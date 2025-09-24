Budapest Airport kötöttpályás vasúti kapcsolatának megvalósítása nemzetgazdasági jelentőségű projekt, ezért szükséges a koncessziós eljárásjogi keretek kialakítása.
Itt az előrejelzés: ilyen időre számíthatnak a magyarok hétvégén - tényleg utolsókat rúgja a nyár?
Borongós, szeles idővel indul a hétvége: pénteken még a felhők dominálnak, többfelé esővel, záporokkal és egy-egy zivatarral. Szombatra szárazabb levegő érkezik, így egyre több napsütésben bízhatunk, vasárnapra pedig már csak elszórtan fordulhat elő gyenge eső – a hőmérséklet mindhárom nap mérsékelt marad, jellemzően 15–23 fok között.
Hétvégére visszatér a naposabb idő - írja előrejelzésében az Időkép.
Pénteken is még a felhőké lesz a főszerep, inkább csak rövid napos időszakok lehetnek. Az ország nyugati felén többfelé, keleti felén csak helyenként fordulhat elő csapadék, az eső mellett záporok, egy-egy zivatar is kialakulhatnak. A keleties szél nagy területen élénk, a Bakonyban erős lesz. Kora reggel 9 és 16, délután 15 és 23 fok között alakul a hőmérséklet.
Szombaton már szárazabb levegő érkezik fölénk, így egyre hosszabb időszakokra kisüt majd a nap, és átmenetileg kisebb eső, gyenge zápor már csak néhol fordulhat elő. Még több helyen lehet élénk a keleti-délkeleti szél. Délután 16-23 fokot mérhetünk.
Vasárnap a változóan felhős-napos időben csak néhol fordulhat elő gyenge eső, kisebb zápor. Csak helyenként lehet élénk a keleti-északkeleti szél. Hajnalban északon, északkeleten 5 fok alá hűlhet a levegő, délután 15-22 fok valószínű.
Elszállíttatja az Andrássy útról a forgalmat akadályozó taxikat a rendőrség, sofőrjeikkel szemben pedig szabálysértési feljelentést tettek.
A rendőrség megkezdte a szükséges intézkedéseket a Margit híd forgalmát lassító taxisokkal szemben
A Pénzcentrum 2025. szeptember 24.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Szerdán borongós, szeles időre készülhetünk: bár délelőtt még lehetnek szakadozások a felhőzetben, napközben már döntően erősen felhős égbolt várható
A főváros által előkészített taxisrendelet-módosítás miatt újabb demonstrációra készülnek a taxisok, több budapesti helyszínen is tiltakozást szerveznek.
A Pénzcentrum 2025. szeptember 23.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Kedden az ország időjárása kettészakad: míg a délkeleti kétharmadban marad a napos, száraz idő, addig nyugat felől fokozatosan megérkeznek a felhők.
Ez az afrikai ország nemcsak gazdasági és fenntarthatósági szempontból mutat látványos fejlődést, hanem turisztikai célpontként is egyre népszerűbb.
Hatalmas sztrájk van Olaszországban: leálltak a közszolgáltatások, a közlekedés, a reptereket is érinti
Olaszországban hétfőn országos sztrájkot tartanak, amely jelentősen érinti a közlekedést, az egészségügyet és a közigazgatást is.
A diszkont légitársaságok versenye új helyszínre, Pozsonyba helyeződik át ősztől, miközben Bécs veszít jelentőségéből.
Továbbra is fennakadás várható a Keleti pályaudvart érintő vonatjáratoknál.
A Pénzcentrum 2025. szeptember 22.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A hét végén csökken a csapadék esélye, de a hőmérséklet csúcsértéke már csak 20 Celsius-fok körül alakul.
A Pénzcentrum 2025. szeptember 21.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A MÁV szombat éjszaka bejelentette a Keleti újranyitását, ám vasárnap reggel a biztosítóberendezés hibája miatt mégis zárva maradt a pályaudvar.
A SZÉP-kártyával fizető vendégek körében eddig idén a legkeresettebb úti cél Siófok, de Eger, Budapest, Balatonfüred és Gyula is kiemelkedik a népszerűségi listán.
Kedden nyugaton már eső is lehet, míg keleten még kitart a kánikula: ott akár 32 fokot is mérhetünk.
A lejáró diákigazolványokat október végéig érvényesíttetni kell - hívta fel a figyelmet a Budapesti Közlekedési Központ.
