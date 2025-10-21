Őszi szünet: érdemes felkészülni az autós vészhelyzetekre belföldi utazás során is

A magyar lakosság több mint fele (57%) legalább negyedévente indul el 100 kilométernél hosszabb belföldi túrára autójával egy friss, reprezentatív kutatás szerint. Az őszi szünet ebből a szempontból kiemelt időszak, hiszen sokan terveznek rövidebb autós utazásokat, ám a megnövekedett forgalom és az időjárás-változás miatt gyakoribbak lehetnek a balesetek és egyéb vészhelyzetek. Egy váratlan meghibásodás nemcsak a kikapcsolódást hiúsíthatja meg, hanem anyagi terhet is jelenthet. Bár az előzetes felkészülés és a gépjárműasszisztencia-szolgáltatások igénybevétele biztonságot nyújthatna, a lakosság csupán alig több mint negyede (27%) rendelkezik ilyen védelemmel.

Itt van az ősz, és a hamarosan kezdődő iskolai szünet népszerű időszak a belföldi kirándulások megtervezésére. A KSH szerint is egyre gyakoribb az utazási kedv ebben az időszakban: az elmúlt év októberében a belföldi vendégek száma 8,2, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 4,2%-kal magasabb volt 2023 októberéhez képest. Az Europ Assistance magyar utazási és biztosítási szokásokat vizsgáló kutatása is rámutat, hogy a 18-69 éves lakosság fele szokott legalább negyedévente Magyarországon belül elutazni, 66 százalékuk pedig félévente indul útnak az ország határain belül. A lakosság további negyede (28%) legalább évente utazik belföldön, míg hetede (14%) ennél ritkábban, kevesebb mint tizede (8%) pedig soha.

Az utazások többségét autóval teszik meg, a magyarok több mint fele (57%) legalább negyedévente indul el 100 kilométernél hosszabb belföldi útra autójával, minden harmadik személy pedig havonta legalább egyszer. A lakosság másik harmada évente 1-3 alkalommal autózik országhatáron belül, és csak minden ötödik autósra igaz, hogy sosem vagy két évnél is ritkábban utazik ilyen távon.

Műszaki átvizsgálás nélkül ne induljunk útnak! – tippek az őszi szünetre

Az őszi tanítási szünet ideje alatt még többen ülnek autóba. Az ilyenkor jellemző megnövekedett forgalom, az időjárásból adódó esetleges veszélyek, látási viszonyok miatt könnyen megtörténhet a baj egy rövidebb, belföldi út során is.

Az utazások megkezdése előtt ezért elengedhetetlen az autó alapos műszaki átvizsgálása. A hidegebb, őszi napok beköszöntével meghibásodhat az akkumulátor, ami akár indítási problémákat is okozhat. Emellett gyakori nehézség a világítás vagy az elektromos jelzőrendszerek hibája és az autózár okozta gondok. Érdemes átnézni a gumiabroncsokat, hiszen a túl alacsony nyomás, a sérült oldalfal vagy szelephiba defektet és kerékcserét eredményezhet. A nyári gumikat is le kell cserélni 7°C alatti átlaghőmérsékletnél, hidegebb időben már nem biztosítanak megfelelő tapadást és balesetveszélyesek lehetnek. Fontos, hogy az utazásnál a pótkerék, láthatósági mellény, lámpák, töltők, pót biztosítékok is kéznél legyenek.

A baj az idősebb autóknál gyakrabban előfordulhat, és ez különösen érinti a magyar autósokat, az Europ Assistance kutatása szerint ugyanis a hazai autók közel fele (49%) legalább 16 éves, a 6-15 éves gépjárművek aránya pedig 34 százalék.

A kutatás emellett rávilágított arra, hogy a lakosság csupán 27 százaléka vesz igénybe gépjármű-asszisztencia szolgáltatást: közülük 14 százalék márkakereskedéstől vagy szerviztől kapott ingyenesen ilyen jellegű védelmet. Sokan tehát még midig a véletlenre bízzák magukat, pedig váratlan meghibásodás bármikor, rövidebb utak során is bekövetkezhet, és az őszi kirándulás könnyen kellemetlen élménnyé válhat. A felmerülő plusz költségek és a rengeteg utánajárás azonban elkerülhető, ha felkészültek és előrelátóak vagyunk.

– mondta Timár Gábor Szabolcs, az Europ Assistance operációs vezetője.