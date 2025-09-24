2025. szeptember 24. szerda Gellért, Mercédesz
15 °C Budapest
Budapest, Magyarország - 2023. október: népszerű, régi, régi, gyerekeknek szánt miniatűr vidám vonat halad egy erdei pályán. piros és zöld retro stílusú vasúti kocsik. gyerekek néznek ki az ablakon. buja fák ősszel. szocialista öröks�
Utazás

Itt az előrejelzés: ilyen időre számíthatnak a magyarok hétvégén - tényleg utolsókat rúgja a nyár?

Pénzcentrum
2025. szeptember 24. 20:02

Borongós, szeles idővel indul a hétvége: pénteken még a felhők dominálnak, többfelé esővel, záporokkal és egy-egy zivatarral. Szombatra szárazabb levegő érkezik, így egyre több napsütésben bízhatunk, vasárnapra pedig már csak elszórtan fordulhat elő gyenge eső – a hőmérséklet mindhárom nap mérsékelt marad, jellemzően 15–23 fok között.

Hétvégére visszatér a naposabb idő - írja előrejelzésében az Időkép.

Pénteken is még a felhőké lesz a főszerep, inkább csak rövid napos időszakok lehetnek. Az ország nyugati felén többfelé, keleti felén csak helyenként fordulhat elő csapadék, az eső mellett záporok, egy-egy zivatar is kialakulhatnak. A keleties szél nagy területen élénk, a Bakonyban erős lesz. Kora reggel 9 és 16, délután 15 és 23 fok között alakul a hőmérséklet.

Szombaton már szárazabb levegő érkezik fölénk, így egyre hosszabb időszakokra kisüt majd a nap, és átmenetileg kisebb eső, gyenge zápor már csak néhol fordulhat elő. Még több helyen lehet élénk a keleti-délkeleti szél. Délután 16-23 fokot mérhetünk.

Vasárnap a változóan felhős-napos időben csak néhol fordulhat elő gyenge eső, kisebb zápor. Csak helyenként lehet élénk a keleti-északkeleti szél. Hajnalban északon, északkeleten 5 fok alá hűlhet a levegő, délután 15-22 fok valószínű.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #időjárás #hőmérséklet #eső #zivatar #hétvége #időjárás előrejelzés #időjárás jelentés #záporok #időkép

2025. szeptember 24. szerda
Gellért, Mercédesz
39. hét
