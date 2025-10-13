2025. október 13. hétfő Kálmán, Ede
16 °C Budapest
Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. október 13.)
Pénzcentrum
2025. október 13. 07:45

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, a nagy boltláncok akcióiról vagy éppen a lottószámokról? Nem tudod eldönteni, hogy melegen öltözz, vagy lengén? Vagy csak a forint aktuális árfolyamára vagy kíváncsi? A Pénzcentrumon most minden fontos információt elolvashatsz egy helyen! 2025. október 13., hétfő.

Névnap

Kálmán, Ede

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 391.96 Ft
CHF: 421.08 Ft
GBP: 450.61 Ft
USD: 337.41 Ft

Hatoslottó

A sorsolás dátuma: 2025. október 9.
A Hatoslottó nyerőszámai a 41. héten emelkedő számsorrendben a következők:
6, 10, 11, 38, 39, 44

Ezen a héten nem volt telitalálat.
6-os találat: 0 db
5+1 találat: 0 db
5-ös találat: 13 db
4-es találat: 791 db
3-as találat: 15629 db

Befektetés, tőzsde

OTP: 29560 Ft
MOL: 2770 Ft
RICHTER: 10600 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2025.10.14: A fátyol- és gomolyfelhők mellett általában több órára kisüt a nap, de délután észak felől lassan mindenhol erősen megnövekszik a felhőzet. Helyenként kisebb eső, zápor előfordulhat. Az északkeleti, északi szelet a nappali órákban időnként élénk lökések kísérik. A minimum-hőmérséklet döntően 2, 7 fok között várható, a kevésbé felhős, hidegre hajlamos helyeken 0 fok körüli értékek is előfordulhatnak, ezzel szemben a felhős tájakon enyhébb lehet az éjszaka. A maximum-hőmérséklet 13 és 18 fok között alakulhat.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

2025.10.15: Változóan felhős időre van kilátás, de a nap első felében több helyen lehetnek erősen felhős időszakok is. Legfeljebb néhol lehet kisebb zápor. Az északi szél döntően mérsékelt marad. Kora reggel általában 3 és 8 fok között alakul a hőmérséklet, a kevésbé felhős, hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy is lehet. Délután 11, 16 fok valószínű.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nincs, a szél is mérséklődik vasárnapra, de még mindig lehetnek több helyen erős széllökések. Habár a hőmérséklet a sokévi átlag felett alakul, az erős szélben ezt kevesebbnek érezzük, és a komfortérzetünket is rontja az intenzív légmozgás, mert fokozza a hűtő hatást. (2025.10.12)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba!
FRISS HÍREK
