Fontos változás élesedik a háziorvosi rendelőkben 2025-ben: nincs tovább, erre készülhetnek a betegek

2025 lesz az az év, amikor egyes technológiai lehetőségek bizonyított megoldássá válnak a hazai digitális piacon – közölte a Pénzcentrum megkeresésére Vadász Gábor, a BDO Digital Magyarország ügyvezetője. Így a ma még „ígéretként” emlegetett technológiákból (MI, 5G, kvantum-számítástechnika rendszerek) kézzel fogható üzleti alkalmazások születhetnek, továbbá előretörnek a helyhez kötött, vezeték nélküli elérések (Fixed Wireless Access), a streaming szolgáltatások pedig várhatóan még dominánsabb pozíciót szereznek a szórakoztatóiparon belül. Sőt, arra is készülhetünk, hogy az egészségügyben egyre versenyképesebbé válik a távoli diagnosztika és ellátás, a betegmonitorozás.

A kiberbiztonságban az MI kulcsszereplővé válik – hangsúlyozta a Pénzcentrumnak Vadász Gábor, a BDO Digital Magyarország ügyvezetője. A cégek az MI-t fogják alkalmazni, hogy előre lássák és megelőzzék a támadásokat, a korábbi adatok és mintázatok elemzésével. Azok a cégek, amelyek gyorsan reagálnak, nagyobb védelmet élvezhetnek, míg a lassabban mozdulók könnyebb célponttá válhatnak.

Az MI alkalmazása a kiberbiztonság terén elsősorban az előrejelzési és gyors reagálási képességeket javítja. A gépi tanulásra és big data elemzésre épülő rendszerek a hagyományos védelmi megoldásokkal szemben:

Rendszeresen frissülő mintázat-felismerésre képesek, így olyan anomáliákat is észlelhetnek, amelyeket hagyományos szabályalapú rendszerek nem vagy csak későn.

Automatizált döntési folyamatokkal akár valós időben (real-time) képesek reagálni bizonyos támadási kísérletekre.

Öntanuló mechanizmusok révén a rendszerek idővel egyre pontosabban határozhatják meg, mi számít „problémás” eseménynek és mi nem.

Ugyanakkor a hackerek is használhatják az MI-t a támadásaikhoz, ezért kialakulhat egy újfajta „fegyverkezési verseny”. Ez annyit jelent, hogy – hasonlóan a tíz-húsz évvel ezelőtti állapotokhoz – továbbra is reagálni kell a támadók új módszereire, csak éppen ma már jóval gyorsabb, nagyobb adatbázisokon futó, „tanuló” rendszerek mérik össze az erejüket. A versenyfutás lényegében marad, de a „játéktér” sokkal kifinomultabbá válik.

Az eredmények tekintetében felállíthatóak jellemző elvárások. Ilyen a konkrét üzleti haszon, nem pusztán „innováció a köbön”, hanem pontos KPI-ok, megtérülési számítások és megvalósult pilot projektek alapján dől majd el, milyen területeken érdemes MI-t, 5G-t vagy kvantum-számítástechnikát bevonni. Gyorsabb lesz a reagálás a piaci változásokra: azok a cégek, amelyek már 2023-2024-ben elkezdik pilotban tesztelni az új technológiákat, 2025-ben versenyelőnyre tehetnek szert. Az MI-re épülő kiberbiztonsági megoldások eredményeképpen javulhat a cégek ellenálló képessége a kibertámadásokkal szemben.

Egyre több szolgáltató foglalkozik FWA-megoldásokkal

Bár Magyarországon is egyre több szolgáltató foglalkozik FWA-megoldásokkal kereskedelmi formában, ám az USA-ban látott, mintegy 10 százalékos (vagy ennél is magasabb) arányhoz képest még alacsonyabb a tényleges penetráció. Ennek két fő oka van. Az egyik az infrastruktúra-fejlettség. Hazánkban a vezetékes internet-lefedettség már most is jó minőségű, stabil hálózattal bír (optikai fejlesztések, kábelhálózat), ezért a vezeték nélküli alternatívák iránti igény jellemzően ott erős, ahol a vezetékes infrastruktúra nem elérhető, vagy gyengébb minőségű.

A másik ok az 5G kiépítettség. Az FWA akkor lesz igazán versenyképes, ha megfelelő a cellák sűrűsége és az 5G-hálózat lefedettsége, ami folyamatosan épül ki. Itthon már több szolgáltató teszteli a FWA-t tartalmazó csomagokat. Egyelőre a lakosságon belül csak néhány százalék az FWA-hoz kapcsolódó előfizetések aránya; az igazi lendületet (ahogy a világ több pontján is) az 5G továbbterjedése és az ár/értékarány javulása fogja megadni. A közeljövőben, ahogy nő a 3,5 GHz-es vagy 700 MHz-es 5G szolgáltatások lefedettsége, várhatóan gyorsulni fog az FWA térnyerése is.

