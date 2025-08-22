Szokatlan számok érkeztek a horvát paradicsomból: meglepően sok lett a kígyómarás az Isztriai-félszigeten

Riasztóan megnövekedett a kígyómarások száma Horvátország Isztria régiójában, ahol egy hétéves fiú életveszélyes állapotba került homoki vipera marása következtében. A helyi egészségügyi hatóságok rendkívülinek tartják a rövid időn belül előforduló három esetet - írja a Croatia Week.

Az isztriai egészségügyi intézmények az elmúlt napokban három kígyómarást kezeltek, ami a szakemberek szerint szokatlanul magas szám ilyen rövid időszak alatt. A legsúlyosabb eset egy hétéves gyermeket érintett, akinél homoki vipera marása után szervi elégtelenség alakult ki, ezért légi úton szállították a rijekai klinikai központba. A gyors orvosi beavatkozásnak és az ellenméregnek köszönhetően állapota stabilizálódott.

A további két esetben egy 27 éves, Labin környéki férfi szérumkezelést követően hazatérhetett, míg egy német turistánál, bár marásnyomokat találtak, nem jelentkeztek tünetek, így nem igényelt terápiát.

Ha korán beadják a szérumot, sokkal jobbak a kilátások. Jelenleg 11 adag áll rendelkezésünkre, és a megnövekedett igény miatt többet rendelünk

- nyilatkozta Andrej Angelini, a pulai kórház igazgatója, aki hozzátette: "Nagyon rövid idő alatt három esetünk volt, és mind az infektológia vezetőjével egyetértettünk abban, hogy nem emlékszünk ilyen sok marásra néhány nap alatt."

Nediljko Landeka, az Isztriai Közegészségügyi Intézet szakértője szerint a homoki vipera marásainak 20-30 százaléka úgynevezett "száraz marás", amikor nem kerül méreg a szervezetbe, de az orvosi felügyelet ilyenkor is nélkülözhetetlen. A szakember kiemelte, hogy ezek a kígyók félénkek, és általában csak akkor támadnak, ha veszélyben érzik magukat.

Horvátországban összesen 15 kígyófaj él, amelyek közül mindössze három mérgező: a közönséges vipera, a parlagi vipera és a homoki vipera. Ez utóbbi számít a legveszélyesebbnek mérete és mérgének erőssége miatt.

Kígyómarás esetén a szakemberek azt javasolják, hogy az érintett végtagot minél kevésbé mozgassák, így lassítva a méreg terjedését. Minden esetben azonnali orvosi segítség szükséges, vagy a 112-es segélyhívó értesítése.