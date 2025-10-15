2025. október 15. szerda Teréz
11 °C Budapest
Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. október 15.)
Utazás

Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. október 15.)

Pénzcentrum
2025. október 15. 07:45

Nem szeretnél lemaradni a hírekről, akciókról? Nem tudod követni az időjárásváltozást? Olvass el mindent egy helyen a Pénzcentrumon! Mutatjuk azokat az aktualitásokat, amelyekről érdemes tudni a mai napon. 2025. október 15., szerda.

Névnap

Teréz

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 391.22 Ft
CHF: 420.82 Ft
GBP: 449.38 Ft
USD: 336.53 Ft

Befektetés, tőzsde

OTP: 30150 Ft
MOL: 2746 Ft
RICHTER: 10380 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2025.10.16: A hajnalra képződő köd, valamint rétegfelhőzet feloszlása után többnyire gomolyfelhős, napos időre van kilátás. Elvétve kisebb eső,zápor előfordulhat. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Kora reggel többnyire 1, 7 fok várható, de a hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy is lehet. Délutánra 12 és 17 fok közé melegszik a levegő.

2025.10.17: A hajnalra képződő köd, valamint rétegfelhőzet feloszlása után többnyire gomolyfelhős, napos idő várható. Ugyanakkor délután dél felől vastag felhőtömb érkezik, ami miatt a déli és keleti országrészben beborul az ég. Itt helyenként elered az eső, másutt elvétve fordulhat elő kisebb eső, zápor. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1, 7 fok között várható, de a hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 fok között valószínű.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Az időjárás a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg különösképpen. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. A reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, emiatt a közlekedésben résztvevőktől fokozott figyelem szükséges. (2025.10.14)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
#árfolyam #időjárás #hírek #pénzügyek #gazdaság #tőzsde #meteorológia #közlekedésmeteorológia #orvosmeteorológia #bux #névnap

NAPTÁR
Tovább
2025. október 15. szerda
Teréz
42. hét
Október 15.
A fehér bot nemzetközi napja
Október 15.
Az ölelés világnapja
Október 15.
A kézmosás világnapja
Október 15.
A vidéki nők világnapja
Ajánlatunk
