Ezért adósodik el egyre több magyar: azok jártak igazán jól, akik ezzel tényleg kivártak

2023 elejétől fogva viszonylag gyors ütemben indultak csökkenésnek a lakáshitelek hitelköltségei, ám ez a lendület 2024 eleje óta megtört. Sőt, az azóta eltelt időszakban már kamatemelésre is akadt példa. Ennek ellenére még mindig azt mondhatjuk, hogy jóval olcsóbban juthatunk jelzáloghitelhez most, mint egy évvel ezelőtt. Az alábbiakban azt vizsgáltuk meg, hogy mégis mekkora a különbség a mostani, és az egy évvel ezelőtti lakáshitelek kamatai között.

A 2022-ben elszálló kamatkörnyezetnek köszönhetően 2023 elejére 11,25%-ra emelkedett a magyarországi jelzáloghitelek átlagos évesített kamatlába. Csak hogy érzékeltessük a változás mértékét – egy évvel korábban, 2022 januárjában még csak 4,53% volt ez az érték.

A kamatok gyors emelkedését azonban azok ugyancsak viszonylag gyors csökkenése követte – 2023-ban szinte folyamatos volt ez a csökkenés, amely folyamat még 2024 legelső hónapjaiban is folytatódott. Egy évvel ezelőtt még 8,56% volt a lakáshitelek átlagos évesített kamatlába, míg márciusban már csak 6,64%. A csökkenés azonban itt lendületét vesztette – az átlagkamat megrekedt ezen a 6,5% körüli szinten.

Sőt, a tavalyi év második felétől már arra is akadt példa, hogy egy-egy bank emelte, nem pedig csökkentette a kamatait.

Egy helyben topogunk

Tavaly január elején elvégzett példakalkulációnkban bemutattuk, hogy milyen ajánlatokra számíthattak azok, akik akkor szerettek volna piaci jelzáloghitelt felvenni. Az akkori példaszámítás során 20 millió forint kölcsönösszeget és 25 éves futamidőt vettünk alapul.

Az akkori ajánlatok közül az UniCredit Bank minősített fogyasztóbarát hitele tűnt a legkedvezőbbnek – a hitelkamat 6,45% volt míg a THM 6,75%, ami 135 717 forintos havi törlesztőrészletet jelentett volna akkoriban. A többi bank ajánlata sem volt sokkal drágább, a legtöbb ajánlat esetében 140 ezer forint alatt maradt volna a szóban forgó hitel havi törlesztője. Az egyetlen kivételt az OTP Bank ajánlata jelentette, aminek 141 841 forintos havi törlesztőrészlete lett volna.

A fenti felvázolt paraméterek mentén most ismét elvégeztünk egy kalkulációt, hogy lássuk, mekkora kamatokra – törlesztőkre számíthatnak azok, akik most szeretnének lakáshitelt felvenni. Még mindig találhatunk ajánlatokat a 135 ezer – 140 ezer forintos sávban, ám fontos különbség, hogy mostanra olcsóbb és jóval drágább ajánlatokat is találtunk az egy évvel ezelőttiekhez képest.

A legkedvezőbb ajánlatot most is az UniCredit Banknál találhatjuk - a hitelkamat 5,99% míg a THM 6,26%, ami 129 942 forintos havi törlesztőrészletet jelent. Mindez persze a teljes visszafizetés összegén is meglátszik – az egy évvel ezelőtti ajánlat elfogadása esetén 40 750 507 forintot fizettünk volna vissza a futamidő végéig, míg a mostani ajánlat esetén ez az összeg már csak 38 983 208, ami 1 767 299 forint megtakarítást jelent.

A többi ajánlat azonban nagyjából az egy évvel ezelőttieket idézik – a második legkedvezőbb a CIB Bank ajánlata 134 776 forintos törlesztővel. Egy évvel ezelőtt ugyancsak a CIB hitele ált a második helyen 136 045 forintos törlesztővel, míg a teljes visszafizetés összege akkor 40 813 398 forint volt a mostani 40 432 796 forinttal szemben (-380 602 forint).

A legmagasabb kamattal most is az OTP Bank ügyfelei találkozhatnak – ráadásul ebben az esetben jelentős emelkedés figyelhető meg az egy évvel ezelőtti ajánlathoz képest. Mint írtuk, tavaly januárban az OTP-nél 141 841 forint lett volna a havi törlesztőrészlet, míg jelenleg 149 826 forint. Ennek megfelelően a teljes visszafizetés összege is megugrott – a tavalyi 42 223 134 forintról 44 648 509 forintra (+2 425 375 forint).

Azt mondhatjuk tehát, hogy az ajánlatok zöme nagyjából az egy évvel korábbiakkal vannak egy szinten, ám némi utánajárással jelentősen olcsóbb, kevésbé körültekintő választás esetén pedig jóval drágább hitelünk is lehet, mint tavaly ilyenkor lehetett volna.