2025. augusztus 7. csütörtök Ibolya
24 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Gyöngyös, Magyarország 2020. július 20: Piros autó tetőcsomagtartóval autópályán való utazáshoz
Utazás

Hihetetlen, hol nyaral a magyarok többsége 2025-ben: rengetegen mondanak nemet az Adriára?

Pénzcentrum
2025. augusztus 7. 16:31

Siófok továbbra is a legvonzóbb nyári úti cél a magyarok körében. 10-ből 8 nyári belföldi foglalás legfeljebb 170 ezer forint értékű, és a többség apartmant választ.

A régiós összesítésben a Balaton stabilan viszi a portál nyári foglalásainak harmadát, második helyen Észak-Magyarország, a dobogó harmadik helyén pedig Dél-Alföld áll. Eddig nyáron az online fizetések összértékének több mint 27 százalékát fizették SZÉP-kártyával a Szallas.hu oldalán - írja a szállásközvetítő cég a közleményében.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Szallas.hu friss foglalási adatai szerint idén nyáron a legnépszerűbb település Siófok, de Budapest, Eger, Balatonfüred, Hajdúszoboszló, Gyula, Szeged, Nyíregyháza, Hévíz és Pécs is a toplistán szerepelnek.

Országos szinten az apartman kategória vezet a nyári foglalások harmadával, a második helyen a hotelek állnak valamivel több mint 27 százalékkal, míg a vendégházak a foglalások 23 százalékát teszik ki. A nyári belföldi foglalások kétharmada ellátás nélküli, 18 százaléknál pedig csak reggelit kértek a vendégek. 13 százalék a félpanziós ellátás, 1,4 százalék az all inclusive, és 0,1 százalék a teljes ellátás aránya. A foglalások 79 százaléka legfeljebb 170 ezer forint értékű. Júniusban az online kiegyenlített foglalások értékének 26, júliusban 28 százalékát fizették SZÉP-kártyával a Szallas.hu oldalán.

A portál nyári adataiból az is kiderül, hogy a nyári foglalások felét legfeljebb 37 nappal az utazás előtt megteszik.

Az elmúlt évekhez hasonlóan az utolsó pillanatos foglalások aránya is jelentős. Bár az átlagos előfoglalási idő két hónap, a leggyakoribb mégis az indulás előtti nap. Sokan az utolsó pillanatban, vagy akár az érkezés napján döntenek a nyaralásról, ami a belföldi utazások rugalmasságát mutatja

- mondja Kelemen Lili, a Szallas.hu munkatársa.

A régiók közötti versenyt egyértelműen a Balaton vezeti a foglalások harmadával, a második helyen Észak-Magyarország áll 16 százalékkal, míg a dobogó harmadik fokára Dél-Alföld került, a nyári foglalások 11 százalékával.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Mit ad a Balaton a magyar vendégeknek?

A balatoni települések közül Siófok mellett Balatonfüred, Hévíz, Balatonlelle, Keszthely, Zamárdi, Balatonboglár, Fonyód, Balatonföldvár és Balatonalmádi a legkeresettebb a Szallas.hu adatai szerint. A magyar tenger vonzereje nemcsak a strandolásban rejlik, hanem abban is, hogy a térség minden korosztály számára kínál programokat: fesztiválokat, vízi sportokat, hajókirándulásokat, valamint bor- és gasztronómiai programokat. A Balatonnál a foglalások 40 százaléka apartmanba, 25 százaléka hotelbe, míg 18 százaléka vendégházba szól a Szallas.hu adatai szerint.

Eger, Miskolc és Egerszalók a legvonzóbb az Észak-Magyarországon nyaralók körében

Az észak-magyarországi régió kedveltsége a gyógy- és élményfürdőknek, borvidékeknek, történelmi látnivalóknak és hegyvidéki kirándulóhelyeknek köszönhető. A legkeresettebb települések között Eger, Miskolc, Egerszalók, Szilvásvárad, Bogács, Tokaj, Sárospatak, Noszvaj, Sátoraljaújhely és Demjén szerepel a Szallas.hu foglalási adatai alapján. A térségbe foglalók 24 százaléka apartmant, 27 százalékuk hotelt, 31 százalékuk pedig vendégházat választ.

A Dél-Alföld szintén kedvelt úti cél a fürdők, a történelmi látnivalók és a Tisza-parti üdülési lehetőségek miatt. Gyula és Szeged a legkeresettebb, de Szarvas, Kecskemét, Makó, Mórahalom, Békésszentandrás, Békéscsaba, Baja és Kiskunmajsa is felkerült a toplistára. Ebben a térségben a foglalások 36 százaléka apartmanba szólt, míg hotelt a vendégek negyede, vendégházat 22 százalékuk választott.

A programkínálat is vonzza a magyarokat

Nemcsak a szálláshelyek, hanem a környékbeli programok, látnivalók is nagyban hozzájárulnak a belföldi úti célok népszerűségéhez. Szabó Zsolt, a Szallas.hu Programok és Attrakciók Üzletágának vezetője elmondta, hogy a legkeresettebb attrakciók között idén nyáron a Plázs – Siófok, a Hungarospa Hajdúszoboszló, a Gyulai Várfürdő, a budapesti Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda, valamint az Egri vár szerepel.

