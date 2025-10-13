A Hévízi-tó, Tihany, Keszthely és a Tapolcai-medence is része lehet a világörökségi területnek.
Sokkoló vonatütközés történt Magyarországtól néhány percre: rengeteg a sérült
Két személyszállító vonat ütközött össze Szlovákiában, a magyar határ közelében, ami közel száz sérültet eredményezett, közülük ketten válságos állapotban vannak.
Hétfőn délelőtt tíz óra után nem sokkal két személyszállító vonat ütközött össze Szlovákiában, a Rozsnyóhoz közeli Szádalmás (Jablonov nad Turnou) térségében, mindössze néhány kilométerre a magyar határtól. A TASR hírügynökség a tűzoltókra és mentőkre hivatkozva közel száz sérültről számolt be.
A szlovák vasúti társaság (ZSSK) közleménye szerint a baleset egy olyan pályaszakaszon történt, ahol a kétvágányú pálya egyvágányúvá szűkül. A szerencsétlenség pontos okát még vizsgálják, az ügyben rendőrségi nyomozás indult.
A helyszínre a központi mentőszolgálat öt egysége és egy mentőhelikopter is kivonult. Šutaj Eštok belügyminiszter megerősítette, hogy két ember életveszélyes sérüléseket szenvedett és kritikus állapotban van. Három személy a roncsok közé szorult.
A belügyminiszter szerint a baleset minden valószínűség szerint emberi mulasztás következménye volt, de a vizsgálat még folyamatban van.
Jelentős lehűlés várható a jövő héten, a hétvégi enyhébb időjárást követően sarkvidéki légtömeg érkezik hazánkba,
Vasárnaptól új határellenőrzési rendszert vezetnek be a schengeni övezeten kívüli országok állampolgárai számára
Vasárnaptól életbe lép az Európai Unió új beléptetési és kiléptetési rendszere (EES).
Szombat reggel váratlan áramszünet okozott fennakadást a székesfehérvári vasútállomáson.
A középső országrészben átmenetileg csökkenhet a felhőzet, máshol viszont záporok és erős, helyenként viharos szél nehezítheti a szabadtéri programokat.
A szállodai szakemberek szerint hat gyakori hibát követnek el a vendégek, amelyek jelentősen ronthatják a szállodai élményt.
Ez a trend egyre népszerűbb a fiatalok körében, akik maradandó emléket szeretnének hazavinni utazásaikról.
A koronavírus-járvány és a Trump-adminisztráció által bevezetett szigorúbb utazási korlátozások együttes hatása miatt a kubai turizmus egyik legrosszabb éve volt ebben az évszázadban.
Viharos időjárás okoz fennakadásokat Spanyolország népszerű turisztikai régióiban,
A munkálatok az M44-es gyorsforgalmi úton, az M5-ös autópályán és az 5-ös főúton közlekedőket egyaránt érinti.
Összesen 55 étterem kapott Michelin-ajánlást, ami kettővel kevesebb a tavalyi számnál.
Péntek délelőtt észak felől hidegfronti felhőzet érkezik, így ismét erősen megnövekszik a felhőzet.
A közép-európai turisztikai piac az elmúlt időszakban jelentős átalakuláson ment keresztül.
Bár a hazai turizmus csúcspontja továbbra is a nyári hónapokra esik, az őszi időszakban is egyre többen indulnak útnak főként belföldön.
