Vasárnaptól új határellenőrzési rendszert vezetnek be a schengeni övezeten kívüli országok állampolgárai számára
Sarkvidéki hideggel rúgja ránk hamarosan az ajtót a tél: ez brutális lesz!
Jelentős lehűlés várható a jövő héten, a hétvégi enyhébb időjárást követően sarkvidéki légtömeg érkezik hazánkba, ami fagyos éjszakákat és hűvös nappalokat hoz magával.
Az Időkép előrejelzése szerint a hétvégén még viszonylag kellemes, 20 fok körüli hőmérsékletekre számíthatunk, azonban a szeles idő miatt a hőérzetünk ennél alacsonyabb lesz. A kellemes időjárás azonban nem tart sokáig, ugyanis északról sarkvidéki eredetű légtömeg érkezik, amely jelentősen visszaveti a hőmérsékleti értékeket.
A hétfői hidegfront nem hoz jelentős csapadékot, elsősorban záporokra lehet számítani a napos, gomolyfelhős és enyhén szeles időben. A legszembetűnőbb változás a hőmérsékletben lesz érzékelhető: míg hétfőn még 15-20 fok között alakulnak a maximumok, addig kedden már csak 11-16 fokos csúcshőmérsékletekre számíthatunk.
Szerdától visszatérnek a fagyos éjszakák is. Az Időkép előrejelzése szerint a fagyzugos területeken akár -5, -4 fokig is lehűlhet a levegő. A meteorológiai szolgálat azt sem tartja kizártnak, hogy a jövő hét második felében új szezonrekord születik a hideg miatt - számolt be az Időkép.
A szállodai szakemberek szerint hat gyakori hibát követnek el a vendégek, amelyek jelentősen ronthatják a szállodai élményt.
Ez a trend egyre népszerűbb a fiatalok körében, akik maradandó emléket szeretnének hazavinni utazásaikról.
A koronavírus-járvány és a Trump-adminisztráció által bevezetett szigorúbb utazási korlátozások együttes hatása miatt a kubai turizmus egyik legrosszabb éve volt ebben az évszázadban.
Viharos időjárás okoz fennakadásokat Spanyolország népszerű turisztikai régióiban,
A munkálatok az M44-es gyorsforgalmi úton, az M5-ös autópályán és az 5-ös főúton közlekedőket egyaránt érinti.
Összesen 55 étterem kapott Michelin-ajánlást, ami kettővel kevesebb a tavalyi számnál.
A Pénzcentrum 2025. október 10.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Péntek délelőtt észak felől hidegfronti felhőzet érkezik, így ismét erősen megnövekszik a felhőzet.
A közép-európai turisztikai piac az elmúlt időszakban jelentős átalakuláson ment keresztül.
Bár a hazai turizmus csúcspontja továbbra is a nyári hónapokra esik, az őszi időszakban is egyre többen indulnak útnak főként belföldön.
A légköri változások hatására több fokkal csökken a nappali felmelegedés.
Miközben Magyarországon már elindult a fűtési szezon, Európa déli részein továbbra is nyárias időjárás uralkodik.
Hihetetlen, mikor indulhat újra a balassagyarmati vasútvonal: hónapokra lehalt a forgalom a kisiklás miatt
A baleset után a közösségi médiában elterjedt, hogy a kisiklott motorkocsi mentésére érkező segélyszerelvény is kisiklott, ezt azonban a MÁV cáfolta.
Kétszer is riasztották az osztrák légierő vadászgépeit szerdán két különböző utasszállító repülőhöz.
A Pénzcentrum 2025. október 9.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A nappali csúcshőmérséklet 15-20 fok között alakul.
Az őszi gombászás során fontos tájékozódni a védett és a fokozottan védett a gombafélékre és területekre, különben hatalmas bírságokkal a zsebünkben térhetünk haza.
Az elmúlt hetekben vezető hír lett, hogy Magyarország legnagyobb tava, a Balaton vízszintje rekordalacsony szintre süllyedt.
-
AI a bankolásban: rövidtávon túl-, hosszabb távon alábecsüljük a lehetőségeket
Kovásznai Ádámot, az MBH Csoporthoz tartozó BUPA üzletágvezetőjét beyond banking szolgáltatásokról és az AI bankolásban betöltött szerepéről kérdeztük.
-
Töltsd le az 5 éves MySPAR appot - spórolj és nyerd meg az új Peugeot 2008-at! (x)
Születésnapját ünnepli a MySPAR app, amit már több mint félmillióan használnak nap mint nap. Most a hetente frissülő digitális kuponok többsége akár 30% kedvezményt ad, a nyereményjáték fődíja pedig egy vadonatúj Peugeot 2008!
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.
-
Láthatatlan frontvonalak a légi közlekedésben (x)
A HungaroControl hősei, akik a háttérből óvják a repülés biztonságát