Itt vesznek most szinte fillérekért nyaralót az élelmes magyarok: tényleg durván megéri?

Az év huszonkilencedik hetén sem volt hiány hírekből. A héten a leginkább a Fanta-botrány borzolta a kedélyeket, mely azután robbant ki, hogy lapunk megírta: az olasz Fantával mennyivel több narancs van, mint a hazai boltokban kapható változatban. Az ügyben még Lázár János is megszólalt. A héten tovább folytatódott a kánikula, szerdán meg is hosszabbították a hőségriadót. A héten megkezdődtek az idei minimálbér-tárgyalások is és már konkrét számok is elhangzottak az egyeztetések során. Pénteken pedig a globális IT-leállás okozott számos fennakadást. Összegyűjtöttük a legfontosabb, legérdekesebb, legolvasottabb híreket, cikkeket 2024. 21. hétről.

Még a múlt héten követtek el merényletet az amerikai exelnök, Donald Trump ellen, ezzel kapcsolatos még ezen a héten is sok hír érkezett a tengeren túlról. A hétfői határidőig nem támadta meg sem Karácsony Gergely, sem Vitézy Dávid, sem pedig bárki más a június 9-i főpolgármester-választás eredményét. Így hivatalosan is Karácsony Gergely lesz a főpolgármester. A héten friss adatok szerint több városban emelkedett a covidos betegek száma. A hétvégén lezajlott az idei 56. Kékszalag vitorlásverseny és a 42. Balaton-átúszás is.

A megunhatatlan Balaton

A 29. héten a leginkább a magyar tengerrel kapcsolatos hírekre voltak kiváncsiak az olvasóink. Még hétfőn érkezett a hír, hogy baleset történt a szántódi kikötőben, miután kikötött a komp. A hajó minden előjel nélkül elkezdett távolodni a parttól, miközben autók hajtottak le róla, egy kisbusz már nem tudta elkerülni a bajt. A komp valószínűleg nem volt megfelelően kikötve:

A nyaralóvásárlás is sokak fantáziáját mozgatja a nyáron. Egy eheti közlemény szerint az aktuális ingatlanpiaci környezet lehetőséget nyújt azok számára is, akik kisebb költségvetéssel vágnának bele egy nyaralóprojektbe. Szakértők rámutattak 10 olyan településre, ahol átlagosan 15 milliós vételár alatt, népszerű üdülőövezetek közelében lehet telekhez jutni - van ezek között balatoni is. Körbejárták a könnyűszerkezetes vagy mobilház felépítése kapcsán elérhető banki finanszírozás lehetőségeket is:

A magyarok alapélménye, hogy a Balaton évről évre drágább és megfizethetetlenebb. Nemcsak a lángosárak szálltak el az évek alatt, hanem minden más is. Az, hogy mekkora volt a valós infláció, és hogy ennek mi áll a hátterében, lényegtelen is: a keserű személyes élménye sokaknak az, hogy a Balaton egyre drágább, már rengetegbe kerül akár csak hétvégére leruccanni. Ahelyett azonban, hogy a Balatont siratnánk és nem mennék sehová, érdemes szétnézni jobban az országban: akadnak még gyönyörű tavak, rendezett strandok, kellemes horgászhelyek, árnyas vízpartok Magyarországon. A legtöbb helyen olcsóbban is megúszhatjuk a kikapcsolódást. A Pénzcentrum most az egyik ilyen alternatív üdülőhelyen térképezte fel az árakat:

A nyár botránya: a narancsszegény Fanta

Ahogy arról lapunk a héten hírt adott, mely aztán futótűzként terjedt el a hazai médiában: a Coca-Cola sem tagadja: eltérő összetételű Fanta narancsot árul Magyarországon, mint több más országban. Olvasónk most az Olaszországban kapható üdítővel hasonlította össze a hazait, és mint kiderült: az olaszban jóval több a narancslé. A Nébih már korábban is vizsgálta a gyártó termékeit hasonló okokból, ám jogsértést nem találtak - közölte a hivatal a Pénzcentrum kérdésére, és elmagyarázták, miért is nem feltétlen sérti a kettős minőségre vonatkozó szabályokat, ha egy gyártó más összetétellel, de ugyanazt az arculatú terméket forgalmazza két különböző országban:

