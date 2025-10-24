2025. október 24. péntek Salamon
14 °C Budapest
Balatonfüred, 2025. április 10.Hajók a balatonfüredi kikötõben 2025. április 10-én.MTI/Koszticsák Szilárd
Utazás

Te is a Balatonnál töltöd a hosszú hétvégét? Jobb, ha sietsz, ez a szolgáltatás már nem sokáig elérhető

Pénzcentrum
2025. október 24. 11:29

A Balatoni Hajózási Zrt. (Bahart) tájékoztatása szerint ősszel még folytatódik a hajózás a Balatonon, különös tekintettel az október végi hosszú hétvégére és november első hétvégéjére.

Október 23-26. között, valamint november első hétvégéjén még közlekednek a menetrendi hajók a két fő útvonalon: Fonyód és Badacsony, illetve Siófok, Balatonfüred és Tihany között.

Az őszi szünet minden napján sétahajók indulnak Siófokról, Balatonfüredről és Keszthelyről 11.00, 12.30, 14.00 és 15.30 órakor. Hétvégén Badacsonyból is indul sétahajó 15 órakor. A 6-11 éves gyermekek Kajla útlevéllel és diákigazolvánnyal ingyenesen utazhatnak a menetrendi hajókon.

A szántódi-tihanyi kompjárat Szántód felől 7-19 óra között, Tihanyrév felől 7.15-19.15 között közlekedik félóránként, 8 perces menetidővel.

Fotó: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA 

#utazás #Balaton #hosszú hétvége #őszi szünet #tihany #siófok #balatonfüred #hajózás #bahart #október 23 #keszthely #badacsony

Pénzcentrum  |  2025. október 24. 09:59
Ingyen gyűjthető most a magyar erdőkben: luxus alapanyag, kávé és koktél is készülhet belőle - recept
Pénzcentrum  |  2025. október 24. 08:30
Elnöki kegyelemben részesült egy gazdasági bűnöző: rengeteg embert károsított meg
Agrárszektor  |  2025. október 24. 10:03
Kemény időjárás lesz ma itthon: ezek a megyék nem ússzák meg a vihart