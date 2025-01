Felejtsd el a horvát Adriát: 2025-ben ez a csodálatos tengerpart lesz a magyarok kedvence

Ismét mozgalmas hét áll mögöttünk: alábbi összefoglalónkban összegyűjtöttük a 3. hét legfontosabb, legérdekesebb, legolvasottabb cikkeit a Pénzcentrumról. Ha elolvasnád a teljes cikket, kattints a címére vagy a képes ajánlóra.

Felejtsd el a horvát Adriát: ez a csodálatos tengerpart lesz a magyarok kedvence 2025-ben

A magyar utazási piac számos tekintetben különbözik a környező országokétól: az embereknek még sokszor nincs elegendő elkölthető jövedelmük a rendszeres utazásokhoz, a szezon rövid, a téli turizmus pedig szinte gyerekcipőben jár. Az Itaka Magyarország frissen kinevezett ügyvezető igazgatója, Vytas Kaikaris új stratégiával kívánja meghosszabbítani a szezont és bővíteni az elérhető úti célok körét. Kaikaris szerint Albánia feltörekvő úti célként már most is meglepő népszerűségnek örvend a magyar utazók körében, és az Itaka további bővítésekkel kívánja ezt a trendet támogatni. A szakember nemcsak a piac kihívásairól, hanem annak lehetőségeiről, a fenntartható turizmus iránti igényekről és a technológiai innovációkról is beszélt interjúnk során.

Villámakciót hirdetett a Ryanair: filléres repjegyeket szórnak ki, csak pár óráig él az akció

A Ryanair 48 órás villámakcióval lepte meg az utazni vágyókat, amely során januári, februári és márciusi repülőjegyeket kínál rendkívül kedvező árakon. Budapestről már 5 939 forinttól foglalhatók jegyek például Tiranába, de hasonlóan olcsón elérhetők több népszerű úti cél, köztük Brüsszel, London, Milánó és Velence is. Az akció január 16-án, csütörtök éjfélkor zárul.

Ezt minden szerencsevadásznak tudnia kell: fontos változás élesedik a Szerencsejáték Zrt-nél

Jelentősen bővülhet a Játékoskártya – lakásnyeremény játék heti nyerteseinek és ezzel együtt a fődíjra, vagyis a lakásnyereményre jogosultak száma, mivel 2025. január 13-tól sorsjegyek vásárlásával is lehetővé válik a Szerencsejáték Zrt. lakásnyeremény kampányában való részvétel. Mintegy 2 hónappal a sorsolás előtt már közel 600 ezer játékos szerzett jogosultságot a lakásnyeremény sorsoláson való részvételre - olvasható a társaság közleményében.

Ezért adósodik el egyre több magyar: azok jártak igazán jól, akik ezzel tényleg kivártak

2023 elejétől fogva viszonylag gyors ütemben indultak csökkenésnek a lakáshitelek hitelköltségei, ám ez a lendület 2024 eleje óta megtört. Sőt, az azóta eltelt időszakban már kamatemelésre is akadt példa. Ennek ellenére még mindig azt mondhatjuk, hogy jóval olcsóbban juthatunk jelzáloghitelhez most, mint egy évvel ezelőtt. Az alábbiakban azt vizsgáltuk meg, hogy mégis mekkora a különbség a mostani, és az egy évvel ezelőtti lakáshitelek kamatai között.

10 szakma, ahol csak 50 felett lehet igazán jól keresni Magyarországon: ez az igazi kánaán

Míg a fiatalok körében a sportolók, légiforgalmi irányítók és informatikai vezetők emelkednek ki akár 1,4 millió forintos havi bruttó bérekkel, az idősebb generáció számára a szakorvosok, légijármű-vezetők és vezető beosztású munkakörök biztosítanak 2 millió forint fölötti jövedelmet. Ugyanakkor számos alacsony fizetésű állás, például a nád- és fűzfeldolgozók, takarítók vagy piaci árusok esetében az életkor nem eredményez érdemi kereseti különbséget, és ezek a pozíciók mindkét korosztályban a legrosszabbul fizetett munkák közé tartoznak. Cikkünkben azt vizsgáltuk meg, hogy melyek azok a szakmák, amelyekben a legnagyobb a bérszakadék a 30 év alatti és 50 év feletti korosztály között, akár a fiatalok, vagy az idősek javára.

Szomorú hírt közöltek a Dunakanyar rejtett gyöngyszeméről: sokaknak fájhat ez a mostani döntés

A Visegrád melletti Lepencei Strandfürdő, mely a Börzsönyre nyíló lenyűgöző panorámájával mindig is egy rejtett gyöngyszemnek számított, évtizedek óta üresen áll. Szétgraffitizve, lepusztultan, jobb sorsra vár. Most kiderült, megint éveket csúszik a fürdő tervezett felújítása.

A csabai kolbászkirály elárulta a dédapái titkát: ez a 4 fűszer teszi tökéletessé a magyar kolbászt

Mi az igazán ízletes csabai kolbász fűszerezésének titka? Miből mennyi kell? A híres békéscsabai kolbászkirály most elárulta a 200 éves családi receptúrát! Nézzétek, hogyan csinálják!

