Hidegfront érkezik péntekre, amely csapadékos, zivataros időt és erős szelet hoz magával.
Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. október 24.)
Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2025. október 24., péntek.
Névnap
Salamon
Friss hírek
- Ezen áll vagy bukik a Sziget megmentése: “A világ 5. legnagyobb fesztiválját nem szabad veszni hagyni!”
- Kiderült a súlyos igazság a divatos keto-, paleo-, atkins-, és böjti kúrákról: ezért baromi veszélyesek
- Óvakodj ezeknek a halaknak a fogyasztásától: súlyos mérgezést okozhatnak, sokkoló dolgot mutattak ki
- Drága halottak napja vár a temetőző magyarokra: durván fizethet, aki ilyen sírokat látogatna 2025-ben
- A hallgatás csendje: bestiális gyilkosságok, feltáratlan tömegsírok sora Kőszegen, Bucsuban és Bozsokon
- Ezért keresnek többet a fiatalok a hanyatló Nyugaton: Magyarország lemaradása megdöbbentő
Deviza árfolyam
EUR: 390.25 Ft
CHF: 422.39 Ft
GBP: 447.77 Ft
USD: 336.37 Ft
Befektetés, tőzsde
OTP: 30870 Ft
MOL: 2756 Ft
RICHTER: 10430 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2025.10.25: Hajnalra délnyugaton köd képződhet, amely délelőtt feloszlik. Nagyrészt gyengén vagy közepesen felhős idő várható sok napsütéssel. Helyenként zápor előfordulhat. A délnyugati, déli szelet élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. Kora reggel 0, +7, délután 13, 18 fok várható.
2025.10.26: Hajnalra a szélcsendes részeken pára, köd képződhet, amely délelőtt feloszlik. Általában többórás napsütés várható, miközben délnyugat felől fokozatosan erősen megnövekszik a felhőzet. A nap második felében egyre nagyobb területen valószínű eső, zápor. A délies szél délutántól északnyugatira fordul, este már erős lökések is lehetnek. Hajnalban 0, +7, délután 13, 18 fokot mérhetünk.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
()
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Az időjárás-változásra érzékenyeknél melegfronti hatások tapasztalhatók, többek között fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés jelentkezhet. (2025.10.23)
Péntek hajnalban egy vihar következtében kidőlt fa leszakította a felsővezetéket Balatonmáriafürdő és Balatonszentgyörgy között.
A halasztások a következő évekre tervezett átadások több mint egyharmadát érinthetik.
Váratlan bejelentést tett a Liszt Ferenc Repülőtér: komoly korlátozások jönnek, itt vannak a részletek
Az intézkedés várhatóan október végéig marad érvényben.
Ide menekül most rengeteg magyar a zajos hosszú hétvége elől: el se hinnéd, mennyi forintba fáj nekik
A mostani négynapos hosszú hétvégére a vendégek zöme a hoteleket és az apartmanokat kereste.
A Pénzcentrum 2025. október 23.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A hőmérséklet sok helyen elérheti a 26 fokot.
Újra megnyitott a párizsi Louvre, miközben egyre erősebb a kritika a múzeum biztonsági rendszerének hiányosságai miatt.
A rendőrség vizsgálja, hogy rosszullét vagy műszaki hiba okozta-e a balesetet, de az előbbinek nagyobb a valószínűsége.
Szolnokon egy busz a Varga Katalin Gimnázium falának csapódott, öt súlyos sérült van, húszan könnyebben sérültek.
A Pénzcentrum 2025. október 22.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A magyar lakosság több mint fele (57%) legalább negyedévente indul el 100 kilométernél hosszabb belföldi túrára autójával
Ausztria december 15-ig meghosszabbítja a határellenőrzéseket a magyar, cseh, szlovák és szlovén határszakaszokon.
A toplistán mediterrán kedvencek, északi meglepetések és digitális úttörők is szerepelnek
Térképen az összes október 23-i lezárás: szinte lehetetlen lesz közlekedni Budapesten a nemzeti ünnepen
Az október 23-ai rendezvények és gyűlések miatt szerdától lezárások, ideiglenes forgalomkorlátozások lesznek Budapesten
Hosszabb vonatokkal, több járattal és megerősített haváriaügyelettel készül a MÁV-csoport
Már napokkal a négynapos október 23-i hosszú hétvége előtt teltházról számolnak be a hazai wellnesshotelek.
A Pénzcentrum 2025. október 21.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Kedden országszerte csapadékos időjárás várható, amely fokozatosan terjed el az ország különböző területein.
-
