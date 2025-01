Elképesztő, ami a magyar bolti kasszáknál történik: sokan nem is sejtik, mennyit fizetnek valójában

Az infláció 2024-ben jelentősen alacsonyabb volt, mint az előző években, mégis komoly eltéréseket mutattak az egyes termékek és szolgáltatások árai. Miközben néhány alapvető élelmiszer ára tovább emelkedett, más termékek jelentős árcsökkenést produkáltak. Cikkünkben bemutatjuk az elmúlt év legnagyobb drágulóit és árzuhanásait, miközben azt is feltárjuk, hogy a bázishatás hogyan torzíthatja az inflációval kapcsolatos megítélést. Megnézzük, mely termékek lettek a mindennapok "drágulási bajnokai", és melyek jelentettek némi megkönnyebbülést a háztartásoknak – a számok mögé nézve pedig azt is feltárjuk, miért érezhettük mégis drágábbnak az életet.

Január közepére már az infláció kapcsán is le tudtuk zárni a 2024-es évet. A hivatalos adatok szerint 2024-ben átlagosan 3,7%-kal haladták meg az árak az előző évi azonos időszaki értékeket. Azt is tudjuk, hogy ezen belül a legnagyobb mértékben a szolgáltatások drágultak: 8,9%-kal. Az élelmiszerek ára 2,8, a szeszes italok, dohányáruké 4,4, a ruházkodási cikkeké 4,2, az egyéb cikkeké 1,7%-kal emelkedett. A háztartási energiáért 4,6, a tartós fogyasztási cikkekért 0,9%-kal kevesebbet kellett fizetni.

Igenám, viszont ahogy az már lenni szokott, hogyha az átlagos drágulás mértéke mögé nézünk, akkor bizony találhatunk cifra dolgokat. És természetesen nincs ez másképp egész évek összevetésében sem. Mostani cikkünkkel bemutatjuk tehát, hogy a KSH elérhető, hivatalos termék/szolgáltatás listájából melyek voltak az elmúlt év csúcsdrágulói, és persze kitérünk arra is, minek csökkent mondhatni drasztikusan az ára idehaza.

2024 csúcsdrágulói

Hogyha jobban a számok mögé nézünk, akkor láthatjuk, hogy 2024-ben leginkább a 2,8-as UHT tej ára emelkedett Magyarorzságon, az átlagára ugyanis 24,6 százalékos növekedést mutattak. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy míg 2023-ban átlagosan a termék 305 forintba került, addig 2024-ben már 380 forintba.

Dobogós lett a dobozos narancslé is. Ennek litere átlagosan 2024-ben már 938 forintba került, szemben a 2023-ban átlagos 764 forintos árral. A növekedés nem kevés, egészen pontosan 22,8 százalkos. Bronzérmes lett a drágulási listán a szombat esti multiplex mozijegy (helyben vásárolva), az átlagár itt 18,1 százalékkal emelkedett. Tehát míg 2023-ban átlagosan 2260 forintért lehetett szombatonként mozizni, ez 2024-ben már 2670 forintba kerül.

A top5 dráguló közé befért még a kristálycukor (16%), és a vonaljegy (15%) is. Miközben a top10-ben olyan termékeket találahtunk még, mint a teljes áru buszmenetjegy (14,9%), a 75-100 grammos csemge fűszerpaprika (14,6%), a csirkemellfilé (13,7%), a szemüveglencs (13,5%), a sertéscomb (13,5%), valamint a Magyar Nők Lapja (13,2%).

A top10 legjobban dráguló termék átlagos áremelkedés összességében 16,4 százaléks volt 2024-ben 2023-hoz képest. Ez azt jelenti, hogy a legjobban dráguló termékek idehaza 4,4-szer jobban drágltak átlagosan annál, mint amekkora az éves átlagos drágulás volt.

2024 legnagyobb árzuhanásai

A csúcsdrágulók és az éves átlag vizsgálata után selythetjük, hogy bizony jócskán akadt olyan termék is az áruházak polcain, amik bizony jóval olcsóbbak lettek 2024-re, mint amilyenek voltak 2023-ban. És bizony voltak is ilyen termékek. A legnagyobb áresést például a rétesliszt produkálta, ez a termék átlagosan 22,3 százalékkal került kevesebbe tavaly, mint 2023-ban. 2023-ban ugyanis átlagosan 426 forintot kellett érte fizetni, tavaly viszont 331-et. Jóval olcsóbb lett a 4 tojásos spagetti átlagára is, egy év alatt 19,1 százalékos volt az esés. Így a termák ára 2024-ben átlagosan már csak 609 forint volt, szemben a 2023-as 753 forinttal.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 19 170 925 forintot 20 éves futamidőre már 6,26 százalékos THM-el, havi 138 454 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,68% a THM, míg a MagNet Banknál 6,88%; az Erste Banknál 7,00%, a Raiffeisen Banknál 7,00%, a K&H Banknál pedig 7,49%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Jócskán visszaesett a 400-500 grammos sertészsír átlagára is, itt a csökkenés 18,8 százalékos volt. Így a termék a 2023-as 958 forintos átlagárhoz képest 2024-ben már átlagosan 778 forintért volt kapható. A top5-ben ezek mellett ott volt még a vöröshogyma (-18,4%), valamint a férfi átmeneti kabát (-14,2%).

Mindezek mellett a top10-be még olyan terméket fértek be, mint a téliszalámi (-13%), a tojás (-13%), a félbarna kenyér (-12,1%), az akácméz (-12,1%), a 20 százalékos tejföl (-11,9%), a gyorsfagyasztott zöldborsó (-11,6%), a 10 százalékos tejföl (-11,6%) és a pulykamellfilé (-11,5%).

EZ IS ÉRDEKELHET Kvíz: Te emlékszel, mennyibe került a tej, a tojás, a zsemle 2022 januárjában a nagy drágulás előtt? Három év alatt sok alapvető élelmiszer ára rekord mértékben nőtt, szinte már nehéz is felidézni, mi mennyibe került a nagy drágulás előtt. Te emlékszel még a 2022-es árakra?

Van azért baj a drágulással

Bár a 2024-es adatok összességében nem túl magasak, legalábbis a korábbi években mértekhez képest, de nem szabad elfelejteni a bázishatást. Gondoljunk bele, a 2024-ben dráguló termékek iszonyatosan sokat drágultak már az elmúlt években, és ezekre még további drágulás rakódott tavaly. Ehhez képest a nagyon olcsósodó termékek, szinten nagyon magas szintről mérséklődtek, tehát az árcsökkenés látványos, de érzésre inkább csak korrigáltak az áraik, semmint lettek mondjuk ólcsóbbak, akár a fizetésekhez képest.

Érdekes megnézni azt is, hogyha 2024 hónapjait az azelőtti év azonos időszakához nézzük, akkor bizony az év utolsó hónapjában volt legnagyobb a növekmény. Nevezetesen 4,6 százalékos, amihez hasonlót 2024 júliusában mértek utoljára, ám az is csak 4,1 százalkos volt. Mindez a számok nyelvén azt is jelenti, hogy miközben 2024 októberében még csak 0,1 százalékkal voltak magasabbak az árak az egy hónnapl korábbiakhoz képest, addig 2024 novemberében már 0,5 százalékos volt az emelkedés októberhez képest, amit decemberre még egy újabb 0,5 százalékos emelkedés fejelt meg novemberhez képest.

Azt lehet tehát mondani, hogy hiába a 2024-es alacsonyabb éves alapon összehasonlított adat, 2024 végére újra érezhetően drágább lett az élet Magyarországon.