Te is a Balatonnál töltöd a hosszú hétvégét? Jobb, ha sietsz, ez a szolgáltatás már nem sokáig elérhető

A Balatoni Hajózási Zrt. (Bahart) tájékoztatása szerint ősszel még folytatódik a hajózás a Balatonon, különös tekintettel az október végi hosszú hétvégére és november első hétvégéjére.

Október 23-26. között, valamint november első hétvégéjén még közlekednek a menetrendi hajók a két fő útvonalon: Fonyód és Badacsony, illetve Siófok, Balatonfüred és Tihany között.

Az őszi szünet minden napján sétahajók indulnak Siófokról, Balatonfüredről és Keszthelyről 11.00, 12.30, 14.00 és 15.30 órakor. Hétvégén Badacsonyból is indul sétahajó 15 órakor. A 6-11 éves gyermekek Kajla útlevéllel és diákigazolvánnyal ingyenesen utazhatnak a menetrendi hajókon.

A szántódi-tihanyi kompjárat Szántód felől 7-19 óra között, Tihanyrév felől 7.15-19.15 között közlekedik félóránként, 8 perces menetidővel.

