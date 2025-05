Járattörlések sokkolják Európát: már 1400 útvonal érintett, totális káosz jöhet nyáron

Az európai légiközlekedésben súlyos fennakadások várhatók a nyári szezonban, miután a SWISS légitársaság 1400 járat törlését jelentette be. A pilótahiány és egyéb strukturális problémák miatt kialakuló helyzet dominóhatást válthat ki az egész turisztikai szektorban.

A Lufthansa-csoporthoz tartozó SWISS légitársaság a hét közepén jelentette be, hogy ezernégyszáz nyári járatot kénytelen törölni. Ez a drasztikus lépés iparági elemzők szerint nemcsak a légiközlekedésben, hanem a foglalási rendszerekben és az európai utazási tervekben is jelentős zavarokat okozhat.

A légiipari munkaerőhiány már korábban is előrevetítette a nyári csúcsidőszakban várható problémákat. A SWISS által bejelentett járatcsökkentés nem egyszerű menetrendi korrekció, hanem teljes körű működési átalakítás. A törlések olyan népszerű útvonalakat is érintenek, mint a Zürich-Róma vagy a Párizs-Prága közötti járatok - számolt be a vg.hu.

A járattörlések elsődleges oka a pilótahiány. A helyzetet súlyosbítja, hogy a hamarosan érkező Airbus A350-900-as repülőgépek pilótáinak átképzése folyamatban van, ami hosszabb időre kivonja a tapasztalt pilótákat a napi üzemeltetésből. Az újonnan aláírt kollektív szerződés pedig olyan munkaidő-szabályozást vezetett be, amely mintegy 70 teljes munkaidős pilótaállással növelte a személyzeti igényt.

A törlések a SWISS teljes hálózatát érintik: az európai rövid távú útvonalakon csökkentett járatsűrűséggel, az észak-afrikai és közel-keleti desztinációknál hétvégi járattörlésekkel, míg a hosszú távú járatoknál szezonális visszaesésekkel kell számolni.

A 2025-ös nyári szezonban a globális légiforgalom jelentős kihívásokkal néz szembe. A megnövekedett kereslet mellett Frankfurt, Heathrow és Schiphol repülőterein folyamatos munkaerőhiány tapasztalható, ami hosszabb sorokat, járatkéséseket és törléseket eredményezhet.

A nyári légiforgalom további kockázati tényezői között szerepel az európai légtér telítettsége és a légiirányítók hiánya. Az Eurocontrol szerint akár 30-40 százalékkal is megnőhet a késések száma a csúcsszezonban. Több európai országban sztrájkok várhatók, és a Boeing, valamint az Airbus szállítási nehézségei is fokozzák a problémákat.

A szakértők azt javasolják az utazóknak, hogy legalább három órával a járat indulása előtt érkezzenek a repülőtérre, lehetőség szerint csak kézipoggyásszal utazzanak, kössenek utazási biztosítást, kerüljék a csúcsidőpontokat, és részesítsék előnyben a közvetlen járatokat az átszállási kockázatok csökkentése érdekében.