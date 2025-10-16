Kevesebb magyar turista érkezett Horvátországba 2025 nyarán, viszont többet költöttek

Október közepéig 750 ezer magyar turista látogatott el a horvát tengerpartra, összesen 3,69 millió vendégéjszakát töltve el – ez 1%-os csökkenést jelent az érkezésekben, és 3,5%-os visszaesést a vendégéjszakák számában a tavalyi rekordévhez képest. A legnagyobb visszaesést a magánszálláshelyek szenvedték el, míg a szállodák és kempingek megőrizték tavalyi teljesítményüket. Pozitívum ugyanakkor, hogy az elő- és utószezonban nőtt a magyar vendégek száma, ami a szezonhosszabbítás irányába tett első lépésként értékelhető. A nyári csúcsidőszakban – különösen augusztusban – viszont érezhetően visszaesett a forgalom: mintegy 130 ezerrel kevesebb vendégéjszakát regisztráltak, mint egy évvel korábban.

2025 október közepéig 750 ezer magyar turista látogatott el a tengerpartra, összesen 3,69 millió vendégéjszakát töltve el az ország különböző régióiban. Bár ez a tavalyi rekordévhez képest mérsékelt, 1%-os csökkenést az érkezésekben és 3,5%-os visszaesést a vendégéjszakákban jelent, a Horvát Idegenforgalmi Közösség ezt stabilizáció évének tekinti – hiszen az előző két évben rendkívül dinamikus, 2023-ban közel 20%-os, 2024-ben pedig további 10%-os növekedést könyvelhetett el a piac.

A 2025-ös év egyik legfontosabb pozitív tendenciája, hogy az elő- és utószezonban nőtt a magyar turisták száma, míg a nyári hónapokban, különösen augusztusban 6%-os csökkenés volt tapasztalható a vendégéjszakákban – ez körülbelül 130 ezer éjszakával kevesebbet jelent a tavalyihoz képest. A magánszálláshelyek körében regisztrálták a legnagyobb visszaesést (-6%), míg a szállodák és kempingek stabil eredményeket értek el, megtartva tavalyi teljesítményüket.

A Horvát Idegenforgalmi Közösség szerint mindez a fenntartható turizmus és a szezonális terhelés kiegyenlítésének irányába tett lépéseket igazolja. A vendégek számának enyhe mérséklődése mellett a szolgáltatások minősége, a gasztronómiai kínálat és az elérhetőség tovább javult.

TOP régiók és úti célok 2025-ben

A magyar utazók körében idén is a Kvarner régió bizonyult a legnépszerűbbnek, több mint 1,1 millió vendégéjszakával, melyet

Isztria (800 ezer) és

Zadar megye (610 ezer) követett.

A leglátogatottabb úti célok között idén is Crikvenica, Vir és Rovinj vezették a listát.

2025 több jelentős fejlesztést is hozott a horvát turizmusban. A Pélmonostortól (Beli Manastir) a magyar határig megnyílt A5-ös autópálya-szakasz révén Budapest és Eszék között már mindössze kétórás autóút teszi még kényelmesebbé az utazást a magyar látogatók számára. Emellett az idei évben számos új, prémium kategóriás szálloda nyílt meg, tovább erősítve Horvátország pozícióját a minőségi turizmus terén.

Fenntartható, egész éves úti cél

A 2025-ös év stabil, kiegyensúlyozott szezont hozott, amelyben tovább erősödött az elő- és utószezon szerepe. Ez megerősíti, hogy Horvátország nemcsak a nyári hónapokban, hanem az év többi részében is vonzó úti cél a magyar utazók számára. „A turizmus fejlődése egyre inkább a minőség, a fenntarthatóság és az autentikus élmények irányába halad. Célunk, hogy a magyar látogatók felfedezzék Horvátország gasztronómiai, kulturális és aktív turisztikai lehetőségeit az év minden időszakában.” – mondta a sajtótájékoztatón Ivana Herceg, a Horvát Idegenforgalmi Közösség magyarországi igazgatója.