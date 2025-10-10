Nem hiszed el, milyen szuvenírt visznek haza a fiatalok a nyaralásból: egy életen át bánják majd!

A tetoválás és az utazás összekapcsolása egyre népszerűbb trend a fiatalok körében, akik maradandó emléket szeretnének hazavinni utazásaikról.

A "tattourism" vagy tetoválás-turizmus azt a gyakorlatot jelenti, amikor valaki kifejezetten azzal a céllal utazik egy adott helyre, hogy ott tetoválást készíttessen. Ez lehet egy híres művész munkája, egy kulturálisan jelentős helyszínen készült alkotás, vagy egyszerűen egy utazás emlékeként szolgáló maradandó emlék.

A Hostelworld kutatása szerint a 18-35 év közötti utazók több mint 40%-a készíttetett már tetoválást utazás közben. Közülük minden harmadik spontán döntés alapján, míg több mint felük kifejezetten a tetoválás miatt utazott külföldre - írta a Huffpost.

A vendéglátóipar is felismerte ezt a trendet: egyes szállodák és hajótársaságok már tetoválási szolgáltatásokat kínálnak vendégeiknek. A Kimpton szállodalánc például együttműködést indított a Tiny Zaps tetováló stúdióval, hogy ingyenes tetoválásokat biztosítson vendégeinek, míg a New York-i Moxy Hotels rendszeres tetováló pop-up eseményeket szervez.

A tetoválás-turizmus népszerűségének számos oka van. A mai utazók személyesebb és tartósabb emléket keresnek, mint a hagyományos képeslapok vagy kulcstartók. Emellett a távmunka elterjedése és az élményekre való nagyobb költési hajlandóság is hozzájárul a trend erősödéséhez.

Egyes esetekben a tetoválás-turizmus gyakorlati előnyökkel is jár, hiszen bizonyos országokban olcsóbb lehet egy tetoválás elkészíttetése, mint az Egyesült Államokban. Emellett a világ különböző részein rendezett tetováló fesztiválok és konvenciók különleges ajánlatokat kínálnak neves művészektől.

A szakértők azonban figyelmeztetnek a kockázatokra is. Más országokban eltérőek lehetnek az egészségügyi és üzleti követelmények a tetováló szalonok számára, ami fertőzésveszélyt jelenthet. A tetoválás utáni ápolás szintén fontos szempont utazás közben, ahogy a nyelvi akadályok miatti félreértések lehetősége is.

A tetoválás-turizmus kipróbálása előtt érdemes alaposan utánajárni a kiválasztott művésznek, stúdiónak és a tetoválás kulturális jelentőségének. Fontos figyelembe venni a gyógyulási időt, az utókezelést és a nap vagy sós víz hatásának való kitettséget is.