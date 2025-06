Brutális erdőtűz tombol Horvátország egyik turistaközpontjánál: evakuálják az embereket, óriási a pánik

Súlyos erdőtűz pusztít Horvátország déli részén, Split közelében, amely miatt lakosokat és turistákat kellett evakuálni. A hatóságok gyújtogatás gyanúját vizsgálják.

Horvátország adriai partvidékén, Splittől mintegy 40 kilométerre fekvő Pisak és Marusic térségében szombaton kiterjedt erdőtűz keletkezett, amelyet a tűzoltóság közleménye szerint egyelőre nem sikerült megfékezni - írja a Portfolio.

"A helyzet nagyon súlyos. Aktiváltuk az állami erőket és a rendőrséget" – nyilatkozta Slavko Tucakovic tűzoltóparancsnok a HINA állami hírügynökségnek.

A lángok megfékezésére két tűzoltó repülőgépet is bevetettek. Stipe Cogelja, Split-Dalmácia megye alprefektusa tájékoztatása szerint a tűzvészben eddig 12 ingatlan semmisült meg. A hatóságok szándékos gyújtogatás lehetőségét is vizsgálják. Sinisa Mihanovic, a Split-Dalmácia régió rendőrfőnök-helyettese sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a rendőrség intenzív nyomozást folytat az ügyben.

A horvát autóklub (HAK) közlése alapján a tűz miatt egy regionális útvonalat le kellett zárni a forgalom elől. A horvát közszolgálati televízió (HRT) beszámolója szerint nem elszigetelt esetről van szó: az elmúlt két napban a déli adriai partvidéken, Makarska és Omis környékén összesen 17 különböző helyszínen pusztítottak erdőtüzek.