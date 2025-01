Felejtsd el a horvát Adriát: ez a csodálatos tengerpart lesz a magyarok kedvence 2025-ben

A magyar utazási piac számos tekintetben különbözik a környező országokétól: az embereknek még sokszor nincs elegendő elkölthető jövedelmük a rendszeres utazásokhoz, a szezon rövid, a téli turizmus pedig szinte gyerekcipőben jár. Az Itaka Magyarország frissen kinevezett ügyvezető igazgatója, Vytas Kaikaris új stratégiával kívánja meghosszabbítani a szezont és bővíteni az elérhető úti célok körét. Kaikaris szerint Albánia feltörekvő úti célként már most is meglepő népszerűségnek örvend a magyar utazók körében, és az Itaka további bővítésekkel kívánja ezt a trendet támogatni. A szakember nemcsak a piac kihívásairól, hanem annak lehetőségeiről, a fenntartható turizmus iránti igényekről és a technológiai innovációkról is beszélt interjúnk során.

2024 októberének elején vette át az Itaka Magyarország igazgatását. Mit tudott korábban a magyar utazási piacról?

Nos, őszintén szólva, nagyon keveset. Igaz, korábban egy légitársaság vezérigazgatója voltam, és ott a keleti piacért felelős igazgatótól volt némi információm az országról. Hallottam például, hogy a magyar piac jelentősen eltér a lengyel, valamint a balti és skandináv piacoktól.

Mi a legnagyobb különbség a lengyel, a litván és a magyar piac között? Milyen hasonlóságok vagy eltérések figyelhetők meg az utazási szokásokban?

Magyarországon az utazási szezon csúcsa június és szeptember közé esik, mindössze négy hónapig tart. Az ezen kívüli időszakban a kereslet jelentősen alacsonyabb. Más piacokon a szezon általában májustól októberig tart, a balti államokban már áprilisban megkezdődik a fokozott érdeklődés az utazások iránt. Bízom benne, hogy ez a helyzet változni fog, és a magyar piac is fejlődik ebben a tekintetben. Az egyik fő célunk az utazási szezon meghosszabbítása, amelyet igyekszünk meghonosítani itt.

A másik fontos különbség a téli kereslet viszonylag alacsony szintje, ami más piacokhoz képest kiemelkedően gyenge. Ezért igyekszünk úttörők lenni ezen a téren, jelentős számú téli úti célcsomagot kínálva. Repülünk például Marsa Alamba, Egyiptomba, Fuerteventurára, a Kanári-szigetekre, Zanzibárra és Srí Lankára. Mielőtt az Itaka belépett a piacra, rendkívül kevés ilyen ajánlat volt elérhető.

Miért ilyen rövid a szezon Magyarországon a környező országokkal összehasonlítva?

Nehéz megmondani, miért alakult így – olyan ez, mint a tyúk vagy a tojás kérdése: azért van kevés téli ajánlat, mert nincs rá igény, vagy azért alacsony az igény, mert nincs elég ajánlat? Valószínűleg mindkettő igaz. Az emberek megszokták, hogy nyáron utaznak, és jelenleg kevesek fejében van benne, hogy kedvező áron télen is lehet nyaralni. Ezen próbálunk változtatni, de ez nem könnyű feladat.

Emellett biztos vagyok benne, hogy Magyarország gazdasági fejlettsége még elmarad néhány környező országétól, ami közvetlen hatással van az utazásokra. Amíg az embereknek csak arra van elég pénzük, hogy az alapvető szükségleteiket fedezzék, addig az utazás luxus marad. Azonban a gazdasági fejlődéssel együtt növekszik a lakosság elkölthető jövedelme is, ami hajlamosabbá teszi őket a kikapcsolódásra fordított kiadások növelésére.

Az elmúlt években ez a folyamat különösen látványosan zajlott le Lengyelországban, ahol az utazások száma szinte robbanásszerűen megnövekedett. Akinek több pénze van, az természetesen többet akar utazni, látni a világot – évente legalább egyszer, majd akár kétszer is. Ez hajtja az utazási piacot.

