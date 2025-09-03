2025. szeptember 3. szerda Hilda
26 °C Budapest
Székesfehérvár, Magyarország - 2023. április 26: A város főterén az 1940-es években a királyi hatalom jelképeként egy szökőkutat építettek alma formájában, tetején kereszttel, melyet oroszlánok támasztanak alá. Az emberek a forró t
Utazás

Itt a jóslat: eddig marad még a meleg, nyári idő ősszel Magyarországon

Pénzcentrum
2025. szeptember 3. 09:35

Az Erin hurrikán után is folytatódik a nyárias idő Magyarországon, miközben újabb, de gyengébb csapadékra számíthatunk a következő napokban. Ám az előttünk álló 10-12 napban még úgy tűnik, marad a nyárias időjárás - számolt be a 24.hu.

Az elmúlt hétvégén az Erin hurrikán nedvességfrontja jelentős csapadékot hozott Magyarországra. Veszprém, Zala és Somogy megyében 50-70 milliméter eső esett, míg az ország többi részén általában 20-40 milliméter volt jellemző. Az Alföld egyes területein azonban mindössze 1-2 milliméter csapadék hullott, vagy egyáltalán nem esett.

"Éjszaka újabb hidegfront érte el térségünket, csütörtök délutánig az ország nagy részén számíthatunk záporokra, zivatarokra, lehűlést viszont ez a front nem hoz, marad a nyárias idő" – nyilatkozta Molnár László, a Kiderül.hu meteorológusa a lapnak.

A szakember szerint a mostani csapadék mennyisége jelentősen elmarad a múlt hétvégi értékektől, országos átlagban mindössze 2-5 milliméterre lehet számítani. Ennél nagyobb mennyiség a nyugati határszélen és az Északi-középhegységben várható, csütörtökön pedig a Tiszántúlon alakulhatnak ki komolyabb zivatarok.

A hőmérséklet továbbra is nyárias marad, a napi maximumok 27-33 fok között alakulnak. "Ameddig a szem ellát, azaz az előttünk álló 10-12 napban marad a nyárias idő 30 fok körüli értékekkel" – emelte ki a meteorológus.

Pénteken és szombaton még előfordulhatnak frissítő záporok, zivatarok, vasárnaptól azonban ismét szárazabbra fordul az időjárás - mondta.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #időjárás #nyár #csapadék #hurrikán #időjárás előrejelzés #időjárás jelentés #zivatarok

2025. szeptember 3. szerda
Hilda
36. hét
