Bejelentették: megszűnik a határellenőrzés Románia felé is, rengetegen vártak már erre

2025 év elejétől teljesen felveszik a belső határellenőrzés nélküli schengeni övezetbe Bulgáriát és Romániát, döntött csütörtökön az Európai Unió miniszteri Tanácsa a testület magyar elnökségének X-re kitett posztja szerint.

‼ DEAL! Interior ministers have just adopted a decision to lift internal land border controls with and between Bulgaria and Romania from 1 January 2025. A great victory for Bulgaria, Romania, and all of Europe!#HU24EU

