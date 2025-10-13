Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. október 13.)

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, a nagy boltláncok akcióiról vagy éppen a lottószámokról? Nem tudod eldönteni, hogy melegen öltözz, vagy lengén? Vagy csak a forint aktuális árfolyamára vagy kíváncsi? A Pénzcentrumon most minden fontos információt elolvashatsz egy helyen! 2025. október 13., hétfő.

Kálmán, Ede

Deviza árfolyam

EUR: 391.96 Ft

CHF: 421.08 Ft

GBP: 450.61 Ft

USD: 337.41 Ft



Hatoslottó

A sorsolás dátuma: 2025. október 9.

A Hatoslottó nyerőszámai a 41. héten emelkedő számsorrendben a következők:

6, 10, 11, 38, 39, 44



Ezen a héten nem volt telitalálat.

6-os találat: 0 db

5+1 találat: 0 db

5-ös találat: 13 db

4-es találat: 791 db

3-as találat: 15629 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 29560 Ft

MOL: 2770 Ft

RICHTER: 10600 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2025.10.14: A fátyol- és gomolyfelhők mellett általában több órára kisüt a nap, de délután észak felől lassan mindenhol erősen megnövekszik a felhőzet. Helyenként kisebb eső, zápor előfordulhat. Az északkeleti, északi szelet a nappali órákban időnként élénk lökések kísérik. A minimum-hőmérséklet döntően 2, 7 fok között várható, a kevésbé felhős, hidegre hajlamos helyeken 0 fok körüli értékek is előfordulhatnak, ezzel szemben a felhős tájakon enyhébb lehet az éjszaka. A maximum-hőmérséklet 13 és 18 fok között alakulhat.

2025.10.15: Változóan felhős időre van kilátás, de a nap első felében több helyen lehetnek erősen felhős időszakok is. Legfeljebb néhol lehet kisebb zápor. Az északi szél döntően mérsékelt marad. Kora reggel általában 3 és 8 fok között alakul a hőmérséklet, a kevésbé felhős, hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy is lehet. Délután 11, 16 fok valószínű.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nincs, a szél is mérséklődik vasárnapra, de még mindig lehetnek több helyen erős széllökések. Habár a hőmérséklet a sokévi átlag felett alakul, az erős szélben ezt kevesebbnek érezzük, és a komfortérzetünket is rontja az intenzív légmozgás, mert fokozza a hűtő hatást. (2025.10.12)