Kullancsok, orrpolipok, patikák

Ahogy arra ismét felhívtuk a figyelmet: Magyarországon a legtöbb Lyme-kór és kullancsencephalitis fertőzés májustól szeptemberig fordul elő, azonban a nyár a legveszélyesebb időszak. Ilyenkor tartózkodik ugyanis sokkal többet az ember a természetben és a kullancsok is aktívabbak. A hőség elől is sokan menekülnek a természetbe: hűvös völgyekbe kirándulni, vagy árnyas vízpartokra. Jobb azonban résen lenni, mindig ellenőrizni a bőrünket, nem találunk-e élő kullancsot, vagy gyanús csípést magunkon. A kullancsok ugyanis sok veszélyes betegséget terjesztenek:

Jó hír a hazai kistelepüléseken élők számára, hogy egyre több helyen nyílik (újra) gyógyszertár, ezzel megfordult az eddigi csökkenő tendencia. A májusi rendeletmódosítás után mindössze két hónappal máris látszanak azok a pozitív változások, melyek a fiókgyógyszertárak esetén volt kimondott feladat megcsinálni a gyógyszerészeti ellátásban - ezt közölte lapunkkal a Hálózatban Működő Gyógyszertárak Szövetsége a biztató számok kapcsán:

A héten azzal is foglalkoztunk, hogy Magyarországon is sokan szenvedhetnek olyan légzési nehézségtől, melyet jó indulatú elváltozások, köznapi nevén orrpolipok okozhatnak. A legtöbben együtt élnek a kellemetlen tünetekkel, pedig fül-orr-gégészeti kivizsgálással könnyen tettenérhetők az ilyen elváltozások, melyek kezelhetők, gyógyíthatók. A hosszú várólisták, az időpontfoglalás nehézségei azonban sokakat elrettentenek attól, hogy szakemberhez forduljanak a kisebb problémáikkal, pedig súlyos szövődményektől kímélhetnék meg magukat. Orrpolip műtétet magánklinikákon is sok helyen végeznek az országban, a beavatkozás viszont nem két fillér. A Pénzcentrum most annak járt utána, mennyibe kerülne magánúton megszabadulni a kellemetlen orrpoliptól:

Kerge közlekedők, nyári utazások

A gyalogosok és a kerékpárosok mellett egyre gyakrabban látni elektromos rollereseket is a hazai autópályákon, gyorsforgalmi utakon - közölte a Magyar Közút a Pénzcentrum kérdésére, hozzátették: ma ez már nem számít extrém esetnek. Ráadásul, mint elmondták, a közlekedő autósok nagyon nem tudnak felkészülni egy ilyen extrém helyzetre és elkerülni a balesetet:

De nem csak a biciklisek, gyalogosok, rolleresek jelenthetnek gondot. Egyre többször látni, hogy ha egy autós eltéveszt egy autópálya-kijáratot, és azt látja, hogy nem ment le ott, ahol le kellett volna mennie, egyszerűen visszatolat vagy megfordul - közölte a Pénzcentrum kérdésére a Magyar Közút. A cég szerint a szembehajtást már csak a jelzések miatt is érzékelnie kellene az autósnak, de a fel- és lehajtó ágak íve is más, a sofőrnek éreznie kell mielőtt még felhajtana szabálytalanul a pályára, hogy valami nem stimmel:

Ugyan több mint 20 százalékkal több személyautót helyeztek forgalomba Magyarországon az első félévben, mint az elmúlt két év hasonló időszakában, ám a számok mögött nem feltétlenül a piac fellendülése áll. Ugyanis július elején új EU-s szabályok léptek életbe, így a kereskedőknek igyekezniük kellett, hogy még ezek érvénybelépése előtt forgalomba helyezzék a készletes autókat. Összesítésünkben megnéztük, melyik márka vezeti 2024-ben a forgalomba helyezési versenyt, és kiderül: az első 6 havi adatok alapján melyik Magyarország kedvenc autója ebben az évben:

Akárcsak tavaly, idén is elkészítettük a Pénzcentrum Nagy Utazáskutatását, amelyet több mint 11 ezer olvasónk töltött ki. Az értékelés első részéből megtudhattuk, hogy a magyarok számára fontos a kikapcsolódás és a pihenés, de sokan nem engedhetik meg maguknak. A kitöltők több mint 70 százaléka nyilatkozott úgy, hogy a megnövekedett árak miatt olcsóbb úti célokat választ, ritkábban vagy egyáltalán nem utaznak 2024-ben. A mostani, második elemzésünkben azt vizsgáltuk, milyen formában, utazási irodán keresztül vagy egyéni szervezésben mennek a magyarok, mennyit költenek fejenként, illetve miel utaznak 2024-ben. Megnőtt azoknak az aránya tavalyhoz képest, akiknek fejenként 100 ezer forint sem jut nyaralásra:

