A Netflix miatt drágulnak a lakbérek? Egy újabb ok, amiért nem találsz megfizethető lakhatást

Egyre többen utaznak nem a tengerpart, hanem a filmélményeik miatt: a „set-jetting” jelenség világszerte fellendíti a turizmust, ahogy sorozatok és filmek forgatási helyszínei valóságos zarándokhellyé válnak. De vajon ki profitál ebből – és milyen árnyoldalai vannak?

A „set-jetting” néven ismert jelenség világszerte fellendíti a turizmust, a sorozatok és filmek forgatási helyszínei valóságos zarándokhellyé válnak. A trendet az Expedia nevezte el 2022-ben, miután észrevették: a streaming platformokon futó sorozatok után ugrásszerűen nőtt az érdeklődés bizonyos úti célok iránt. A legfrissebb adatok szerint 2025-ben az utazók 66%-a mondta azt, hogy egy film vagy sorozat hatására választott úticélt.

A példák látványosak. A Squid Game után Dél-Korea Jeju szigete került reflektorfénybe, pedig a sorozatban alig szerepel. A haenyeo búvárnők legendája, a vízesések és a vulkanikus táj mégis mágnesként vonzza a turistákat. Angelina Jolie új Maria Callas-filmje Budapestet helyezte fel a nemzetközi térképre, különösen a Magyar Állami Operaházat, ahol a forgatás zajlott. A Netflix One Piece sorozata után Fokváros iránt 15%-kal nőtt az érdeklődés, míg a Wednesday első évada Romániát, a második pedig Írországot hozta helyzetbe. Friss hír, hogy a White Lotus negyedik évada pedig Franciaországban forog – a Riviéra luxusszállodái valószínűleg újabb turistahullámra számíthatnak.

A White Lotus már bizonyított

A Fehér Lótusz (The White Lotus) az utóbbi évek egyik legsikeresebb és legelismertebb sorozata lett, amely a társadalmi szatíra és a feszült dráma különleges elegyével hódította meg a nézőket. Az HBO antológiasorozata Mike White alkotásában 2021-ben indult, és azóta több Emmy-díjat is bezsebelt, köztük a legjobb minisorozat kategóriában.

A széria minden évadában egy luxusüdülőhelyen játszódik, ahol gazdag vendégek és a személyzet közötti feszültségek fokozatosan sötét fordulatokat vesznek. Az első évad Hawaiin, a második Szicíliában játszódott, és mindkettő hatalmas kritikai és közönségsikert aratott.

A Fehér Lótusz harmadik évada 2025. február 17-én debütált a Max streaming platformon. Az új évad Thaiföldön játszódott, és a forgatási helyszín, Koh Samui szigete, különösen a Four Seasons Resort, jelentős turisztikai fellendülést tapasztalt a premier óta. A szálloda foglalásai jelentősen megnövekedtek, és hónapokra előre teltházasak, mivel a rajongók személyesen is szeretnék megtapasztalni a sorozatban látott luxuskörnyezetet. De akad még példa bőven.

Dubrovnik, Horvátország – Game of Thrones

A Trónok harca Királyvárként tette világhírűvé Dubrovnikot. A városfalak, sikátorok és erődök forgatási helyszínként szolgáltak, és a sorozat után évente több százezer rajongó érkezett. A helyiek szerint a város elvesztette eredeti karakterét: a lakosság csökkent, az árak megemelkedtek, és a szuvenírboltok kiszorították a mindennapi szolgáltatásokat.

Skye-sziget, Skócia – Prometheus, The BFG, The Crown:

A látványos táj miatt több hollywoodi produkció is itt forgott, ami után a sziget turizmusa robbanásszerűen nőtt. Az infrastruktúra viszont nem bírta a terhelést: túlzsúfolt utak, szemétproblémák és lakhatási gondok jelentek meg.

Matamata, Új-Zéland – A Gyűrűk Ura / Hobbitfalva

A Hobbitfalva díszleteit megőrizték, és ma már turisztikai látványosságként működik. Bár gazdaságilag sikeres, a helyiek szerint a régió elvesztette nyugalmát, és az ingatlanárak az egekbe szöktek.

Salzburg, Ausztria – A muzsika hangja

A film óta Salzburgban tematikus túrák, buszos körutak és zenei programok épültek a film örökségére. A város turizmusa fellendült, de sokan panaszkodnak arra, hogy a belváros már inkább díszlet, mint élhető közeg.

Brugge, Belgium – In Bruges

A fekete komédia után a város újra felfedezett célpont lett, különösen brit és amerikai turisták körében. A kisváros infrastruktúrája viszont nem készült fel ekkora rohamra.

Pilisszentlélek - A mi kis falunk

Hazai szinten a „set-jetting” egyik legsikeresebb példája A mi kis falunk, az RTL sorozata, amely a fiktív Pakjaszeg településen játszódik. A valós forgatási helyszín, Pilisszentlélek, azóta népszerű kirándulóhellyé vált: rajongók keresik fel a sorozat ikonikus helyszíneit, mint a kocsma, a templom vagy a polgármesteri hivatal. Bár nem nemzetközi produkcióról van szó, a sorozat hatása a hazai turizmusban hasonló mintázatot mutat: megnőtt a látogatottság, a helyi vendéglátás is profitál, és a település ismertsége ugrásszerűen nőtt.

Pereg a gazdaság

A set-jetting nemcsak a turizmust pörgeti fel, hanem gazdasági hatása is jelentős. A szállodák, éttermek, idegenvezetők, helyi szolgáltatók mind részesednek a megnövekedett forgalomból. Az önkormányzatok több adóbevételhez jutnak, a városok nemzetközi figyelmet kapnak, és ebből profitálnak. De az ingatlanpiac is reagál: a kereslet növekedése miatt emelkednek az árak.

De a jelenségnek árnyoldalai is vannak. A rövid távú kiadások miatt nőnek a bérleti díjak, a helyiek kiszorulnak a belvárosokból. A belvárosi szolgáltatók helyét szuvenírboltok és tematikus kávézók veszik át, a városok „díszletté” válnak, miközben a helyiek élete háttérbe szorul. Fenntarthatósági szempontból sem ideális: a tömegturizmus környezeti terhelést okoz, különösen olyan helyeken, amelyek nem erre lettek tervezve.

A megoldás a tudatos turizmus lehet. Egyes városok már szabályozzák az Airbnb-t, korlátozzák a turistabuszokat, és támogatják a helyi vállalkozásokat. A forgatások és az önkormányzatok közötti együttműködés is kulcsfontosságú: közösen tervezhetik meg, hogyan lehet a turisztikai hullámot fenntarthatóan kezelni.

A set-jetting tehát nemcsak utazási trend, hanem gazdasági és társadalmi jelenség is. A kérdés már nem az, hogy utazunk-e a képernyő után – hanem az, hogy milyen áron.