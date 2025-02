Brutál havazás érte el Magyarországot: nem dőlhetünk hátra, most jön az igazi fagy

Pénteken többfelé havazott délen, délnyugaton a hidegfrontnak köszönhetően, a legtöbb helyen lepelnyi, legfeljebb pár centis hóréteg tudott kialakulni- írja az Időkép.

Pénteken többfelé havazott délen, délnyugaton a hidegfrontnak köszönhetően, a legtöbb helyen lepelnyi, legfeljebb pár centis hóréteg tudott kialakulni. A Mecseket azonban vastagabb, több helyen 5 centit meghaladó hótakaró borítja be. Odafent most gyönyörű és fagyos téli idő várja a kirándulókat, ahogy az Györkő Zsombor fotóin is jól látszik.

Kép forrása: Havas Mecsek | Fotó: Györkő Zsombor, Időkép

Nagyon hideg éjszakák elé nézünk

A meteorológusok ugyanakkor arra is felhívták a figyelmet, hogy a következő héten kimondottan fagyos, hideg éjszakák köszöntenek az országra. Kedd-szerda-csütörtökön (-10) fokot jósolnak. Ezzel párhuzamosan az önkormányzatok sorra írják ki oldalaikra, hogy ha bárki tud olyat, akinek nincs lehetősége megfelelő hőmérsékletet teremteni a lakásában/házában feltétlenül jelezzék. Ezek az éjszakák sokak számára kifejezetten nehéz és fagyos estéket jelent otthonában.