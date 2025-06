Brutál vihar csapott le a magyarok kedvenc üdülőhelyén: sérültek is vannak+videó

CLIMATE ANOMALIES | Croatia | ☄️ Severe storm This is really dangerous, Rovinj!! Video: Matea Kadovic _____________________________ ⚠️ JUST ▶️ Serious rain is falling in Istria, and in some places the monthly average of precipitation has already fallen in just a few hours. The storms have moved to northern Dalmatia! ⚡️ ⚡️ ⚡️ ■ 16.6.2025. 23:03 source : Neverin, IstraMet, https://t.me/slikeporedputa

