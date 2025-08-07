Hihetetlen, hol nyaral a magyarok többsége 2025-ben: rengetegen mondanak nemet az Adriára?

Siófok továbbra is a legvonzóbb nyári úti cél a magyarok körében. 10-ből 8 nyári belföldi foglalás legfeljebb 170 ezer forint értékű, és a többség apartmant választ.

A régiós összesítésben a Balaton stabilan viszi a portál nyári foglalásainak harmadát, második helyen Észak-Magyarország, a dobogó harmadik helyén pedig Dél-Alföld áll. Eddig nyáron az online fizetések összértékének több mint 27 százalékát fizették SZÉP-kártyával a Szallas.hu oldalán - írja a szállásközvetítő cég a közleményében.

A Szallas.hu friss foglalási adatai szerint idén nyáron a legnépszerűbb település Siófok, de Budapest, Eger, Balatonfüred, Hajdúszoboszló, Gyula, Szeged, Nyíregyháza, Hévíz és Pécs is a toplistán szerepelnek.

Országos szinten az apartman kategória vezet a nyári foglalások harmadával, a második helyen a hotelek állnak valamivel több mint 27 százalékkal, míg a vendégházak a foglalások 23 százalékát teszik ki. A nyári belföldi foglalások kétharmada ellátás nélküli, 18 százaléknál pedig csak reggelit kértek a vendégek. 13 százalék a félpanziós ellátás, 1,4 százalék az all inclusive, és 0,1 százalék a teljes ellátás aránya. A foglalások 79 százaléka legfeljebb 170 ezer forint értékű. Júniusban az online kiegyenlített foglalások értékének 26, júliusban 28 százalékát fizették SZÉP-kártyával a Szallas.hu oldalán.

A portál nyári adataiból az is kiderül, hogy a nyári foglalások felét legfeljebb 37 nappal az utazás előtt megteszik.

Az elmúlt évekhez hasonlóan az utolsó pillanatos foglalások aránya is jelentős. Bár az átlagos előfoglalási idő két hónap, a leggyakoribb mégis az indulás előtti nap. Sokan az utolsó pillanatban, vagy akár az érkezés napján döntenek a nyaralásról, ami a belföldi utazások rugalmasságát mutatja

- mondja Kelemen Lili, a Szallas.hu munkatársa.

A régiók közötti versenyt egyértelműen a Balaton vezeti a foglalások harmadával, a második helyen Észak-Magyarország áll 16 százalékkal, míg a dobogó harmadik fokára Dél-Alföld került, a nyári foglalások 11 százalékával.

Mit ad a Balaton a magyar vendégeknek?

A balatoni települések közül Siófok mellett Balatonfüred, Hévíz, Balatonlelle, Keszthely, Zamárdi, Balatonboglár, Fonyód, Balatonföldvár és Balatonalmádi a legkeresettebb a Szallas.hu adatai szerint. A magyar tenger vonzereje nemcsak a strandolásban rejlik, hanem abban is, hogy a térség minden korosztály számára kínál programokat: fesztiválokat, vízi sportokat, hajókirándulásokat, valamint bor- és gasztronómiai programokat. A Balatonnál a foglalások 40 százaléka apartmanba, 25 százaléka hotelbe, míg 18 százaléka vendégházba szól a Szallas.hu adatai szerint.

Eger, Miskolc és Egerszalók a legvonzóbb az Észak-Magyarországon nyaralók körében

Az észak-magyarországi régió kedveltsége a gyógy- és élményfürdőknek, borvidékeknek, történelmi látnivalóknak és hegyvidéki kirándulóhelyeknek köszönhető. A legkeresettebb települések között Eger, Miskolc, Egerszalók, Szilvásvárad, Bogács, Tokaj, Sárospatak, Noszvaj, Sátoraljaújhely és Demjén szerepel a Szallas.hu foglalási adatai alapján. A térségbe foglalók 24 százaléka apartmant, 27 százalékuk hotelt, 31 százalékuk pedig vendégházat választ.

A Dél-Alföld szintén kedvelt úti cél a fürdők, a történelmi látnivalók és a Tisza-parti üdülési lehetőségek miatt. Gyula és Szeged a legkeresettebb, de Szarvas, Kecskemét, Makó, Mórahalom, Békésszentandrás, Békéscsaba, Baja és Kiskunmajsa is felkerült a toplistára. Ebben a térségben a foglalások 36 százaléka apartmanba szólt, míg hotelt a vendégek negyede, vendégházat 22 százalékuk választott.

A programkínálat is vonzza a magyarokat

Nemcsak a szálláshelyek, hanem a környékbeli programok, látnivalók is nagyban hozzájárulnak a belföldi úti célok népszerűségéhez. Szabó Zsolt, a Szallas.hu Programok és Attrakciók Üzletágának vezetője elmondta, hogy a legkeresettebb attrakciók között idén nyáron a Plázs – Siófok, a Hungarospa Hajdúszoboszló, a Gyulai Várfürdő, a budapesti Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda, valamint az Egri vár szerepel.

A lista alapján jól látható, hogy a vízparti élmények, történelmi látnivalók és állatkerti programok egyaránt népszerűek. Sárvár, Zalakaros, Nyíregyháza, Keszthely és Szigliget is felkerült a kiemelt attrakciók térképére, utóbbi a várral vonzza a látogatókat.

A legnépszerűbb belföldi úti célok 2025 nyarán a magyar vendégek körében a Szallas.hu foglalási adatai szerint:

Siófok

Budapest

Eger

Balatonfüred

Hajdúszoboszló

Gyula

Szeged

Nyíregyháza

Hévíz

Pécs

A magyar vendégek nyári belföldi foglalásainak megoszlása a legjelentősebb hazai régiók között a Szallas.hu foglalási adatai alapján:

Balaton: 31% Észak-Magyarország: 16% Dél-Alföld: 11% Nyugat-Dunántúl: 10% Észak-Alföld: 9% Budapest és környéke: 8% Dél-Dunántúl: 7% Közép-Dunántúl: 6% Tisza-tó: 2%

A legnépszerűbb balatoni települések idén nyáron a magyar vendégek körében a Szallas.hu foglalási adatai alapján:

Siófok Balatonfüred Hévíz Balatonlelle Keszthely Zamárdi Balatonboglár Fonyód Balatonföldvár Balatonalmádi

A legnépszerűbb észak-magyarországi települések idén nyáron a magyar vendégek körében a Szallas.hu foglalási adatai alapján:

Eger

Miskolc

Egerszalók

Szilvásvárad

Bogács

Tokaj

Sárospatak

Noszvaj

Sátoraljaújhely

Demjén

A legnépszerűbb dél-alföldi települések idén nyáron a magyar vendégek körében a Szallas.hu foglalási adatai alapján:

Gyula Szeged Szarvas Kecskemét Makó Mórahalom Békésszentandrás Békéscsaba Baja Kiskunmajsa

Népszerű hazai turisztikai attrakciók 2025 nyarán a magyar vendégek körében a Szallas.hu Programok Csapata szerint: