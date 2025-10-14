Miért van állandóan fűszag a pesti villamosokon: a BKV hallgat az ügyben, itt az igazság

Egy friss videó újra felvetette a budapesti közlekedés egyik legfurcsább rejtélyét: miért érződik gyakran fűszag a 47-es villamoson? A jelenséget sokan évek óta tapasztalják, de eddig nem született rá hivatalos magyarázat. A videó készítője utánajárt, vajon a fékrendszer, a kenőolaj vagy valami egészen más okozza-e a jellegzetes aromát, és közben azt is megtudjuk, miért tagadja a közlekedési vállalat, hogy ismerné a marihuána illatát.

Ha rendszeresen utazol a 47-es villamossal, lehet, hogy már te is felszisszentél: „Ez most tényleg…?” A fűszag, amit sokan marihuánaként azonosítanak, nem új jelenség: de vajon mi okozza? A hosszulepes.jarunk TikTok-csatorna Merker Dávid vezetésével utánajárt a városi legendának, és meglepő válaszokat talált.

A videós először is gratulál azoknak, akik még sosem érezték a jellegzetes szagot: „Példamutató állampolgár vagy!” De azok számára, akik már elgondolkodtak rajta, hogy miért árad füstös, fűre emlékeztető aroma a régi Ganz szerelvényekből, itt az ideje, hogy tisztázzuk a helyzetet.

Amikor a videó készítői megkeresték a BKV-t, a válasz diplomatikus volt: a közlekedési vállalat nem tudja megítélni, milyen illatot éreznek az utasok, mivel „nem ismerik a marihuána szagát”.

Sokan úgy vélik, hogy a szag oka a kenőolaj, amely kenderalapú lehet. Ez logikusnak tűnik, hiszen a kenderből készült ipari termékek valóban jellegzetes illatot áraszthatnak. Csakhogy a BKV minden villamoson ugyanazt az olajat használja, mégsem minden szerelvényen érezhető ez az aroma.

A videó szerint a megoldás a fékrendszerben rejlik. A régi típusú villamosok fékezéskor hőt termelnek, és ezzel együtt szabadulnak fel olyan illatanyagok, amelyek, legalábbis az utasok orra szerint a marihuánára emlékeztetnek. A „kataliziklanderje” tehát nem más, mint egy urbanizált aromakatalizátor.

Akárhogy is, a 47-es villamos fűszaga már-már városi folklórrá vált. Van, aki viccelődik vele, van, aki komolyan aggódik, és van, aki egyszerűen csak élvezi a budapesti közlekedés sajátos aromavilágát. Egy biztos: ha legközelebb felszállsz, és mély levegőt veszel, már tudni fogod, hogy nem a szomszéd utas zsebéből árad az illat — hanem a fékekből.