Példának okáért, az Ericsson által közzétett növekedési trend – hogy 2026-ra a jelenlegi 60 millióról 180 millióra ugorhat az FWA-elérések száma – valószínűsíthetően nem túlzó becslés. Globális szinten még rengeteg a „fehér folt” a vezetékes internet-lefedettségben, és az 5G-s bővülés pont ezt a piaci rést tudja betölteni.

A fejlődő országokban különösen fontos, hogy gyorsan és relatíve olcsón lehessen nagy sávszélességű internetet eljuttatni a felhasználókhoz.

A nagyobb piaci verseny és az 5G-s infrastruktúra kiépülése elősegíti, hogy az FWA-val a szolgáltatók lényegében vezeték nélküli „otthoni internetet” adjanak.

Természetesen, mindig lehetnek regionális eltérések. Például: Európában erős a vezetékes hálózat, ezért lassabb az FWA-térnyerés), de globális szinten a 180 milliós szám és a 20 százalékos részesedés nem tűnik irreálisnak – húzták alá a Pénzcentrumnak a BDO Digital Magyarország szakértői.

2025-ben ugrásszerűen nő a távoli egészségügyi ellátás (telehealth) elterjedése.

A telefonos asszisztencia mára elterjedt, a fő ellátásszervező (Teladoc Health) ellátásszervezésen túlmutató orvosi asszisztencia megoldása pl. 2024 óta nem csak biztosítások, de a telco szektorban is elérhető (pl. Magyar Telekom bizonyos csomagjában) az ügyfelek számára kép alapján történő diagnosztika a bőrgyógyászat területén (pl. AIPDerm).

Videó konzultációk: a pszichiátria / pszichológia területén a COVID-19 óta tartósan is megmaradt videókonzultációs gyakorlat egyéb szakterületeken korlátozottan vannak jelen (pl. a fizikai vizsgálati szükségesség miatt), de várható a szerepük felértékelődése számos élethelyzethez köthető betegség vagy kockázati csoport szerint.

a pszichiátria / pszichológia területén a COVID-19 óta tartósan is megmaradt videókonzultációs gyakorlat egyéb szakterületeken korlátozottan vannak jelen (pl. a fizikai vizsgálati szükségesség miatt), de várható a szerepük felértékelődése számos élethelyzethez köthető betegség vagy kockázati csoport szerint. Időpont foglalási rendszerek: A magánegészségügy fő szereplőinek megoldásai (Foglaljorvost, Dokio) mellett az állami Egészségablakban is már van ilyen funkció.

A magánegészségügy fő szereplőinek megoldásai (Foglaljorvost, Dokio) mellett az állami Egészségablakban is már van ilyen funkció. Betegút irányítás / portálok: A nagy piaci szereplőknél rendelkezésre állnak ügyfél portálok, de messze nincs sem egységes, sem mindenre kiterjedő megoldás a magánpiacon sem, illetve az Egészségablak is hasonló modellt igyekszik követni az EESZT adatok integrálásával.

A nagy piaci szereplőknél rendelkezésre állnak ügyfél portálok, de messze nincs sem egységes, sem mindenre kiterjedő megoldás a magánpiacon sem, illetve az Egészségablak is hasonló modellt igyekszik követni az EESZT adatok integrálásával. Vállalati egészségprogramok: Az ESG megfelelés, illetve a foglalkozás egészségügy kötelezéseinek lazulása mellett is megmaradó pszicho szociális kockázatmérés miatt továbbra is jelentős szerepük lesz.

A legnépszerűbb streaming szolgáltatók

A streaming szolgáltatások 2020 óta folyamatosan erősödnek Magyarországon is. A legnépszerűbb platformok közé tartozik:

Netflix (hazai lokalizált tartalmakkal, felirattal, szinkronnal)

HBO Max (korábban HBO GO)

Disney+

Amazon Prime Video

SkyShowtime

Apple TV+

Ezeknek a szolgáltatásoknak a penetrációja az elmúlt években meredeken nőtt, bár pontos százalékos adat nehezen meghatározható – mutattak rá a szakértők. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) és egyéb piackutatások alapján, Magyarországon több millió háztartásban érhető el valamelyik (sokszor több) streaming-előfizetés, a fiatalabb korosztályok körében pedig kimagasló az arány. A lineáris tévénézés mellett egyre többen használnak on-demand (SVOD, TVOD) megoldásokat.

Összegzés: ez várható a digitális piacon

2025-re várhatóan a streaming szolgáltatások még dominánsabb pozíciót szereznek a szórakoztatóiparon belül, ráadásul egyre több hazai gyártású tartalmat is bemutatnak, ami tovább erősíti piaci jelenlétüket.

Ami pedig végezetül a kvantum számítástechnikát illeti, nagy áttörések előtt áll, és egyre közelebb kerül a mindennapi használathoz. Az elsődleges alkalmazási területek között lesz az ellátási lánc menedzsment és a kutatás-fejlesztés, de a technológia költséges és összetett marad.

Az első felhasználók a katonaság, a nagy egyetemek és a technológiai óriások lesznek, ám idővel kisebb cégek is hozzáférhetnek a "Quantum-Computing-as-a-Service" modell segítségével.