Úgy vélem, hogy Magyarország is ebbe az irányba halad. Bár sokan azt mondják, hogy az ország nem fejlődik gazdaságilag, az adatok alapján a helyzet valójában nem olyan rossz. Meggyőződésem, hogy az országban hatalmas potenciál rejlik. Közép-Európán belül kiváló földrajzi elhelyezkedéssel rendelkezik. Persze a politika és a korrupció befolyásolhatják a fejlődést, de hosszú távon optimista vagyok: hiszem, hogy a dolgok javulni fognak. Az emberek látják, mi történik a szomszédos országokban, és ennek hatására maguk is kikényszeríthetik a változást.

Vagy végleg elhagyják az országot, és Ausztriába, Németországba mennek dolgozni.

Mi láttuk ezt a trendet otthon, Litvániában is: néhány évvel ezelőtt rengeteg ember költözött el, ám mostanra sokan visszajöttek. Biztos vagyok benne, hogy Magyarország is hasonlót fog tapasztalni.

Milyen markáns különbségek vannak még a magyar és a környező országok utazási szokásai között?

Ami hatással van még az itteni iparágra, az, hogy a fapadosok nagyon-nagyon erősek Magyarországon. Mivel nincs nemzeti légitársasága, így a Wizz Air és a Ryanair vette át a szerepét, és ők megtanították az embereket arra, hogy saját szervezésben utazzanak, tehát ne utazási iroda segítségével, hanem közvetlenül náluk foglaljanak.

Ez egy nagyon erős trend volt a 2010-es évektől kezdve.

Igen, és ez olyan helyzetet teremt számunkra, mint utazási irodák számára, amely óriási kihívást jelent. Nem elég, hogy egymás versenytársai vagyunk, de még nagyobb konkurenciánk a fapados járatok, a Booking.com és az Airbnb, valamint a rögzült hit, hogy olcsóbban össze tudnak rakni egy nyaralást maguknak, mint egy iroda.

Ennek ellenére mi minden évben növeljük a számainkat, és azt látjuk, vannak olyan élethelyzetek, olyan társadalmi rétegek, amelyek inkább minket, irodákat választanak, mert családjuk van, nem beszélnek nyelveket vagy idősek, és éppen ezért biztonságra, olyan körülményekre vágynak, amelyekben biztonságban érezhetik magukat. Arról nem is beszélve, hogy ezek az utak, melyekre ők mennek, gyakran olcsóbbak, mint az egyénileg szervezettek, pláne, ha jó előre lefoglalják őket: akár már januárban vagy februárban.

Az Itaka Holding közleménye kiemelte, hogy új úti célok bevezetése is a prioritások közé tartozik. Milyen desztinációkat tart izgalmasnak a magyar piac számára?

Van egy desztináció, amely tavaly óta nagyon sikeres, és folyamatosan bővítjük a kínálatot, ez pedig Albánia. Talán nem hangzik túl izgalmasnak, de valójában nagyon jó a szolgáltatások szintje ott, viszonylag közel van, ezért az árak alacsonyak, én úgy gondolom, ez az egyik fő oka annak, hogy az emberek szívesen választják. Sokak számára új desztináció, még nem jártak ott, de akik oda mennek, meglepődnek a kifejezetten jó ár-érték arányon. És mivel rövid a repülőút, ezért kicsit olcsóbb is. Szóval 2025-ben biztos, hogy több járatot fogunk indítani Albániába.

Emellett több görög desztinációval is bővítünk: idén már Heraklionba, Rodoszra is repülünk, ez utóbbira 2024 óta. Ez persze nem annyira nagy hír a piac számára, de nálunk nagy újdonságnak számít.

Nem túl forró augusztusban Görögország?

