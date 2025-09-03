2025 júliusában a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken közel 2,5 millió vendég mintegy 6,7 millió vendégéjszakát töltött el.
Itt a jóslat: eddig marad még a meleg, nyári idő ősszel Magyarországon
Az Erin hurrikán után is folytatódik a nyárias idő Magyarországon, miközben újabb, de gyengébb csapadékra számíthatunk a következő napokban. Ám az előttünk álló 10-12 napban még úgy tűnik, marad a nyárias időjárás - számolt be a 24.hu.
Az elmúlt hétvégén az Erin hurrikán nedvességfrontja jelentős csapadékot hozott Magyarországra. Veszprém, Zala és Somogy megyében 50-70 milliméter eső esett, míg az ország többi részén általában 20-40 milliméter volt jellemző. Az Alföld egyes területein azonban mindössze 1-2 milliméter csapadék hullott, vagy egyáltalán nem esett.
"Éjszaka újabb hidegfront érte el térségünket, csütörtök délutánig az ország nagy részén számíthatunk záporokra, zivatarokra, lehűlést viszont ez a front nem hoz, marad a nyárias idő" – nyilatkozta Molnár László, a Kiderül.hu meteorológusa a lapnak.
A szakember szerint a mostani csapadék mennyisége jelentősen elmarad a múlt hétvégi értékektől, országos átlagban mindössze 2-5 milliméterre lehet számítani. Ennél nagyobb mennyiség a nyugati határszélen és az Északi-középhegységben várható, csütörtökön pedig a Tiszántúlon alakulhatnak ki komolyabb zivatarok.
A hőmérséklet továbbra is nyárias marad, a napi maximumok 27-33 fok között alakulnak. "Ameddig a szem ellát, azaz az előttünk álló 10-12 napban marad a nyárias idő 30 fok körüli értékekkel" – emelte ki a meteorológus.
Pénteken és szombaton még előfordulhatnak frissítő záporok, zivatarok, vasárnaptól azonban ismét szárazabbra fordul az időjárás - mondta.
Lezárultak a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) fórumai, ahol a fővárosiak beleszólhattak az éjszakai közösségi közlekedés megújításába.
A turizmus dinamikus bővülése nemcsak lehetőségeket, hanem gazdasági kihívásokat is teremt.
A Pénzcentrum 2025. szeptember 2.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A Belügyminisztérium az ingázókat szeretné segíteni azzal, hogy bekerüljenek az adatbázisba. A rendelettervezet ma jelent meg.
Durva kockázati tényezőket jelent a túl magas látogatószám, a turizmus szezonalitása és intenzitása. De meddig maradhat így?
A Pénzcentrum 2025. szeptember 1.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Ezt a szigetet választották a világ legszebb helyének: vízesések, vulkánok és titkos öblök várnak itt
A búvárok gyakran a sziget északi részére látogatnak, hogy manta rájákkal, zátonyokkal és teknősökkel úszhassanak.
Számos szakma kínál lehetőséget a világjárásra fizetés mellett, csak tudni kell megfelelően választani.
A Pénzcentrum 2025. augusztus 31.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Továbbra is megnövelt kapacitással és többletszolgáltatásokkal készül a MÁV-csoport szeptember 1-je és 21-e között a balatoni utószezonra.
Londont és Párizst egy hosszú hétvége alatt is fel lehet fedezni, akár négy nap alatt, két-két napot szánva mindkét városra.
A Pénzcentrum 2025. augusztus 30.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Nagycsaládosok utazási kedvezménye: így igényelhető nagycsaládos utazási kedvezmény, mutatjuk, mennyi a nagycsaládos kedvezmény mértéke, kinek jár az ingyenes utazás.
