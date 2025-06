Újra előkerült a fiókból a reptéri vasút terve: jócskán megcsonkították, így valósulhat meg

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter kedden jelentette be, hogy a kormány megvizsgálta a lehetőségeket és döntött a ferihegyi repülőtérre vezető gyorsvasút építéséről, amelynek másik végállomása a Nyugati Pályaudvaron lenne. Továbbá egy új cargo, vagyis áruforgalmi repülőteret is építenek. Csakhogy úgy fest, hogy a régóta fiókban pihenő terveket megkurtították, a keleti összeköttetés nélkül készülhet el a reptéri vasútvonal.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter egy tájékoztatón arról beszélt, hogy a kormány megvizsgálta a budapesti repülőtér forgalmának alakulását, és megállapította: a reptér megvásárlása után jelentős utas- és áruforgalom érkezett Magyarországra, ami váratlanul is nagy növekedést hozott a légiforgalomban - írta a Portfolio. Az utasforgalom növekedése miatt elengedhetetlen a repülőtér kapacitásainak bővítése, különösen a terminál fejlesztése - mondta el Nagy Márton, hozzátéve: emiatt döntött a kormány arról, hogy gyorsított vasúti kapcsolatot létesít a budapesti Nyugati pályaudvar és a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér között.

A miniszter szerint már látszanak a parlamenti jóváhagyás nyomán elinduló infrastrukturális beruházások, így a gyorsvasút fejlesztése, másrészt pedig az ezek alapját adó, veresnytárs nélküli keresleti növekedés is igazolja a fejlesztések szükségességét. Azt is közölte, hogy mintegy 1 milliárd eurós beruházásról van szó, amely nem egy új, párhuzamos kötöttpályás összeköttetés lesz, hanem a meglévő vasúti szárnyvonalakba kötnék be a reptéri gyorsvasutat. Elmondása szerint az új szárnyvonal valahol Kőbánya-Kispestnél csatlakozik majd a meglévő vasúti rendszerhez.

Az is kiderült, hogy egyelőre a vasútfejlesztésre nincs közvetlen költségvetési forrás, hanem azt a koncesszor, befektetők bevonásával fogja megvalósítani. A beruházás részleteiről – például a mikrokoncesszióról és a pontos nyomvonalról – később adnak tájékoztatást - írja a lap. Az egyelőre még tervezik, hogy a reptéren belül hol lehet a vonatállomás, de erősen vizsgálják, hogy a föld alatt legyen a vasúti terminál. A projekt előkészítése 1-1,5 évet vehet igénybe, ezt követheti majd hasonló időtávon a kivitelezés.

Kurtább lesz a reptéri vasút

A részletek arra utalnak, hogy a reptéri vasút egy régóta létező fejlesztési tervét vették elő, de azt gyakorlatilag kettévágták, olcsósították, és jóval kevésbé modern formában fogadták el - írja a G7. Az egykori nemzetgazdasági tárca legalább nyolc, az Innovációs és Fejlesztési Minisztérium pedig minimum hat éve már nyilvánosan beszélt arról, hogy megvannak a reptéri vasúti összeköttetés tervei.

A 2017-es bejelentések alapján a tervek szerint a Cegléd-Szolnok vonalhoz építettek volna egy 22 kilométeres kitérőt, amely Kőbánya-Kispestnél „hagyta volna el” a jelenlegi nyomvonalat, és Monor előtt tért volna vissza hozzá. A kitérőt a reptér területén egy 7 kilométeres föld alatti szakasszal valósították volna meg. A föld alatti reptéri megállóval nemcsak Budapest központja, de Kelet-Magyarország felé is gyors kapcsolatot lehetett volna biztosítani - írja a lap.

Most azonban Nagy Márton nem kitérőről, hanem lényegében egy leágazásról és szárnyvonalról beszélt. Ez arra utal, hogy csak a KÖKI és a reptér közötti rész épülne meg, a keleti, monori irány azonban nem. Így a reptér végállomás lenne, kelet felé pedig nem lenne közvetlen összeköttetés.