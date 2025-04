Fontos változás élesedik az Airbnb foglalásnál: errő minden utazónak tudnia kell

Az Airbnb globálisan bevezeti a teljes árakat megjelenítő rendszert, amely már a keresési fázisban tartalmazza a szolgáltatási és takarítási díjakat is, megkönnyítve ezzel a szállások összehasonlítását és a költségvetés tervezését.

A szálláshely-szolgáltató platform hivatalos blogbejegyzésében jelentette be, hogy módosítja ármegjelenítési rendszerét. Az új megoldás értelmében a felhasználók már a keresési eredményeknél és a szállások összehasonlításánál is a teljes árat látják majd, amely az adókon kívül minden költséget - beleértve a szolgáltatási és takarítási díjakat is - tartalmaz - írja a Telex.

A teljes ár kijelzését egyes régiókban már korábban bevezették: Európa bizonyos területein, Ausztráliában, Kanadában és Dél-Koreában már 2019 óta működik a rendszer. Az Egyesült Államokban és több más országban 2023-ban tették elérhetővé opcionális beállításként, amellyel a felhasználók az alapdíj helyett a teljes költséget láthatták.

A vállalat közlése szerint a választható beállítást világszerte mintegy 17 millió vendég aktiválta, ami egyértelműen jelzi a funkció népszerűségét. A pozitív fogadtatás nyomán a cég most ezt a megjelenítési módot teszi alapértelmezett beállítássá minden felhasználó számára.

"A vendégek mostantól mindenhol látni fogják a foglalásuk teljes árát – beleértve az adókat leszámítva az összes díjat – amikor a keresési eredményekben böngészik a listákat, így minden eddiginél könnyebben tudják majd összehasonlítani a lehetőségeket és tudnak majd a költségvetésüknek leginkább megfelelő módon szállást foglalni" - olvasható az Airbnb közleményében.