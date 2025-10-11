Sarkvidéki hideggel rúgja ránk hamarosan az ajtót a tél: ez brutális lesz!

Jelentős lehűlés várható a jövő héten, a hétvégi enyhébb időjárást követően sarkvidéki légtömeg érkezik hazánkba, ami fagyos éjszakákat és hűvös nappalokat hoz magával.

Az Időkép előrejelzése szerint a hétvégén még viszonylag kellemes, 20 fok körüli hőmérsékletekre számíthatunk, azonban a szeles idő miatt a hőérzetünk ennél alacsonyabb lesz. A kellemes időjárás azonban nem tart sokáig, ugyanis északról sarkvidéki eredetű légtömeg érkezik, amely jelentősen visszaveti a hőmérsékleti értékeket.

A hétfői hidegfront nem hoz jelentős csapadékot, elsősorban záporokra lehet számítani a napos, gomolyfelhős és enyhén szeles időben. A legszembetűnőbb változás a hőmérsékletben lesz érzékelhető: míg hétfőn még 15-20 fok között alakulnak a maximumok, addig kedden már csak 11-16 fokos csúcshőmérsékletekre számíthatunk.

Szerdától visszatérnek a fagyos éjszakák is. Az Időkép előrejelzése szerint a fagyzugos területeken akár -5, -4 fokig is lehűlhet a levegő. A meteorológiai szolgálat azt sem tartja kizártnak, hogy a jövő hét második felében új szezonrekord születik a hideg miatt - számolt be az Időkép.