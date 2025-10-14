2025. október 14. kedd Helén
8 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Fiatal üzletember a budapesti villamoson bkk bkv bkv bkv bkv
Utazás

Miért van állandóan fűszag a pesti villamosokon: a BKV hallgat az ügyben, itt az igazság

Pénzcentrum
2025. október 14. 19:04

Egy friss videó újra felvetette a budapesti közlekedés egyik legfurcsább rejtélyét: miért érződik gyakran fűszag a 47-es villamoson? A jelenséget sokan évek óta tapasztalják, de eddig nem született rá hivatalos magyarázat. A videó készítője utánajárt, vajon a fékrendszer, a kenőolaj vagy valami egészen más okozza-e a jellegzetes aromát, és közben azt is megtudjuk, miért tagadja a közlekedési vállalat, hogy ismerné a marihuána illatát.

Ha rendszeresen utazol a 47-es villamossal, lehet, hogy már te is felszisszentél: „Ez most tényleg…?” A fűszag, amit sokan marihuánaként azonosítanak, nem új jelenség: de vajon mi okozza? A hosszulepes.jarunk TikTok-csatorna Merker Dávid vezetésével utánajárt a városi legendának, és meglepő válaszokat talált.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A videós először is gratulál azoknak, akik még sosem érezték a jellegzetes szagot: „Példamutató állampolgár vagy!” De azok számára, akik már elgondolkodtak rajta, hogy miért árad füstös, fűre emlékeztető aroma a régi Ganz szerelvényekből, itt az ideje, hogy tisztázzuk a helyzetet.

Amikor a videó készítői megkeresték a BKV-t, a válasz diplomatikus volt: a közlekedési vállalat nem tudja megítélni, milyen illatot éreznek az utasok, mivel „nem ismerik a marihuána szagát”. 

Sokan úgy vélik, hogy a szag oka a kenőolaj, amely kenderalapú lehet. Ez logikusnak tűnik, hiszen a kenderből készült ipari termékek valóban jellegzetes illatot áraszthatnak. Csakhogy a BKV minden villamoson ugyanazt az olajat használja, mégsem minden szerelvényen érezhető ez az aroma.

@hosszulepes.jarunk

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

♬ eredeti hang - hosszulepes.jarunk - hosszulepes.jarunk

 

A videó szerint a megoldás a fékrendszerben rejlik. A régi típusú villamosok fékezéskor hőt termelnek, és ezzel együtt szabadulnak fel olyan illatanyagok, amelyek, legalábbis az utasok orra szerint a marihuánára emlékeztetnek. A „kataliziklanderje” tehát nem más, mint egy urbanizált aromakatalizátor.

Akárhogy is, a 47-es villamos fűszaga már-már városi folklórrá vált. Van, aki viccelődik vele, van, aki komolyan aggódik, és van, aki egyszerűen csak élvezi a budapesti közlekedés sajátos aromavilágát. Egy biztos: ha legközelebb felszállsz, és mély levegőt veszel, már tudni fogod, hogy nem a szomszéd utas zsebéből árad az illat — hanem a fékekből.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #közlekedés #villamos #bkv #Budapest #tömegközlekedés #utasok #tiktok #budapesti tömegközlekedés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:04
18:44
18:35
18:12
18:09
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 14.
Sokkoló, ami történik: olyan évek jönnek, amikor nem lehetünk biztosak abban sem, amit látunk
2025. október 13.
Megszólalt a legendás budai elitgimi igazgatója: ezek a gyerekek lesznek sikeresek a jövőben
2025. október 14.
Életveszélyes gyerekterméket árul rengeteg webshop: így teszteld le otthon, te vettél-e belőle
2025. október 14.
Alkalmi munkák Budapesten: így egy vagyont lehet keresni napi néhány óra melóval is - komissióst, raktárost, ételfutárt is sorra keresnek
2025. október 14.
Ez Magyarország legnagyobb gazdasági tévedése: a németek inognak, Amerika háborúzik – ennek még súlyos vége lehet
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 14. kedd
Helén
42. hét
Október 14.
Szabványosítási világnap
Október 14.
Steve Jobs nap
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Igazi turistaparadicsom a világ legolcsóbb országa: éttermi ebéd 630 Ft, egy liter benzin 280 Ft
2
3 napja
Visszaállítják az európai határellenőrzést: új rendszer lép életbe, ezt minden utazó megérzi
3
2 hete
Erről jobb, ha tudsz: októbertől már tilos ezeket az eszközöket felvinni a repülőgépekre
4
5 napja
Elárulta a titkot az Invia vezére: így lehet töredékáron álomutazást foglalni, bárkinél működik
5
2 hete
Bicskanyitogató ATM-trükkel verik át a magyarokat is: ezért nézd meg jól, mit ír ki, ha bedugod a kártyád
PÉNZÜGYI KISOKOS
Loro számlák
Külföldi banknak hazai kereskedelmi banknál vezetett számlája.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 14. 18:44
Lassan visszatér az élet ebben a lesajnált országrészbe: egyre jobb itt élni
Pénzcentrum  |  2025. október 14. 17:57
Kvíz: Voltál már Prágában? Lássuk, mit tudsz a cseh főváros látnivalóiról, történelméről!
Agrárszektor  |  2025. október 14. 18:32
Világszintű problémával nézünk szembe: most mindenképpen lépni kell