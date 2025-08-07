Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter bejelentette, hogy 2026 májusától újraindul a közvetlen légi járat Budapest és Philadelphia között.
Hihetetlen, hol nyaral a magyarok többsége 2025-ben: rengetegen mondanak nemet az Adriára?
Siófok továbbra is a legvonzóbb nyári úti cél a magyarok körében. 10-ből 8 nyári belföldi foglalás legfeljebb 170 ezer forint értékű, és a többség apartmant választ.
A régiós összesítésben a Balaton stabilan viszi a portál nyári foglalásainak harmadát, második helyen Észak-Magyarország, a dobogó harmadik helyén pedig Dél-Alföld áll. Eddig nyáron az online fizetések összértékének több mint 27 százalékát fizették SZÉP-kártyával a Szallas.hu oldalán - írja a szállásközvetítő cég a közleményében.
A Szallas.hu friss foglalási adatai szerint idén nyáron a legnépszerűbb település Siófok, de Budapest, Eger, Balatonfüred, Hajdúszoboszló, Gyula, Szeged, Nyíregyháza, Hévíz és Pécs is a toplistán szerepelnek.
Országos szinten az apartman kategória vezet a nyári foglalások harmadával, a második helyen a hotelek állnak valamivel több mint 27 százalékkal, míg a vendégházak a foglalások 23 százalékát teszik ki. A nyári belföldi foglalások kétharmada ellátás nélküli, 18 százaléknál pedig csak reggelit kértek a vendégek. 13 százalék a félpanziós ellátás, 1,4 százalék az all inclusive, és 0,1 százalék a teljes ellátás aránya. A foglalások 79 százaléka legfeljebb 170 ezer forint értékű. Júniusban az online kiegyenlített foglalások értékének 26, júliusban 28 százalékát fizették SZÉP-kártyával a Szallas.hu oldalán.
A portál nyári adataiból az is kiderül, hogy a nyári foglalások felét legfeljebb 37 nappal az utazás előtt megteszik.
Az elmúlt évekhez hasonlóan az utolsó pillanatos foglalások aránya is jelentős. Bár az átlagos előfoglalási idő két hónap, a leggyakoribb mégis az indulás előtti nap. Sokan az utolsó pillanatban, vagy akár az érkezés napján döntenek a nyaralásról, ami a belföldi utazások rugalmasságát mutatja
- mondja Kelemen Lili, a Szallas.hu munkatársa.
A régiók közötti versenyt egyértelműen a Balaton vezeti a foglalások harmadával, a második helyen Észak-Magyarország áll 16 százalékkal, míg a dobogó harmadik fokára Dél-Alföld került, a nyári foglalások 11 százalékával.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Mit ad a Balaton a magyar vendégeknek?
A balatoni települések közül Siófok mellett Balatonfüred, Hévíz, Balatonlelle, Keszthely, Zamárdi, Balatonboglár, Fonyód, Balatonföldvár és Balatonalmádi a legkeresettebb a Szallas.hu adatai szerint. A magyar tenger vonzereje nemcsak a strandolásban rejlik, hanem abban is, hogy a térség minden korosztály számára kínál programokat: fesztiválokat, vízi sportokat, hajókirándulásokat, valamint bor- és gasztronómiai programokat. A Balatonnál a foglalások 40 százaléka apartmanba, 25 százaléka hotelbe, míg 18 százaléka vendégházba szól a Szallas.hu adatai szerint.
Eger, Miskolc és Egerszalók a legvonzóbb az Észak-Magyarországon nyaralók körében
Az észak-magyarországi régió kedveltsége a gyógy- és élményfürdőknek, borvidékeknek, történelmi látnivalóknak és hegyvidéki kirándulóhelyeknek köszönhető. A legkeresettebb települések között Eger, Miskolc, Egerszalók, Szilvásvárad, Bogács, Tokaj, Sárospatak, Noszvaj, Sátoraljaújhely és Demjén szerepel a Szallas.hu foglalási adatai alapján. A térségbe foglalók 24 százaléka apartmant, 27 százalékuk hotelt, 31 százalékuk pedig vendégházat választ.
A Dél-Alföld szintén kedvelt úti cél a fürdők, a történelmi látnivalók és a Tisza-parti üdülési lehetőségek miatt. Gyula és Szeged a legkeresettebb, de Szarvas, Kecskemét, Makó, Mórahalom, Békésszentandrás, Békéscsaba, Baja és Kiskunmajsa is felkerült a toplistára. Ebben a térségben a foglalások 36 százaléka apartmanba szólt, míg hotelt a vendégek negyede, vendégházat 22 százalékuk választott.
A programkínálat is vonzza a magyarokat
Nemcsak a szálláshelyek, hanem a környékbeli programok, látnivalók is nagyban hozzájárulnak a belföldi úti célok népszerűségéhez. Szabó Zsolt, a Szallas.hu Programok és Attrakciók Üzletágának vezetője elmondta, hogy a legkeresettebb attrakciók között idén nyáron a Plázs – Siófok, a Hungarospa Hajdúszoboszló, a Gyulai Várfürdő, a budapesti Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda, valamint az Egri vár szerepel.
A lista alapján jól látható, hogy a vízparti élmények, történelmi látnivalók és állatkerti programok egyaránt népszerűek. Sárvár, Zalakaros, Nyíregyháza, Keszthely és Szigliget is felkerült a kiemelt attrakciók térképére, utóbbi a várral vonzza a látogatókat.
