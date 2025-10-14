Közös hatósági akcióval szorították vissza a Budapesti Nagybani Piac környékén kialakult illegális gyümölcspiacot.
Miért van állandóan fűszag a pesti villamosokon: a BKV hallgat az ügyben, itt az igazság
Egy friss videó újra felvetette a budapesti közlekedés egyik legfurcsább rejtélyét: miért érződik gyakran fűszag a 47-es villamoson? A jelenséget sokan évek óta tapasztalják, de eddig nem született rá hivatalos magyarázat. A videó készítője utánajárt, vajon a fékrendszer, a kenőolaj vagy valami egészen más okozza-e a jellegzetes aromát, és közben azt is megtudjuk, miért tagadja a közlekedési vállalat, hogy ismerné a marihuána illatát.
Ha rendszeresen utazol a 47-es villamossal, lehet, hogy már te is felszisszentél: „Ez most tényleg…?” A fűszag, amit sokan marihuánaként azonosítanak, nem új jelenség: de vajon mi okozza? A hosszulepes.jarunk TikTok-csatorna Merker Dávid vezetésével utánajárt a városi legendának, és meglepő válaszokat talált.
A videós először is gratulál azoknak, akik még sosem érezték a jellegzetes szagot: „Példamutató állampolgár vagy!” De azok számára, akik már elgondolkodtak rajta, hogy miért árad füstös, fűre emlékeztető aroma a régi Ganz szerelvényekből, itt az ideje, hogy tisztázzuk a helyzetet.
Amikor a videó készítői megkeresték a BKV-t, a válasz diplomatikus volt: a közlekedési vállalat nem tudja megítélni, milyen illatot éreznek az utasok, mivel „nem ismerik a marihuána szagát”.
Sokan úgy vélik, hogy a szag oka a kenőolaj, amely kenderalapú lehet. Ez logikusnak tűnik, hiszen a kenderből készült ipari termékek valóban jellegzetes illatot áraszthatnak. Csakhogy a BKV minden villamoson ugyanazt az olajat használja, mégsem minden szerelvényen érezhető ez az aroma.
@hosszulepes.jarunk♬ eredeti hang - hosszulepes.jarunk - hosszulepes.jarunk
A videó szerint a megoldás a fékrendszerben rejlik. A régi típusú villamosok fékezéskor hőt termelnek, és ezzel együtt szabadulnak fel olyan illatanyagok, amelyek, legalábbis az utasok orra szerint a marihuánára emlékeztetnek. A „kataliziklanderje” tehát nem más, mint egy urbanizált aromakatalizátor.
Akárhogy is, a 47-es villamos fűszaga már-már városi folklórrá vált. Van, aki viccelődik vele, van, aki komolyan aggódik, és van, aki egyszerűen csak élvezi a budapesti közlekedés sajátos aromavilágát. Egy biztos: ha legközelebb felszállsz, és mély levegőt veszel, már tudni fogod, hogy nem a szomszéd utas zsebéből árad az illat — hanem a fékekből.
Halálos közúti balesetek: az összesített társadalmi kár az évi 1000 milliárd forintot közelítheti
„VEDD ÉSZRE” címmel indított országos kampányt a Magyar Közút: a biztonság nem csupán emberi kötelesség, hanem kőkemény gazdasági érdek is egyben.
AI a bankolásban: rövidtávon túl-, hosszabb távon alábecsüljük a lehetőségeket
Kovásznai Ádámot, az MBH Csoporthoz tartozó BUPA üzletágvezetőjét beyond banking szolgáltatásokról és az AI bankolásban betöltött szerepéről kérdeztük.
Otthon Start Program: Nagyobb lakás helyett a prémium ingatlanok felé fordulhatnak az eladók (x)
Az Otthon Start Program elsősorban a használt lakások vásárlását támogatja, így első ránézésre úgy tűnhet, hogy az új hitel nem érinti az újépítésű, prémium lakóparkokat.
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.