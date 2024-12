Így húzhatja ki Románia a gödörből Magyarország elmaradott falvait: jól járnak az ingatlantulajok?

Nagyon jól járhat Magyarország elmaradottabb, keleti határvidéke Románia schengeni csatlakozásával. Már eddig is több romániai ingatlanvásárló jelent meg az olcsóbb árak miatt a határ magyar oldalán, de a csatlakozás után Nagyvárad és Arad agglomerációja is eltolódhat Magyarország irányába. A munkahelyekben nem bővelkedő magyar oldalról pedig könnyebb lesz Romániában munkát vállalni, ami megállíthatja az elnéptelenedést is.

Csütörtökön vélhetően eldől, hogy Románia is a schengeni övezet teljesjogú tagja lehet, azaz megszűnik a közúti és vasúti útlevél- és vámellenőrzés a magyar-román határon - ezzel pedig jól járhat Magyarország keleti, elmaradottabb határvidéke is a 444 szerint. A határ közelében két, magyar szemmel is nagy romániai város is található, a 183 ezres Nagyvárad és a 145 ezres Arad, amelyek esetében felmerül a kérdés, hogy hasonló lesz-e a helyzet, mint Szlovákia és Magyarország 2007-es schengeni csatlakozása után, amikor a magyarországi Rajka Pozsony alvóvárosa lett. Azaz a lakosság jelentős részét a szlovák fővárosba köti a munkája.

A lap több határmenti település polgármesterével is beszélt, Győri Zoltán, a Nagyváradhoz közeli Körösnagyharsány vezetője például elmondta, hogy mivel a magyar oldalon jóval olcsóbbak az ingatlanok, már eddig is érkeztek romániai házvásárlók a településre és a környékre, de ők jellemzően idősek voltak. Nagyjából ugyanezt mondta Dombegyház polgármestere, Dinnyés Ildikó is, Nagylak polgármestere, Bárdos-Kolozsvári Rozália pedig kifejtette: a településen már eddig is sokan vettek házat Romániából, de a többségük nem költözött be, lehet, a schengeni csatlakozásra vártak, mivel először 2011-re lett megígérve Romániában a tagság.

Forman Balázs, a Neumann János Egyetem docense arról beszélt, schengeni határ bevezetéséhez kötődő változások már évekkel ezelőtt megindultak, a határrendészetek sem akartak új létesítményeket felhúzni. Viszont a keleti határvidéken várhatóan felpörögnek az útépítések, ahogy a magyar-szlovák és a magyar-osztrák határokon is történt a csatlakozáskor. A szakértő szerint ezzel egyidőben megkezdődik majd a nagylaki és az aradi agglomeráció Magyarország felé tolódása is, hiszen óriási az ingatlanár szakadék, aminek a falvak haszonélvezői lehetnek - északon Szatmárnémeti közelében is megindulhat ez a folyamat, amiből Csenger, Csengersima vagy Fehérgyarmat is profitálhat.

Sőt, a határ magyar oldaláról már most is sokan Romániába járnak át dolgozni, és ez a csatlakozással még könnyebb lehet, ami a kevés munkahellyel rendelkező Békés megyén segíthet, Aradra, Temesvárra járhatnak majd sokan dolgozni. És a körösnagyharsányi polgármester szerint hiába a debreceni nagyberuházások, a kocsival 30 percnyire lévő Nagyváradon is várják dolgozni a magyarokat, ha megnyílik a határ, akkor ez még egyszerűbb lesz. Győri Zoltán szerint nagy segítség lenne ez a fiatal lakosság megtartása miatt.