A legnépszerűbb belföldi úti célok 2025 nyarán a magyar vendégek körében a Szallas.hu foglalási adatai szerint:
- Siófok
- Budapest
- Eger
- Balatonfüred
- Hajdúszoboszló
- Gyula
- Szeged
- Nyíregyháza
- Hévíz
- Pécs
A magyar vendégek nyári belföldi foglalásainak megoszlása a legjelentősebb hazai régiók között a Szallas.hu foglalási adatai alapján:
- Balaton: 31%
- Észak-Magyarország: 16%
- Dél-Alföld: 11%
- Nyugat-Dunántúl: 10%
- Észak-Alföld: 9%
- Budapest és környéke: 8%
- Dél-Dunántúl: 7%
- Közép-Dunántúl: 6%
- Tisza-tó: 2%
A legnépszerűbb balatoni települések idén nyáron a magyar vendégek körében a Szallas.hu foglalási adatai alapján:
- Siófok
- Balatonfüred
- Hévíz
- Balatonlelle
- Keszthely
- Zamárdi
- Balatonboglár
- Fonyód
- Balatonföldvár
- Balatonalmádi
A legnépszerűbb észak-magyarországi települések idén nyáron a magyar vendégek körében a Szallas.hu foglalási adatai alapján:
- Eger
- Miskolc
- Egerszalók
- Szilvásvárad
- Bogács
- Tokaj
- Sárospatak
- Noszvaj
- Sátoraljaújhely
- Demjén
A legnépszerűbb dél-alföldi települések idén nyáron a magyar vendégek körében a Szallas.hu foglalási adatai alapján:
- Gyula
- Szeged
- Szarvas
- Kecskemét
- Makó
- Mórahalom
- Békésszentandrás
- Békéscsaba
- Baja
- Kiskunmajsa
Népszerű hazai turisztikai attrakciók 2025 nyarán a magyar vendégek körében a Szallas.hu Programok Csapata szerint:
- Plázs - Siófok
- Hungarospa Hajdúszoboszló
- Gyulai várfürdő
- Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda - Budapest
- Egri vár
- Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő
- Zalakarosi Fürdő
- Nyíregyházi Állatpark - Sóstó Zoo
- Festetics-kastély
- Szigligeti vár
Melegebb és szárazabb légtömegek érik el országunka, a hétvégén már 38 fok is lehet.
A Pénzcentrum 2025. augusztus 7.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Franciaország déli részén hatalmas erdőtűz pusztít, amely már egy ember életét is követelte és legalább 25 házat elpusztított.
Lecsapott a versenyhivatal: így szedtek rá rengeteg magyart a szállásfoglalásnál, sok pénzük bánhatta
A nemzeti versenyhatóság gyanúja szerint a piacvezető szállásfoglaló platform félrevezető tájékoztatást adott egyes díjairól.
Mutatjuk, mire kell különösen figyelni, ha nem szeretnél bírsággal vagy eltiltással hazatérni a nyaralásról.
Több mint 300 ezer utasnak fizetett kártérítést a MÁV a nyári időszak késései miatt, összesen mintegy 170 millió forint értékben.
A Pénzcentrum 2025. augusztus 6.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Strandolással, városnézéssel, valamint gyógyfürdőzéssel és wellnessezéssel töltik legszívesebben belföldi nyaralásukat a magyarok
Elképesztő állítások a Szövetség elnökétől: alkoholista, drogos, jogosítvány nélküli emberek is taxiznak Budapesten
Az Országos Taxis Szövetség elnöke, Metál Zoltán éles kritikával illette a budapesti taxis szektorban zajló visszaéléseket
A nyári hőségben érkező Floris ciklon enyhe fordulatot hozhat az időjárásban:
Kedd délelőttre sikeresen befejezték annak a mozdonynak a beemelését, amely hétfőn siklott ki a Rákosrendező közelében. A helyreállítás még pár napig eltart.
Hétvégén forró időre készülhetünk. Délen helyenként a 36-37 fok is elérhetik a csúcsértékek.
Aki 2025 nyarán az utolsó pillanatban döntene a nyaralásról, annak most igazán jó hírekkel szolgálhatunk
Elindult az M1-es metró teljes megújulásának előkészítése – több megállóval is bővül a vonal.
A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) versenyfelügyeleti eljárást indított a Ryanairrel szemben.
A kormány több mint 1,5 milliárd forintos azonnali forrást biztosít a Balaton vízminőségének javítására.
A 2025-ös Sziget Fesztivál hetében látványosan több lengyel, cseh és dán fiatal érkezik Budapestre, mint tavaly.
Ma, augusztus 5-én nemzeti ünnepet tartanak Horvátországban, ami nemcsak történelmi jelentőségű, hanem a nyaralók mindennapjait is befolyásolja.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
-
Érdemes már most bevásárolni az iskolakezdésre: néhány trükkel tízezreket spórolhatunk
Kedvező áron juthatunk iskolaszerekhez a Penny kínálatában.
-
Augusztusban is spórolásra ösztönöz a SPAR kuponakciója (x)
A nyári időszakban jól jönnek a könnyen elkészíthető fogások, gyors vacsorák vagy egy hűsítő ital – és most mindezeket jelentős kedvezménnyel szerezheted be a SPAR és INTERSPAR áruházakban.