Itt az előrejelzés: ilyen időre számíthatnak a magyarok hétvégén - tényleg utolsókat rúgja a nyár?

Borongós, szeles idővel indul a hétvége: pénteken még a felhők dominálnak, többfelé esővel, záporokkal és egy-egy zivatarral. Szombatra szárazabb levegő érkezik, így egyre több napsütésben bízhatunk, vasárnapra pedig már csak elszórtan fordulhat elő gyenge eső – a hőmérséklet mindhárom nap mérsékelt marad, jellemzően 15–23 fok között.

Hétvégére visszatér a naposabb idő - írja előrejelzésében az Időkép.

Pénteken is még a felhőké lesz a főszerep, inkább csak rövid napos időszakok lehetnek. Az ország nyugati felén többfelé, keleti felén csak helyenként fordulhat elő csapadék, az eső mellett záporok, egy-egy zivatar is kialakulhatnak. A keleties szél nagy területen élénk, a Bakonyban erős lesz. Kora reggel 9 és 16, délután 15 és 23 fok között alakul a hőmérséklet.

Szombaton már szárazabb levegő érkezik fölénk, így egyre hosszabb időszakokra kisüt majd a nap, és átmenetileg kisebb eső, gyenge zápor már csak néhol fordulhat elő. Még több helyen lehet élénk a keleti-délkeleti szél. Délután 16-23 fokot mérhetünk.

Vasárnap a változóan felhős-napos időben csak néhol fordulhat elő gyenge eső, kisebb zápor. Csak helyenként lehet élénk a keleti-északkeleti szél. Hajnalban északon, északkeleten 5 fok alá hűlhet a levegő, délután 15-22 fok valószínű.