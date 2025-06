Ezt nem hiszed el: III.Károly brit király kiadja a nyaralóját, bárki befoglalhatja, ennyi az ára

Királyi luxusnyaralás: mostantól bárki megszállhat a brit királyi család birtokán található, felújított történelmi nyaralóban.

Az Oliver's Travels luxus szálláskiadó cég egyedülálló lehetőséget kínál: a The Folly at Sandringham nevű festői házikóban tölthetik el nyaralásukat az érdeklődők. A különleges szállás a Sandringham birtokon található, amely a brit királyi család magántulajdona, és III. Károly király és Kamilla királyné egyik kedvenc pihenőhelye - írja a Travel and Leisure.

A házikót eredetileg a királyi család hölgytagjai számára építették, hogy délutáni teázásra vonulhassanak vissza vendégeikkel. Azóta luxusszállássá alakították, de megőrizték történelmi jellegét.

A "házikó" minimum 3 éjszakára foglalható, az árképzés dinamikus, de aki ráér június végén, július elején, az most 3750 fontért, azaz 1 769 428 forintért megkaphatja erre az időszakra, azaz éjszakánként 590 ezer forint az ára.

"A Folly tiszteletben tartja romantikus múltját, miközben modern kényelmet biztosít" - olvasható a hirdetésben. A korhű részletek - kőkandallók, boltíves bejáratok, kézzel kidolgozott padlók - gondosan megőrzésre kerültek, és a királyi magángyűjteményből származó tárgyak hitelesítik a történelmi hangulatot.

A ház körüli tornácról csodálatos kilátás nyílik a birtokra. Belül hangulatos nappali fogadja a vendégeket, francia ajtókkal, amelyek a kertre nyílnak. Egy kis lépcsőn lefelé haladva található a "örökség-türkiz" színűre festett konyha és étkező, amely tökéletes a közös étkezésekhez.

Az emeleten három franciaágyas hálószoba található két külön szárnyban, ideális nagyobb családok vagy baráti társaságok számára. A főhálószobában királyi méretű ágy és kandalló is helyet kapott.

A ház különlegessége a kívülről kőlépcsőn megközelíthető torony, ahonnan páratlan kilátás nyílik a birtokra. "Nyugodt hely naplóíráshoz, rajzoláshoz vagy reggeli kávézáshoz a lombok között" - írja az Oliver's Travels.

A vendégek felfedezhetik a teljes Sandringham birtokot kanyargós ösvényeivel, formális kertjeivel és nyílt mezőivel. A birtokon található Sandringham-ház áprilistól októberig látogatható, ahol délutáni teázáson, vezetett túrákon és erdei iskolai foglalkozásokon is részt vehetnek az érdeklődők.

"A Folly olyan hely, amely pihenésre, csodálatra és újrakapcsolódásra hív. Örökségben gazdag, természettel körülvett, és gondosan tervezett. Olyan tartózkodás, ahol minden részlet egy történetet mesél el" - foglalja össze a szálláskiadó.