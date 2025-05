Komoly változás élesedik a MÁV menetrendekben: ezek a járatok nem érintik a Nyugatit

Június 21. és július 27. között jelentős változások lesznek az esztergomi, szobi és veresegyházi vonalakon közlekedő elővárosi vonatok menetrendjében. A vágányfelújítási munkálatok miatt a Nyugati pályaudvar és Rákospalota-Újpest, valamint a Nyugati-Angyalföld szakaszokon teljesen szünetel a vonatközlekedés- írja a Telex.

A Mávinform tájékoztatása szerint a nemzetközi vonatok menetrendje is módosulni fog, ennek részleteit június elején teszik közzé. A vasúttársaság hangsúlyozta, hogy a teljes vágányzárat tudatosan az iskolai szünidő idejére időzítették, amikor az utasforgalom jelentősen csökken, így a változások kevesebb utast érintenek.

A kieső vonatforgalom pótlására több intézkedést is bevezetnek. A helyközi VOLÁN-járatok sűrűbben fognak közlekedni, valamint egyeztetések zajlanak a BKK-val is a járatsűrítésről. A Nyugati pályaudvar és Rákospalota-Újpest közötti szakaszon az utasok elsősorban a 12-es és 14-es villamosokkal, valamint az M3-as metróval közlekedhetnek, míg egyes nemzetközi járatok esetében pótlóbuszokat is biztosítanak.

Az elővárosi vonalakon nem terveznek pótlóbuszokat indítani, mivel a MÁV értékelése szerint a fővárosi forgalmi viszonyok miatt ez hosszabb menetidőt és kényelmetlenebb utazást eredményezne, mint a BKK járatainak igénybevétele.