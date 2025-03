Nagy szigor élesedhet a Balatonnál júniusig: ez a 43 település érintett, az idei szezon már más lesz

Az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) reményei szerint idén, a második negyedévében elfogadják a Vízparti Tervet, a Balaton-part jövőjét meghatározó kormányrendeletet - írja a hirbalaton.hu. A több mint fél évtizede készülő jogszabály környezeti értékelésének társadalmi egyeztetése folyamatban van, még hozzá lehet szólni a készülő jogszabályhoz.

Mindenki tegye meg minél előbb az észrevételeit – hívta fel a figyelmet dr. Borbély Sarolt, az ÉKM kormányrendeletet előkészítő osztályának vezetője, aki a Balatoni Szövetség elnökségi ülésén tartott tájékoztatót a napokban Siófokon. A tervezet ezen a honlapon olvasható és véleményezhető. Mint azt Borbély Sarolt elmondta, a Vízparti Terv tervezet környezeti értékelésének március 31-ig zajlik a társadalmasítása, ezt követően kerül majd sor a teljes jogszabály társadalmasítására, ami várhatóan csak 8 napig fog tartani. Ekkor derül ki, hogy a javaslatok közül mi épült be a készülő kormányrendeletbe. Ez lesz az utolsó lehetőség a véleménynyilvánításra a társadalom szereplői számára, az új jogszabály megszavazása előtt.

Egyes javaslatok már beépültek: tavaly már zajlott egyeztetés, több körben is önkormányzatokkal, cégekkel, civilekkel, intézetekkel. Akkor mintegy kétszázan éltek a véleményezés lehetőségével, aminek hatására több helyen is változott a korábbi tervezet. Az osztályvezető néhány példát is hozott:

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság kérésére bekerült a tervezetbe, hogy tilos a hajók tárolása a kikötőkön kívül a tómederben. Így nem jelent majd gondot a sok illegális, otthagyott, veszélyforrássá váló, vesztegléshez használt karó, nehezék.

A parti sétányt a javaslatok hatására megjelölik a közhasználatú mólókon is: a kékpöttyös jelölést kapott mólószárnyak a tervben közhasználatúak. Egy-egy parti részt szárazulatként jelöltek a tervben, mert a parti sétányt jelölni kívánták, ezeket felülvizsgáltak: ahol a még érvényben lévő korábbi szabályozás tómederként jelöli az érintett részt, visszakerült a besorolás tómeder övezetbe.

A Vízparti Tervben rögzített területfelhasználás kismértékben korrigálhatóvá vált a helyi építési szabályokban (HÉSZ) geodéziai felmérés alapján. Ez egy kicsit rugalmasabbá, életszerűbbé teszi a tervet – az osztályvezető megfogalmazása szerint. Ez strandokra, zöldterületekre nem vonatkozik, mert azok területe nem csökkenhet.

Pótolták a terv egyik hiányosságát, és jelölték a minősített nádasokon kívüli egyéb növényzetet, vegyes vegetációt, mederben és szárazulatokon is.

Az új Vízparti Terv hatálya az érvényben lévő régi szabályozáshoz képest 16 négyzetkilométerrel nőtt. Más területeken, ahol vasúti síneken vagy főútvonalon túlra terjedt a régi szabályozás, és ennek nem volt értelme, ott 0,3 négyzetkilométerrel csökkentett az érintett terület. Ez azért fontos, mert a VT hatálya alá eső területeken új beépítésre szánt területet nem lehet kijelölni, másrészt a beépítettség és a beépítési magasság nem növelhető. (A TÉKA helyett a szigorúbb BATÉK-ot kell alkalmazni.)

Az érintett települések:

Alsóörs

Aszófő

Ábrahámhegy

Badacsonytomaj

Badacsonytördemic

Balatonakali

Balatonakarattya

Balatonalmádi

Balatonberény

Balatonboglár

Balatonederics

Balatonfenyves

Balatonfőkajár

Balatonföldvár

Balatonfüred

Balatonfűzfő

Balatongyörök

Balatonkenese

Balatonkeresztúr

Balatonlelle

Balatonmáriafürdő

Balatonöszöd

Balatonrendes

Balatonszárszó

Balatonszemes

Balatonszepezd

Balatonszentgyörgy

Balatonudvari

Balatonvilágos

Csopak

Fonyód

Gyenesdiás

Keszthely

Kővágóörs

Örvényes

Paloznak

Révfülöp

Siófok

Szántód

Szigliget

Tihany

Vonyarcvashegy

Zamárdi

Zánka

A parti sáv nagyobb védelme is cél

A Balaton szabályozási partvonalától legalább 30 méteres sáv beépíthetetlenül megőrzendő, az érvényes és az új szabályozás szerint is. Itt új épület nem helyezhető el, illetve a meglévő is csak 100 négyzetméter alapterületig bővíthető - írja a lap. A régi rendeletben ezt a sávot sokszor 30 méteresnél keskenyebben határozták meg, az új Vízparti Terv valamennyit tud rajta bővíteni.

Bevontunk víz, erdő, tájgazdálkodási területeket is a beépítetlenül megőrzendő parti területsáv hatálya alá, illetve ott, ahol az önkormányzatok támogatásával találkoztunk, ott a zöldterületeken meg a strandokon is kijelöltük ezt

– mondta az osztályvezető, aki biztatott mindenkit a véleményezésre, kérve, hogy a javaslatokat ne hagyják az utolsó pillanatra, minél előbb tegyék meg az e-epites.hu-n, vagy akár az ő hivatali telefonján (tel: 06-1 896-7760), illetve email címén (sarolt.borbely@ekm.gov.hu).