De az bizony, ami nagy probléma. Nagyon forró a görög nyár. De azok a családok, ahol kiskorú gyerekek vannak, csak az iskolaszünet idején, azaz a legmelegebb hónapokban érnek rá. Görögország pedig egy nagyon szép hely, ahová szívesen mennek – ezért választják sokan. Ugyanez igaz Törökországra is, ami egyébként messze a legjelentősebb desztinációnk. De Magyarország is egyre melegebb nyáron, akkor miért mennek el egy még melegebb országba a magyarok? Annyira jó ár-érték aránnyal lehet eljutni ezekre a helyekre, all-inclusive csomagban, amiért az emberek újra és újra ezeket az országokat választják.

Meddig lesz ez fenntartható? Előrejelzések szerint egyre melegebb lesznek ezekben az országokban, sok iroda éppen ezért készül már „hidegebb” desztinációkkal is.

Nos, ha a fejlettebb országok példáit nézed, nem látsz sok különbséget: az emberek továbbra is hajlamosak újra és újra a Törökországba és Görögországba utazni, mert kiváló ár-érték arányt kínálnak. Persze mindig lesznek olyan utazók, akik új helyeket keresnek, és nyáron inkább a hűvösebb desztinációkat részesítik előnyben, mint Írország, Skandinávia vagy éppen Izland. Mi is azt látjuk, a kereslet ezekre a típusú utakra egyértelműen növekszik. Lengyelországban például már jelentős számban vannak olyanok, akik nyáron hűvösebb helyekre utaznak. Ez a változás itt, Magyarországon is meg fog történni, de a többség valószínűleg még hűséges marad a meleg éghajlathoz.

Hogyan látja az Itaka Magyarország jelenlegi pozícióját a hazai turisztikai piacon?

Úgy gondolom, hogy mi viszonylag hangsúlyosan érkeztünk meg a magyar piacra, és sokat változtattunk rajta, új desztinációkat kínálva, és egy más típusú terméket bevezetve, például Hurghada mellett bemutattuk Marsa Alamot, mint új egyiptomi desztinációt, ami szerintünk amúgy még jobb választás is.

Mitől jobb válaszát Marsa Alam, mint Hurghada?

Jobb minőségű szállodákat kínál, télen melegebb, tisztább, a víz minősége jobb, és sokkal alkalmasabb hely a búvárkodásra. Azok, akik Marsa Alamra mennek, jellemzően meglepődnek, hogy egy egyiptomi élmény valóban ilyen jó is lehet. Persze Hurghadában is megvan minden, de gyakran hiányzik a magas minőség, ezért nem mindenki elégedett maximálisan.

Szóval Marsa Alam egy más típusú termék, sokkal jobb minőségű és nagyon, nagyon kedvező áron. Vagy nézzük a Kanári-szigeteket. A piac főleg Teneriféhez volt szokva, jellemzően oda mentek nagy számban az emberek. Mi azonban Fuerteventúrát kínáljuk helyette, hiszen ennek a szigetnek a hangulata nagyon más, kevésbé zsúfolt, sokkal szebb a környezet, alkalmasabb a pihenésre, egyszerűen gyönyörű. A termékek, amiket ott kínálunk, nagyon magas minőségűek, és szerintem egy remek desztináció. Azok, akik kedvelik a Kanári-szigeteket, szerintem mindenképp próbálják ki, és ne ragadjanak le automatikusan, Tenerifénél.

Harmadrészt megújítottuk az elérhető görög és török desztinációkat, Görögországban mi csak négy és öt csillagos szállodákat kínálunk, a piac jellemzően apartmanokhoz, két-, háromcsillagos hotelekhez volt szokva, mi ezzel a minőséggel nem elégedtünk meg. Én azt hiszem, ez jót tett a piacnak, hiszen mostanra már több választási lehetősége van a magyar utazóknak, olyan más terméket kínálunk, ami magasabb minőségű, mint amit korábban megszokhattak.

