Vegyesen mozgott a forint a főbb devizákhoz képest kedd reggelre a nemzetközi piacokon.
Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. október 28.)
Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2025. október 28.
Névnap
Simon, Szimonetta
Friss hírek
- Fájdalmas rezsiár-drágulás elé néz Magyarország: fű alatt válunk le az orosz gázról, sokba fog kerülni
- Mától 2026-ig ingyen dolgozik minden magyar nő: egyre komolyabb a bérszakadék itthon
- Csaknem félmillió magyar állhatna már munkába holnap: ezért nem dolgoznak - pedig illene nekik?
- Döbbenet: ezeken a hazai településeken kockázatos este egyedül sétálni az utcán
- Kiderült a féltve őrzött igazság a magyarországi rezsiárakról: erről minden csekkbefizetőnek tudnia kell
- Mi folyik itt? Ez a 10 éves népautó drágább ma, mint az újkori ára: jól járhat, aki vigyázott rá
Deviza árfolyam
EUR: 388.53 Ft
CHF: 419.8 Ft
GBP: 445.27 Ft
USD: 333.13 Ft
Befektetés, tőzsde
OTP: 31240 Ft
MOL: 2816 Ft
RICHTER: 10440 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2025.10.29: Fátyol- és gomolyfelhők mellett több órára kisüt a nap. Csapadék nem lesz. A délnyugati, déli szelet több helyen kísérik élénk, néhol erős lökések. Hajnalban 1, 9, kora délután 15, 20 fok várható.
2025.10.30: Változó felhőzetre számíthatunk az ország legnagyobb részén többórás napsütéssel, északkeleten lehetnek tartósabban felhős helyek. Csapadék nem valószínű. A délnyugati, déli szél megélénkül, a Dunántúlon több helyen megerősödik. A hőmérséklet hajnalban 4 és 12, kora délután általában 18, 23 fok között alakul, de északkeleten ennél hűvösebb is lehet. 2025.10.31 Fátyol- és gomolyfelhők mellett az ország nagy részén többórás napsütés várható, az Északi-középhegységben lehetnek borult helyek. Csapadék nem valószínű. A déli, délnyugati szél megélénkül, néhol megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 4, 12, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 19, 24 fok között alakul, de északkeleten ennél pár fokkal hűvösebb lehet.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
()
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Több front is érkezik, ezért a hideg- és a melegfrontra érzékenyek szervezetét is megterheli az időjárás: sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás. A közlekedésben résztvevők részéről fokozott óvatosság szükséges, ugyanis a megnövekedő reakcióidő közvetett módon hozzájárulhat a balesetek kialakulásához. (2025.10.28)
Munkásokra dőlt egy támfal Biatorbágyon – írta a Biatorbágy Önkéntes Tűzoltó Egyesület a közösségi médiában.
A tervek szerint 2028 végéig kétszer három sávos új közút, illetve 2035-re új vasútvonal épül a főváros és a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér között.
Szakaszos burkolatfelújítási munkák kezdődnek az M2-es autóúton Vác térségében. A felújítás több ütemben, helyenként sávzárás mellett valósul meg.
A Pénzcentrum 2025. október 27.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A jövő héten is folytatódik a szeles, változékony időjárás, a hét elején még szórványosan lehet eső, majd szerdától melegedés kezdődik.
Portugália Comporta régiója, amely egykor csendes halászfalu és rizstermesztő közösség volt, mára luxus úti céllá alakult,
Újabb online utazási iroda, a Fly Far International tűnt el jelentős előlegek beszedése után.
Egy 41 éves magyar turista életét vesztette a Magas-Tátrában, egy megáradt patakbe esett.
A lista nemcsak utazóknak hasznos – hanem mindenkinek, aki kíváncsi, mennyit fizet valójában a városi mobilitásért.
A Pénzcentrum 2025. október 26.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A 2025-ös adventi és karácsonyi vásárokba szervezett utak iránt már nyáron megindult az érdeklődés, és sok program hetekkel az indulás előtt teltházas lett.
Az uniós versenyhivatal kartellezés gyanújával vizsgálatot indított számos osztrák sífelszerelés-gyártó cég ellen.
A Pénzcentrum 2025. október 25.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Te is a Balatonnál töltöd a hosszú hétvégét? Jobb, ha sietsz, ez a szolgáltatás már nem sokáig elérhető
Az őszi szünet minden napján sétahajók indulnak Siófokról, Balatonfüredről és Keszthelyről.
A Pénzcentrum 2025. október 24.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Péntek hajnalban egy vihar következtében kidőlt fa leszakította a felsővezetéket Balatonmáriafürdő és Balatonszentgyörgy között.
Riasztott a HungaroMet: itt a radikális fordulat az időjárásban, ez sok hosszú hétvégézőnek rossz hír
Hidegfront érkezik péntekre, amely csapadékos, zivataros időt és erős szelet hoz magával.
A halasztások a következő évekre tervezett átadások több mint egyharmadát érinthetik.
