szél megélénkül, néhol megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 4, 12, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 19, 24 fok között alakul, de északkeleten ennél pár fokkal hűvösebb lehet.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Több front is érkezik, ezért a hideg- és a melegfrontra érzékenyek szervezetét is megterheli az időjárás: sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás. A közlekedésben résztvevők részéről fokozott óvatosság szükséges, ugyanis a megnövekedő reakcióidő közvetett módon hozzájárulhat a balesetek kialakulásához. (2025.10.28)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
#árfolyam #időjárás #hírek #pénzügyek #gazdaság #tőzsde #meteorológia #közlekedésmeteorológia #orvosmeteorológia #bux #névnap

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
08:27
08:18
08:01
07:45
07:32
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 28.
Fájdalmas rezsiár-drágulás elé néz Magyarország: fű alatt válunk le az orosz gázról, sokba fog kerülni
2025. október 27.
Mától 2026-ig ingyen dolgozik minden magyar nő: egyre komolyabb a bérszakadék itthon
2025. október 27.
Csaknem félmillió magyar állhatna már munkába holnap: ezért nem dolgoznak - pedig illene nekik?
2025. október 27.
Döbbenet: ezeken a hazai településeken kockázatos este egyedül sétálni az utcán
2025. október 27.
Kiderült a féltve őrzött igazság a magyarországi rezsiárakról: erről minden csekkbefizetőnek tudnia kell
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 28. kedd
Simon, Szimonetta
44. hét
Október 28.
Az animáció világnapja
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Visszaállítják az európai határellenőrzést: új rendszer lép életbe, ezt minden utazó megérzi
2
2 napja
Újabb utazási iroda tűnt el a befizetett előlegekkel: több száz ügyfél maradt jegy nélkül
3
7 napja
Nagyon fontos dologról döntött Ausztria: tízezernyi magyar ingázót érint ez a határon
4
1 hete
Titokzatos sziget emelkedett ki a Balatonból + videó
5
1 hete
Ezeket az utcákat, tereket érintik a jövő heti lezárások Budapesten: itt a részletes lista
PÉNZÜGYI KISOKOS
Közraktár
Olyan részvénytársaság vagy külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, amelynél árut szerződés alapján közraktározás céljából megőrzésre letétbe helyezhetnek.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 28. 08:01
Újra belenyúlnak a családtámogatásokba: rengeteg magyart érint, mutatjuk a részleteket
Pénzcentrum  |  2025. október 28. 06:46
99 forintra akciózta a francia ételkülönlegességet a Lidl: tömegek rohanhatják meg a diszkontokat
Agrárszektor  |  2025. október 28. 07:01
Nem sok termelő örülhet a franciák legújabb termésbecslésének