Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. október 15.)

Névnap

Teréz

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 391.22 Ft

CHF: 420.82 Ft

GBP: 449.38 Ft

USD: 336.53 Ft



Befektetés, tőzsde

OTP: 30150 Ft

MOL: 2746 Ft

RICHTER: 10380 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2025.10.16: A hajnalra képződő köd, valamint rétegfelhőzet feloszlása után többnyire gomolyfelhős, napos időre van kilátás. Elvétve kisebb eső,zápor előfordulhat. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Kora reggel többnyire 1, 7 fok várható, de a hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy is lehet. Délutánra 12 és 17 fok közé melegszik a levegő.

2025.10.17: A hajnalra képződő köd, valamint rétegfelhőzet feloszlása után többnyire gomolyfelhős, napos idő várható. Ugyanakkor délután dél felől vastag felhőtömb érkezik, ami miatt a déli és keleti országrészben beborul az ég. Itt helyenként elered az eső, másutt elvétve fordulhat elő kisebb eső, zápor. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1, 7 fok között várható, de a hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 fok között valószínű.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Az időjárás a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg különösképpen. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. A reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, emiatt a közlekedésben résztvevőktől fokozott figyelem szükséges. (2025.10.14)

