Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. október 24.)

Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2025. október 24., péntek.

Névnap

Salamon

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 390.25 Ft

CHF: 422.39 Ft

GBP: 447.77 Ft

USD: 336.37 Ft



Befektetés, tőzsde

OTP: 30870 Ft

MOL: 2756 Ft

RICHTER: 10430 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2025.10.25: Hajnalra délnyugaton köd képződhet, amely délelőtt feloszlik. Nagyrészt gyengén vagy közepesen felhős idő várható sok napsütéssel. Helyenként zápor előfordulhat. A délnyugati, déli szelet élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. Kora reggel 0, +7, délután 13, 18 fok várható.

2025.10.26: Hajnalra a szélcsendes részeken pára, köd képződhet, amely délelőtt feloszlik. Általában többórás napsütés várható, miközben délnyugat felől fokozatosan erősen megnövekszik a felhőzet. A nap második felében egyre nagyobb területen valószínű eső, zápor. A délies szél délutántól északnyugatira fordul, este már erős lökések is lehetnek. Hajnalban 0, +7, délután 13, 18 fokot mérhetünk.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Az időjárás-változásra érzékenyeknél melegfronti hatások tapasztalhatók, többek között fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés jelentkezhet. (2025.10.23)

Akciók

