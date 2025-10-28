Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. október 28.)

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2025. október 28.

Névnap

Simon, Szimonetta

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 388.53 Ft

CHF: 419.8 Ft

GBP: 445.27 Ft

USD: 333.13 Ft



Befektetés, tőzsde

OTP: 31240 Ft

MOL: 2816 Ft

RICHTER: 10440 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2025.10.29: Fátyol- és gomolyfelhők mellett több órára kisüt a nap. Csapadék nem lesz. A délnyugati, déli szelet több helyen kísérik élénk, néhol erős lökések. Hajnalban 1, 9, kora délután 15, 20 fok várható.

2025.10.30: Változó felhőzetre számíthatunk az ország legnagyobb részén többórás napsütéssel, északkeleten lehetnek tartósabban felhős helyek. Csapadék nem valószínű. A délnyugati, déli szél megélénkül, a Dunántúlon több helyen megerősödik. A hőmérséklet hajnalban 4 és 12, kora délután általában 18, 23 fok között alakul, de északkeleten ennél hűvösebb is lehet. 2025.10.31 Fátyol- és gomolyfelhők mellett az ország nagy részén többórás napsütés várható, az Északi-középhegységben lehetnek borult helyek. Csapadék nem valószínű. A déli, délnyugati szél megélénkül, néhol megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 4, 12, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 19, 24 fok között alakul, de északkeleten ennél pár fokkal hűvösebb lehet.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Több front is érkezik, ezért a hideg- és a melegfrontra érzékenyek szervezetét is megterheli az időjárás: sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás. A közlekedésben résztvevők részéről fokozott óvatosság szükséges, ugyanis a megnövekedő reakcióidő közvetett módon hozzájárulhat a balesetek kialakulásához. (2025.10.28)

Akciók