A lista alapján jól látható, hogy a vízparti élmények, történelmi látnivalók és állatkerti programok egyaránt népszerűek. Sárvár, Zalakaros, Nyíregyháza, Keszthely és Szigliget is felkerült a kiemelt attrakciók térképére, utóbbi a várral vonzza a látogatókat.

A legnépszerűbb belföldi úti célok 2025 nyarán a magyar vendégek körében a Szallas.hu foglalási adatai szerint:

  • Siófok
  • Budapest
  • Eger
  • Balatonfüred
  • Hajdúszoboszló
  • Gyula
  • Szeged
  • Nyíregyháza
  • Hévíz
  • Pécs

A magyar vendégek nyári belföldi foglalásainak megoszlása a legjelentősebb hazai régiók között a Szallas.hu foglalási adatai alapján:

  1. Balaton: 31%
  2. Észak-Magyarország: 16%
  3. Dél-Alföld: 11%
  4. Nyugat-Dunántúl: 10%
  5. Észak-Alföld: 9%
  6. Budapest és környéke: 8%
  7. Dél-Dunántúl: 7%
  8. Közép-Dunántúl: 6%
  9. Tisza-tó: 2%

A legnépszerűbb balatoni települések idén nyáron a magyar vendégek körében a Szallas.hu foglalási adatai alapján:

  1. Siófok
  2. Balatonfüred
  3. Hévíz
  4. Balatonlelle
  5. Keszthely
  6. Zamárdi
  7. Balatonboglár
  8. Fonyód
  9. Balatonföldvár
  10. Balatonalmádi

A legnépszerűbb észak-magyarországi települések idén nyáron a magyar vendégek körében a Szallas.hu foglalási adatai alapján:

  • Eger
  • Miskolc
  • Egerszalók
  • Szilvásvárad
  • Bogács
  • Tokaj
  • Sárospatak
  • Noszvaj
  • Sátoraljaújhely
  • Demjén

A legnépszerűbb dél-alföldi települések idén nyáron a magyar vendégek körében a Szallas.hu foglalási adatai alapján:

  1. Gyula
  2. Szeged
  3. Szarvas
  4. Kecskemét
  5. Makó
  6. Mórahalom
  7. Békésszentandrás
  8. Békéscsaba
  9. Baja
  10. Kiskunmajsa

Népszerű hazai turisztikai attrakciók 2025 nyarán a magyar vendégek körében a Szallas.hu Programok Csapata szerint:

  • Plázs - Siófok
  • Hungarospa Hajdúszoboszló
  • Gyulai várfürdő
  • Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda - Budapest
  • Egri vár
  • Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő
  • Zalakarosi Fürdő
  • Nyíregyházi Állatpark - Sóstó Zoo
  • Festetics-kastély
  • Szigligeti vár
Címlapkép: Getty Images
#utazás #nyaralás #nyári időszámítás #nyári szünet #nyár #nyári menetrend #foglalás #siófok #dél #szallas.hu #észak #alföld #belföldi nyaralás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:43
16:31
16:25
16:11
16:03
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 7.
Fizikai melósként sem álom a 750 ezres nettó itthon: itt a csúcsbért fizető munkahelyek toplistája
2025. augusztus 7.
Új fizetési mód tarolhat Magyarországon: egyre többen esküsznek rá, de van egy drága buktató
2025. augusztus 7.
Komoly bajban a BMW, Mercedes, Audi: ez Magyarországnak is csúnya mélyütés lehet
2025. augusztus 7.
Érdemes már most bevásárolni az iskolakezdésre: néhány trükkel tízezreket spórolhatunk
2025. augusztus 7.
Hihetetlen, mi lett az Év Strandétele 2025-ben: ennyiért lehet megkóstolni a Balatonnál
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 7. csütörtök
Ibolya
32. hét
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Tényleg üres idén nyáron a Balaton, vagy csak megy a pánikkeltés? Megnéztük, mi az igazság
2
2 hete
Már szórják a gigabírságokat a horvát tengerparton: kevesen tudják, ezt tilos!
3
2 hete
Hivatalos: ez a világ legjobb országa, csak kevés magyar jut el ide
4
2 hete
Alig ismert szabály miatt büntetik a magyar turistákat az Adriánál: 1,6 millió is lehet a bírság
5
6 napja
Az Adria a múlté: egyre több magyar nyaral itt, nem nagyon van jobb ár-érték arányú ország
PÉNZÜGYI KISOKOS
Spot
Azonnali vételt vagy eladást jelent.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 7. 16:03
Új fizetési mód tarolhat Magyarországon: egyre többen esküsznek rá, de van egy drága buktató
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 7. 15:41
Hihetetlen, mi lett az Év Strandétele 2025-ben: ennyiért lehet megkóstolni a Balatonnál
Agrárszektor  |  2025. augusztus 7. 15:29
Olyan kánikula jön, amit nehéz lesz elviselni: visszatér a gyilkos hőség