Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. október 11.)

Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2025. október 11., szombat.

Névnap

Brigitta, Gitta

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 392.67 Ft

CHF: 422.76 Ft

GBP: 451.36 Ft

USD: 337.86 Ft



Eurojackpot

A sorsolás dátuma: 2025. október 10.

Az Eurojackpot nyerőszámai a 41. héten emelkedő számsorrendben a következők:

4, 5, 24, 31, 41



Ezen a héten nem volt telitalálat.

5+2 találat: 0 db

5+1 találat: 0 db

5-ös találat: 0 db

4+2 találat: 0 db

4+1 találat: 13 db

4-es találat: 30 db

3+2 találat: 19 db

3+1 találat: 619 db

2+2 találat: 406 db

3-as találat: 1472 db

1+2 találat: 2034 db

2+1 találat: 9621 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 29560 Ft

MOL: 2770 Ft

RICHTER: 10600 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2025.10.12: Általában gomolyfelhős idő várható többórás napsütéssel, de nyugaton és északkeleten és a Tiszántúlon lehetnek felhősebb tájak is. Csapadék az ország döntő részén nem lesz, de az ukrán határ közelében gyenge csapadék nem kizárt. Az északnyugati, nyugati szelet több helyen kísérhetik élénk lökések. A minimum általában 5, 10 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken fagypont közelébe süllyedhet a hőmérséklet. A csúcsérték 16, 21 fok között alakulhat.

2025.10.13: Észak felől egy hidegfront hatására átmenetileg megnövekszik a felhőzet, és helyenként gyenge eső, zápor is várható. Megélénkül, időnként megerősödik az északias szél. A hőmérséklet kora reggel 3, 10, délután 14, 20 fok között várható.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Hideg fronthatással számolhatnak az arra érzékenyek. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. A reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet. (2025.10.10)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!