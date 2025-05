Megrohanták a szülők a játékboltokat: ezt veszi most mindenki gyereknapra

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A gyűjthető figurákat és kártyajátékokat, a LEGO-kat és interaktív játékokat rendelték a legtöbben a gyereknapot megelőző hetekben. Már a kültéri játékok szezonja is megkezdődött, kerti ugrálóvárat, összeszerelhető játszóteret is vásároltak online, de az elektromos és pedálos gyermekjárművek is szép számmal találtak gazdára.

Megugrott az érdeklődés a május utolsó vasárnapját megelőző hetekben a játékok iránt az eMAG-nál. Az elmúlt hónapban felpörgött a forgalom, ahogy egyre közelebb kerülünk a gyereknaphoz: a kategórián belül a legtöbben plüssjátékokat, játékfigurát, LEGO-készletet, illetve társasjátékot és interaktív elektronikus játékot rendeltek. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Május eleje óta mind a plüss, mind az egyéb játékfigurákból a gyűjthető figurákat rendelték meg jelentős: ilyenek például a kínai Pop Mart Labubu figurái, illetve a japán Hippers Sonny Angels és más babái - egy tipikus vásárló bruttó 10-12 ezer forintért rendelt belőlük, elsősorban szettekben. A hagyományos (nem gyűjtői) plüssfigurák közül két közelmúltban debütált mozifilm főszereplői, Sonic, a sündisznó, illetve Lilo és Stich párosa volt népszerű ebben az időszakban, az ilyen játékokra jellemzően 5-6 ezer forint körüli összeget szántak a vásárlók. EZ IS ÉRDEKELHET Mikor van gyereknap 2025-ben? Mi a gyermeknap jelentése, mit ünneplünk ezen a napon? Mutatjuk, hogy 2025-ben melyik napra esik itthon a gyereknap, mit ünneplünk ezen a napon és honnan ered ez a hagyomány. A szerepjátékos jellegű gyermekjátékok közül egy hétféle színt és hangeffektusokat is kínáló fénykard volt a legnépszerűbb, míg játékpisztolyból a zselépatronos és a szivacslövedékes típusokat, és ezek kiegészítőit keresik leginkább - ezek már fejlettebb, elektronikus játékok, amelyek 8-10 ezer forint körüli átlagáron keresettek. Ezek mellett még a Squid Game – Nyerd meg az életed sorozat őreinek gyerekméretű maszkjai is keresettek, az interaktív játékok közül pedig újra hódít a tamagotchi, pontosabban ennek az új generációs utódjának számító, forgó ledekkel hologramszerű látványt biztosító Bitzee digitális kisállatok. A legnépszerűbb gondolkodós játékok A klasszikus Uno kártya és Scrabble társasjáték mellett az elmúlt időszakban különböző gyűjtögetős kártyapakkokat is sokan rendeltek Pokémontól a sportkártyákig jellemzően 5-7 ezer forint közötti átlagáron. Bár a tavalyi Rubik 50 emlékév véget ért, a Rubik-kocka legkülönbözőbb formatervű és színvilágú kiadásai összességében továbbra is népszerűek, azonban lehetetlen egy-egy típust kiemelni közülük, egyformán izgalmasak a vásárlók számára az eredeti kockaformában alakzatban vagy kockaszámban eltérő verziók. Ugyancsak népszerűnek számítanak a tematikus LEGO-szettek, ezek közül egy tavaly boltokba került, klónkatonás Star Wars készlet (75372) volt a legnépszerűbb, az építős játékok közül a legtöbben például a villamosmegállós, illetve különböző versenyautós szetteket választottak - egy átlagos vásárló 13-15 ezer forint körüli összegért rendelt építőkészletet. Mivel május elején volt anyák napja is, valószínűleg ennek az eredménye, hogy a LEGO-virágok és növények is bekerültek a közelmúlt top termékei közé. Játszóteret is lehet rendelni online Az utóbbi két hét nem túl barátságos időjárása ellenére a családok készülnek a jó időre: a top 20 kategória között találhatók olyan kültéri játékok is, mint a kerti hinta, a felfújható játszótér, vagy a pedálos traktor. Az idei gyereknap jelenlegi csúcstartója az a rendelés, aki egy többek közt hintákat, csúszdát, homokozót, és mászófalat is tartalmazó, teljes összeszerelhető kerti játszóteret rendelt több mint 300 ezer forint értékben. Az elmúlt hetekben a legtöbbet a kültéren használható elektromos és pedálos gyermekjárművekért, felfújható kerti ugrálóvárért és felfújható mini focipályáért fizettek a vásárlók, ezek 200-300 ezer forint körüli áron kaphatók. Van olyan játék, amit részletre vesznek Bár összességében nem jellemző, hogy a hazai ügyfelek áruhitelre vásárolnának játékot, a magasabb árú kültéri játékok vagy komplexebb LEGO-szettek esetében volt olyan, aki élt a részletfizetési lehetőséggel az elmúlt hetekben, de ők csak egy kisebb hányadát adják a vásárlóknak. Az átvételi módok közül tízből hat játékot már csomagautomatában vagy átvételi ponton vettek át, a kiszállítást tízből négy vásárló preferálta, és a megrendelt játékok közel háromnegyede esetében ingyenes szállítás volt elérhető meghatározott kosárérték elérése esetén a Genius előfizetéses hűségprogramot igénybe vevő ügyfelek számára.

Címlapkép: Getty Images

