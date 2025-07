Elképesztő új úti célokat jelentett be a Wizz Air: szuper árakon csaphatsz le most a jegyekre

Újabb izgalmas célállomásokkal bővül a Wizz Air budapesti kínálata: július 1-től négy új város – Bilbao, Wrocław, Gdansk és Vilnius – válik közvetlenül elérhetővé a magyar fővárosból. A bővítés nemcsak a mediterrán, hanem az egyre népszerűbb északi nyári úti célokat is erősíti. A légitársaság ezzel már több mint 70 repülőteret szolgál ki 33 országban Budapestről, tovább növelve piacvezető szerepét és válaszolva az utasok új nyaralási preferenciáira.

A Wizz Air mától négy új városba is repül Budapestről: a Mediterráneum (Bilbao) mellett további északi városok érhetők már el közvetlen járatokkal, ezzel is erősítve a folyamatosan bővülő északi turizmust, amely most már nyáron is egyre meghatározóbb.

Bilbao, Baszkföld fővárosa, focicsapata, az Atletico Bilbao fennállása óta, közel 130 éve állandó szereplője a világ egyik legerősebb futball-bajnokságának, a spanyol első ligának. A város büszkesége a Guggenheim Múzeum, amelynek épülete a 20. század kiemelkedő építészeti alkotása. Bilbaót az El Camino rajongók valószínűleg jól ismerik, a város az Északi út egyik állomása; kitűnő kiindulási pont Spanyolország északi partvidékének felfedezéséhez, ahol a nyári időjárás is kellemes, nem túl forró.

Wrocław-val és Gdanskkal a Budapestről közvetlenül elérhető lengyel városok száma háromra emelkedik. Wroclaw Alsó-Szilézia történelmi fővárosa látnivalókban és hangulatában Krakkóhoz hasonlítható, ám a turisták még nem fedezték fel, igazi titkos hely azoknak, akik csendesebb városnézésre vágynak. Ezzel szemben a Balti-tenger partján fekvő Gdansk valódi turistaparadicsom, történelmi, kulturális kincsekben rendkívül gazdag óvárosa ma már a világörökség része.

A Budapest-Vilnius járattal nemcsak a két város, de Magyarország és Litvánia között is létrejön a közvetlen légi kapcsolat. A litván főváros büszkélkedhet Európa legkiterjedtebb területű összefüggő óvárosával, ahol közel harminc templom áll.

Ezekkel az új járatokkal együtt Budapestről már 33 ország több mint 70 repülőterére lehet a légitársasággal utazni. A légitársaság budapesti bázisán 17 gép állomásozik, hetente több mint 2000 járatot üzemeltet, amelyek révén a ferihegyi utasforgalom 36 százalékát szolgálja ki. Az új járatnyitásokkal további negyedmillió ülőhelyet tesznek elérhetővé éves szinten.

Harangozó Olivia, a légitársaság kommunikációs menedzsere elmondta:

Legutóbbi kutatásunk szerint egyre többen választják már Európa északi részét a nyári időszakban, pár év alatt meghétszereződött azoknak a száma, akik inkább a Skandináv térségbe repülnek velünk nyaralni. Erre a növekvő igényre válaszul további északi célállomásokkal is bővítjük a kínálatunkat, de izgatottan indítjuk el új járatunkat Spanyolország északi részére, Bilbaóba is, amellyel együtt már tíz különböző spanyol városba kínálunk közvetlen járatot. Büszkék vagyunk rá, hogy légitársaságunk nem csak Budapesten, hanem a közép- és kelet-európai régió számos országában már piacvezető szerepet tölt be.