Train derailment
Utazás

Sokkoló vonatütközés történt Magyarországtól néhány percre: rengeteg a sérült

MTI
2025. október 13. 12:40

Két személyszállító vonat ütközött össze Szlovákiában, a magyar határ közelében, ami közel száz sérültet eredményezett, közülük ketten válságos állapotban vannak.

Hétfőn délelőtt tíz óra után nem sokkal két személyszállító vonat ütközött össze Szlovákiában, a Rozsnyóhoz közeli Szádalmás (Jablonov nad Turnou) térségében, mindössze néhány kilométerre a magyar határtól. A TASR hírügynökség a tűzoltókra és mentőkre hivatkozva közel száz sérültről számolt be.

A szlovák vasúti társaság (ZSSK) közleménye szerint a baleset egy olyan pályaszakaszon történt, ahol a kétvágányú pálya egyvágányúvá szűkül. A szerencsétlenség pontos okát még vizsgálják, az ügyben rendőrségi nyomozás indult.

A helyszínre a központi mentőszolgálat öt egysége és egy mentőhelikopter is kivonult. Šutaj Eštok belügyminiszter megerősítette, hogy két ember életveszélyes sérüléseket szenvedett és kritikus állapotban van. Három személy a roncsok közé szorult.

A belügyminiszter szerint a baleset minden valószínűség szerint emberi mulasztás következménye volt, de a vizsgálat még folyamatban van.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #baleset #rendőrség #vasút #szlovákia #nyomozás #mentő #sérült #tragédia #vonatbaleset

