Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. május 22.)

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2025. május 22.

Névnap

Júlia, Rita

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 402.71 Ft

CHF: 430.97 Ft

GBP: 477.23 Ft

USD: 355.44 Ft



Skandináv lottó

A sorsolás dátuma: 2025. május 21.

A Skandináv lottó nyerőszámai a 21. héten emelkedő számsorrendben a következők:

2, 6, 18, 20, 24, 27, 35



Ezen a héten nem volt telitalálat.

7-es találat: 0 db

6-os találat: 51 db

5-ös találat: 2193 db

4-es találat: 33508 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 27900 Ft

MOL: 3106 Ft

RICHTER: 10340 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2025.05.23: Erősen felhős vagy borult időre számíthatunk többfelé esővel, záporral, keleten zivatar is előfordulhat. Napközben a Dunántúlon felszakadozik, csökken a felhőzet, és megszűnik a csapadék. Ugyanakkor keleten egész nap eshet, helyenként jelentős mennyiség is hullhat. Az északnyugati, északi szél megélénkül, olykor megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9, 15, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 12, 18 fok között valószínű, ugyanakkor délkeleten kevéssel 20 fok felett is alakulhat.

2025.05.24: Nyugaton sok, keleten pedig többórás napsütésre van kilátás, utóbbi térségben sok gomolyfelhő képződhet, amelyek össze is állhatnak. Egy-egy futó zápor kialakulhat. Az északias szél megélénkül, kisebb körzetekben megerősödhet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet jobbára 2, 10, a legmagasabb nappali hőmérséklet 15, 20 fok között valószínű.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Érdemi fronthatással nem kell számolni. (2025.05.21)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!