Amit még elértünk, és talán nem olyan látványos a végső fogyasztó számára, az hogy mi egy kifejezetten fejlett foglalási rendszert működtetünk, így sokkal könnyebb dolga van a partnereinknek, azoknak az utazási irodáknak, akik az Itaka termékét árulják. Sokkal egyszerűbb a rendszer használata, a hotelkeresés, de fejlesztettünk és biztosítottunk egy ügyfélzónát is, tehát, ha foglaltál szállást az Itakánál, azt utána könnyen megnézheted, vagy akár módosíthatsz is rajta, ha szükséges, és így tovább. Szóval technológiai szempontból is az élre törünk, hiszen rendelkezünk azokkal az eszközökkel és rendszerekkel, amelyek ennek a feltételei, és ezt a munkát folytatni fogjuk a jövőben is, egyre több funkciót fogunk hozzáadni, mint például egy mesterséges intelligencia alapú asszisztenst.

Az utóbbi években egyre nagyobb problémát jelent a túlturizmus, amely nemcsak a népszerű desztinációkat, hanem a helyi közösségeket is komolyan érinti. Hogyan látja egy utazásszervező vállalat felelősségét ebben a kérdésben?

Nos, van felelősségünk abban az értelemben, hogy mi egy olyan cég vagyunk, amely reagál a piaci igényekre. Kínálunk olyan szállodát, amelyek környezetbarát lehetőségeket biztosítanak a fogyasztóknak. Tehát azok az ügyfeleink, akik valóban környezettudatosak, biztosan találnak választékot az általunk kínált termékekből.

Ezen kívül persze olyan népszerű helyekre is kínálunk lehetőségeket, mint Törökország, és hasonló desztinációk, de ezek az úti célok én azt gondolom, már alkalmazkodtak az ilyen típusú utazásokhoz. De a lényeg, hogy reagálunk a piaci trendekre: ha az ügyfeleink ilyen típusú utazásokat szeretnének, akkor kínálunk is lehetőséget számukra.

Elképesztően gyorsan változik a világ és benne a turizmus. Teljesen másképp utazunk mint 10 vagy akár csak 5 évvel ezelőtt. Egyre nagyon hatása van az influenszereknek, a fiatalok szeretik maguk intézni a kikapcsolódásukat, nem szívesen alkalmazkodnak egy szervezett csoport dinamikájához. Ezekre a trendekre milyen válaszai vannak egy utazási irodának?

Nos, az egyik dolog az, hogy mivel itt sok légitársaság kínál sok különböző desztinációt, így beléptünk az úgynevezett dinamikus csomagolás üzletébe. Tehát kombináljuk a szállodáinkat az olcsóbb desztinációkkal. A másik, amit már említettem, hogy mesterséges intelligencia funkciót hamarosan elkezdjük alkalmazni, akár már 2025-ben.

És igen, mi is dolgozunk influencerekkel, nagyon aktívak vagyunk a közösségi médiában. Ami az hirdetéseket illeti, a marketing költségvetésünk nagy része online hirdetésekre van elköltve. Tehát mi is válaszolunk a trendekre, amelyek globális szinten zajlanak.

Újdonság és Lengyelországban már bevezettük, az élményutakat, hiszen globálisan óriási trend most, hogy az emberek már nem annyira a célállomásra fókuszálnak, hanem arra, hogy miért utaznak. Élményturizmus boom van éppen, ezalatt értem a wellness utazásokat, a jógás elvonulásokat, élményfőzési utakat, esetleg különböző tematikájú fesztiválokat és így tovább. Mi még nem kínálunk ilyen termékeket

Itt Magyarországon egyelőre még nem kínálunk ilyen termékeket, mert szerintem először le kell raknunk az alapokat, és csak utána tudunk új dolgokat hozzáadni, de Lengyelországban ez már egy elég nagy üzlet lett, és egyre népszerűbbé válik, és úgy gondolom, ez folytatódni fog a jövőben is.

Mi látszik: 2025-ben melyek a legnépszerűbb desztinációk a magyar utazók körében?

Ebben a tekintetben jelenleg az látszik, nincs változás az előző évekhez képest: az első helyen Törökország, második helyen Görögország van. A harmadik helyen szerintem Spanyolországé, de ahogy már mondtam Albánia menetelése is töretlen a magyar piacon, nagy eséllyel felkerül a dobogóra.

