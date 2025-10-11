A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 604,28 pontos, 0,6 százalékos emelkedéssel, 101 990,76 ponton zárt pénteken.
Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. október 11.)
Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2025. október 11., szombat.
Névnap
Brigitta, Gitta
Friss hírek
Deviza árfolyam
EUR: 392.67 Ft
CHF: 422.76 Ft
GBP: 451.36 Ft
USD: 337.86 Ft
Eurojackpot
A sorsolás dátuma: 2025. október 10.
Az Eurojackpot nyerőszámai a 41. héten emelkedő számsorrendben a következők:
4, 5, 24, 31, 41
Ezen a héten nem volt telitalálat.
5+2 találat: 0 db
5+1 találat: 0 db
5-ös találat: 0 db
4+2 találat: 0 db
4+1 találat: 13 db
4-es találat: 30 db
3+2 találat: 19 db
3+1 találat: 619 db
2+2 találat: 406 db
3-as találat: 1472 db
1+2 találat: 2034 db
2+1 találat: 9621 db
Befektetés, tőzsde
OTP: 29560 Ft
MOL: 2770 Ft
RICHTER: 10600 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2025.10.12: Általában gomolyfelhős idő várható többórás napsütéssel, de nyugaton és északkeleten és a Tiszántúlon lehetnek felhősebb tájak is. Csapadék az ország döntő részén nem lesz, de az ukrán határ közelében gyenge csapadék nem kizárt. Az északnyugati, nyugati szelet több helyen kísérhetik élénk lökések. A minimum általában 5, 10 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken fagypont közelébe süllyedhet a hőmérséklet. A csúcsérték 16, 21 fok között alakulhat.
2025.10.13: Észak felől egy hidegfront hatására átmenetileg megnövekszik a felhőzet, és helyenként gyenge eső, zápor is várható. Megélénkül, időnként megerősödik az északias szél. A hőmérséklet kora reggel 3, 10, délután 14, 20 fok között várható.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
()
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Hideg fronthatással számolhatnak az arra érzékenyek. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. A reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet. (2025.10.10)
Akciók
Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
