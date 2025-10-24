Péntek hajnalban egy vihar következtében kidőlt fa leszakította a felsővezetéket Balatonmáriafürdő és Balatonszentgyörgy között.
Te is a Balatonnál töltöd a hosszú hétvégét? Jobb, ha sietsz, ez a szolgáltatás már nem sokáig elérhető
A Balatoni Hajózási Zrt. (Bahart) tájékoztatása szerint ősszel még folytatódik a hajózás a Balatonon, különös tekintettel az október végi hosszú hétvégére és november első hétvégéjére.
Október 23-26. között, valamint november első hétvégéjén még közlekednek a menetrendi hajók a két fő útvonalon: Fonyód és Badacsony, illetve Siófok, Balatonfüred és Tihany között.
Az őszi szünet minden napján sétahajók indulnak Siófokról, Balatonfüredről és Keszthelyről 11.00, 12.30, 14.00 és 15.30 órakor. Hétvégén Badacsonyból is indul sétahajó 15 órakor. A 6-11 éves gyermekek Kajla útlevéllel és diákigazolvánnyal ingyenesen utazhatnak a menetrendi hajókon.
A szántódi-tihanyi kompjárat Szántód felől 7-19 óra között, Tihanyrév felől 7.15-19.15 között közlekedik félóránként, 8 perces menetidővel.
Fotó: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA
A hőmérséklet sok helyen elérheti a 26 fokot.
Újra megnyitott a párizsi Louvre, miközben egyre erősebb a kritika a múzeum biztonsági rendszerének hiányosságai miatt.
A rendőrség vizsgálja, hogy rosszullét vagy műszaki hiba okozta-e a balesetet, de az előbbinek nagyobb a valószínűsége.
Szolnokon egy busz a Varga Katalin Gimnázium falának csapódott, öt súlyos sérült van, húszan könnyebben sérültek.
A magyar lakosság több mint fele (57%) legalább negyedévente indul el 100 kilométernél hosszabb belföldi túrára autójával
Ausztria december 15-ig meghosszabbítja a határellenőrzéseket a magyar, cseh, szlovák és szlovén határszakaszokon.
A toplistán mediterrán kedvencek, északi meglepetések és digitális úttörők is szerepelnek
Térképen az összes október 23-i lezárás: szinte lehetetlen lesz közlekedni Budapesten a nemzeti ünnepen
Az október 23-ai rendezvények és gyűlések miatt szerdától lezárások, ideiglenes forgalomkorlátozások lesznek Budapesten
Hosszabb vonatokkal, több járattal és megerősített haváriaügyelettel készül a MÁV-csoport
Már napokkal a négynapos október 23-i hosszú hétvége előtt teltházról számolnak be a hazai wellnesshotelek.
Kedden országszerte csapadékos időjárás várható, amely fokozatosan terjed el az ország különböző területein.
Ezzel se dicsekedhet a MÁV: most végeztek a felújítással, máris baj van az egyik fontos berendezéssel
Újabb műszaki probléma bénítja a vasúti közlekedést: hétfőn a Keleti pályaudvar biztosítóberendezése hibásodott meg.
Ennyi volt, komoly szigorításról döntött a főváros: betiltják az e-rollereket, ekkortól él a szabály
A városi tanács jóváhagyta az elektromos roller-szolgáltatások betiltását 2026 januárjától: évek óta érkeztek panaszok a járdákon hagyott és veszélyesen használt eszközökre.
Lakosok és az önkormányzat is aláírást gyűjt, hogy a Railjet újra megálljon Magyarország egyik legfontosabb határállomásán.
