Mi folyik az ingatlanpiacon? Itt már 4 milliós négyzetméteráron árulják a lakásokat

Majdnem tíz százalékot emelkedett egy év alatt a nyaralók országos átlagára. A Balaton népszerűsége megkérdőjelezhetetlen, a vízparti ingatlanok pedig a települési átlag kétszeresét érik, köztük van olyan új építésű projekt, amelynek kínálati négyzetméterára már meghaladja a 4 millió forintot.

Az elmúlt hat hónapban a lakáspiac mellett a nyaralópiac is fokozatosan lendületet vett, kommentálta Soóki - Tóth Gábor, az Otthon Centrum elemzési vezetője az említett időszak adatait. A szakember elmondta, hogy országos átlagban 535 ezer forintos négyzetméteráron cseréltek tulajdonost a nyaraló besorolású ingatlanok, ami 9,1 százalékos áremelkedést jelent az egy évvel korábbi értékhez képest. A kereslet azonban változatlan maradt. Az 1,9 százalékos keresletcsökkenés hibahatáron belülinek számít, tekintve, hogy az igazi roham csak most indul majd a nyaralókért, jegyezte meg a szakember, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy jelentős árbefolyásoló tényező a nyaraló elhelyezkedése és állapota. A vízparttól távolabbi és felújításra szorulókat átlag alatti, a vízparti (vagy annak közelében található) és jó állapotúakat pedig jóval átlag feletti áron lehet értékesíteni.

A legnagyobb üdülőövezetben, vagyis a Balatonon négyzetméterenként 658 ezer forintos átlagáron cseréltek tulajdonost az önálló ingatlanok. Ez az ár mindössze 1,1 százalékkal magasabb, mint egy évvel korábban. A legmagasabb négyzetméterárakkal a Balaton Keleti-medencéjének nagyobb településein kell számolni: Balatonalmádiban 772 ezer forint, Siófokon 869 ezer, Fonyódon 934 ezer az átlag. A rekorder ezúttal a nyugati-medence települései közül került ki, mivel Badacsonytomajban egymillió forint feletti átlagár volt irányadó az elmúlt hat hónapban. Ugyanakkor a nyugati-medence még mindig az olcsóbb területek közé tartozik, például Balatonmáriafürdőn átlagosan 563 ezer forintot, Balatonfenyvesen 511 ezer forintot kértek négyzetméterenként a tulajdonosok. Ezek az összegek azonban az átlagárat jelentik, így akár egy településen belül is komoly különbségek alakulhatnak ki az állapot és az elhelyezkedés, de legfőképp a vízparttól való távolság függvényében. A Balatonra kifejezetten érvényes, hogy a vízparti ingatlanok a település átlagos négyzetméteráránál kétszer drágábbak.

A balatoni árszintet egyedül a Velencei-tó közelíti meg. Az említett időszakban mért átlag érték 633 ezer forint négyzetméterenként, ami 10,7 százalékkal múlja felül az egy évvel ezelőttit. Ennél jóval olcsóbb a Tisza-tó térsége, ahol a fajlagos átlagár 250 ezer forint, ám az elmúlt évhez képest százalékosan ez is kétszámjegyű áremelkedést jelent. A nagyobb városok – Tiszafüred és Abádszalók – ennél jelentősen drágábbak, míg a kisebb települések az átlagnál olcsóbbak. A vízparti ingatlanok négyzetméterára itt is a települési átlag duplája, vagyis meghaladja a félmillió forintot.

Az új építésű lakásoknál az átlagárhoz képest két-két és félszeres szorzó az irányadó: Siófokon átlagosan 1,9 millió forintért hirdetik az új lakásokat, míg Balatonfüreden 2,1 millió forintot ér egy négyzetméter. A vízpartiak ebben a szegmensben is drágábbak: előfordul olyan projekt, amelynek kínálati négyzetméterára meghaladja a 4 millió forintot.

Ma már a kisebb balatoni településeken sem lehet olcsó, új építésű ingatlanhoz jutni, az átlagár ezekben a helységekben is 2 millió forint, sőt néhány vízparti projekt esetében a 3 millió forint feletti kínálati négyzetméterár sem ritka.