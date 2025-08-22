2025. augusztus 22. péntek Menyhért, Mirjam
19 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A kukoricakígyó egy észak-amerikai patkánykígyófaj, amely kis zsákmányát összeszorítással igázza le. Az Egyesült Államok egész délkeleti és középső részén megtalálható. Pantherophis guttatus
Utazás

Szokatlan számok érkeztek a horvát paradicsomból: meglepően sok lett a kígyómarás az Isztriai-félszigeten

Pénzcentrum
2025. augusztus 22. 09:31

Riasztóan megnövekedett a kígyómarások száma Horvátország Isztria régiójában, ahol egy hétéves fiú életveszélyes állapotba került homoki vipera marása következtében. A helyi egészségügyi hatóságok rendkívülinek tartják a rövid időn belül előforduló három esetet - írja a Croatia Week.

Az isztriai egészségügyi intézmények az elmúlt napokban három kígyómarást kezeltek, ami a szakemberek szerint szokatlanul magas szám ilyen rövid időszak alatt. A legsúlyosabb eset egy hétéves gyermeket érintett, akinél homoki vipera marása után szervi elégtelenség alakult ki, ezért légi úton szállították a rijekai klinikai központba. A gyors orvosi beavatkozásnak és az ellenméregnek köszönhetően állapota stabilizálódott.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A további két esetben egy 27 éves, Labin környéki férfi szérumkezelést követően hazatérhetett, míg egy német turistánál, bár marásnyomokat találtak, nem jelentkeztek tünetek, így nem igényelt terápiát.

Ha korán beadják a szérumot, sokkal jobbak a kilátások. Jelenleg 11 adag áll rendelkezésünkre, és a megnövekedett igény miatt többet rendelünk

- nyilatkozta Andrej Angelini, a pulai kórház igazgatója, aki hozzátette: "Nagyon rövid idő alatt három esetünk volt, és mind az infektológia vezetőjével egyetértettünk abban, hogy nem emlékszünk ilyen sok marásra néhány nap alatt."

Kapcsolódó cikkeink:

Nediljko Landeka, az Isztriai Közegészségügyi Intézet szakértője szerint a homoki vipera marásainak 20-30 százaléka úgynevezett "száraz marás", amikor nem kerül méreg a szervezetbe, de az orvosi felügyelet ilyenkor is nélkülözhetetlen. A szakember kiemelte, hogy ezek a kígyók félénkek, és általában csak akkor támadnak, ha veszélyben érzik magukat.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Horvátországban összesen 15 kígyófaj él, amelyek közül mindössze három mérgező: a közönséges vipera, a parlagi vipera és a homoki vipera. Ez utóbbi számít a legveszélyesebbnek mérete és mérgének erőssége miatt.

Kígyómarás esetén a szakemberek azt javasolják, hogy az érintett végtagot minél kevésbé mozgassák, így lassítva a méreg terjedését. Minden esetben azonnali orvosi segítség szükséges, vagy a 112-es segélyhívó értesítése.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #baleset #horvátország #méreg #idegméreg #kígyó

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:31
09:26
09:23
09:11
09:04
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 22.
Itt a legolcsóbb villanyautók listája, dömpingárral támadnak a kínaiak: milliós állami támogatás jöhet
2025. augusztus 21.
Megvan a mesterséges intelligencia következő áldozata? Ezek a dolgozók vannak óriási veszélyben
2025. augusztus 21.
Zsebbenyúlós ősz vár a magyar családokra: ezzel érdemes már most számolni, sokkoló lesz
2025. augusztus 21.
Így zajlik látatlanul a világ legnagyobb kémcsatája: a jövő nem Európának kedvez, ez még fájni fog
2025. augusztus 22.
Nesze neked, magyar techforradalom: még mindig nem bízik elég magyar az AI-ban
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 22. péntek
Menyhért, Mirjam
34. hét
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Megszületett a rangsor: ez a város lett Magyarország történelmi fővárosa
2
2 hete
Kongatják a vészharangot a Balatonnál: rengeteg nyaraló van óriási veszélyben, sokan nem is sejtik
3
2 napja
Hoppá! Itt a drámai fordulat az időjárásban: mégis elmossa a vihar augusztus 20-át Budapesten?
4
2 hete
Ennyi volt, betiltják rengeteg magyar filléres kedvenceit: ekkortól nem lehet őket kapni
5
4 napja
Lesz tűzijáték augusztus 20-án 2025-ben? Itt vannak a tűzijáték budapesti és vidéki időpontjai, balatoni helyszínei
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kártyás fizetés a WebKincstárban
Forintban kibocsátott állampapírokat azonnal vásárolhatunk bankkártyával. P€MÁK (Prémium Euró Magyar Államkötvény) esetén bankkártyás fizetéssel úgy vásárolható euró kötvény, hogy az ügyfél lehúzza a bankkártyát, írásos megbízást ad a vásárlásra, majd a Kincstár a számlán történő euró jóváírás napján teljesíti a vételi megbízást a Speciális Szerződési Feltételeknek megfelelően.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 22. 05:23
Itt a legolcsóbb villanyautók listája, dömpingárral támadnak a kínaiak: milliós állami támogatás jöhet
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 22. 04:29
Nesze neked, magyar techforradalom: még mindig nem bízik elég magyar az AI-ban
Agrárszektor  |  2025. augusztus 22. 08:21
Jégesővel csap le a vihar az országra: térképen mutatjuk, hol, mi várható