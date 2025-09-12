Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. szeptember 12.)

Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2025. szeptember 12., péntek.

Névnap

Mária

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 391.37 Ft

CHF: 418.88 Ft

GBP: 452.38 Ft

USD: 333.71 Ft



Befektetés, tőzsde

OTP: 29600 Ft

MOL: 2908 Ft

RICHTER: 10160 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2025.09.13: A hajnali párásság és ködfoltok feloszlása után alapvetően napos időre számíthatunk fátyol- és gomolyfelhőkkel, napközben inkább csak elvétve fordulhat elő zápor, zivatar. Estétől azonban növekedésnek indulhat a felhőzet, ezzel együtt elsősorban az északi, illetve a nyugati vidékeken a csapadék esélye is. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, inkább csak a Fertő környékén élénkülhet meg időnként a déli, délkeleti szél. A hőmérséklet a hajnali 11, 18 fokról délutánra 24, 29 fok közé emelkedik.

2025.09.14: Jobbára összefüggő frontális felhőzet vonul fölöttünk nyugatról keleti irányba többfelé eső, zápor, zivatar kíséretében. Nagy területen kísérik élénk, erős lökések a déli, délkeleti, majd az északnyugatira, északira forduló szelet. Hajnalban 14, 20 fok várható. A csúcshőmérséklet a tartósan csapadékos tájakon 20 fok alatt valószínű, míg délkeleten, keleten a hidegfront érkezése előtt még 25, 27 fokig is felmelegedhet a levegő.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Az időjárás a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg különösképpen. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. A reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, emiatt a közlekedésben résztvevőktől fokozott figyelem szükséges. (2025.09.11)

Akciók