Az olvasóink többsége szerint a magyar utak állapota borzasztó, szabályosan járhatatlan, vagy legalábbis rossz. A hivatalos statisztikák szerint azonban közelsem ilyen súlyos a helyzet. A Magyar Közút Zrt. évente felméri, milyen állapotban vannak az utak, a nemrég közölt statisztikáikat idén is elemezte a Pénzcentrum. Ezek alapján a leggyakrabbak az utak burkolatával van probléma: 2023-ban az utak cirka 53 százalékának volt rossz vagy nem megfelelő a burkolatállapota. Mivel ez több mint az útszakaszok fele, ezért aki sokat közlekedik a rosszabb állapotú utakon, valóban érezheti azt, hogy egymást érik a kátyúk, amerre csak jár. Az adatokból kiderült az is, hogy arányaiban és kilométerben is nőtt a rossz burkolatú utak hossza a korábbi évekhez képest:

Egyre népszerűbbek a luxusnyaralások, amelyek jelenthetnek különleges kilátással rendelkező szobákat vagy éppen olyan exkluzív célpontokat, mint New York City vagy az Amalfi-part. Ma már nem feltétlenül kell egy vagyont elkölteni egy ilyen élményényre: figyeljük az ajánlatokat és előre megtervezzük utazásainkat, olyan szállásokat és élményeket foglalhatunk, amelyek máskülönben elérhetetleneknek tűnhetnének:

Tallinn, Észtország fővárosa, nem csupán a középkori óvárosáról híres, hanem a modern művészeti negyedeiről és széles gasztronómiai kínálatáról is. Az észt főváros egyre több látogatót vonz, akik a történelmi látnivalók mellett a hipszter negyedek és a díjnyertes éttermek miatt érkeznek. Mivel a turisták száma még nem túl magas, az észt főváros sokkal olcsóbb, mint más, európai felkapott nagyvárosok:

Tiszta lakás, hűvös ház

Az aktuális piaci helyzetben embert próbáló és pénztárcát nem kímélő kihívásnak tűnik a saját ingatlan vásárlása. Sokakban felmerülhet az úgynevezett „szerencseszerződés” kötésének lehetősége, vagyis, hogy szerződésbe foglalt módon gondoskodjon segítségre szoruló idősekről házaikért, lakásaikért cserébe. A közösségi médiában található eltartási szerződéses hirdetések nyomába eredtünk és utánajártunk, hogyan működhetnek ezek az ügyletek 2024-ben. Ingatlan és jogi szakértőket kérdeztünk, hogy ez lehet-e a legjobb módszer a lakáshoz jutásra a giga hitelek helyett:

Javában tart a budapesti lomtalanítási szezon, viszont még mindig kevesen tudják: rengeteg olyan hulladéktípus van, amit ilyenkor sem szabad kitenni, és az sem mindegy, mikor, hová rakjuk ki a lomokat - bírság is járhat annak, aki hibázik. Például a veszélyes vegyszereket nem viszik el, azokat a hulladékudvarokba kell leadni - de a létesítmények azoknak is megoldást jelenthetnek, akik nem akarnak a lomtalanításig várni, vagy már túl sok a hulladék, amit nem akarnak tárolgatni. A MOHU Budapest közlése szerint majdnem 8,5 tonna hulladékot adtak le a budapesti szelektív hulladékgyűjtő udvarokban. Mint megtudtuk, viszonylag kevesen tudnak az egyénileg kérhető lomtalanításról, legalábbis a cég szerint 2023-ban csak 86 budapesti lakos igényelte:

A rekord melegben mindannyian keressük a lehetőségeket az enyhülésre. A szakemberek, viszont már évek óta kongatják a vészharangot, hogy felhívják a figyelmet a klímaválságra és a globális felmelegedésre. Az évről évre egyre forróbb nyári napokon, néhány fok is enyhülést jelenthet. Összegyűjtöttük Magyarország leghidegebb helyeit és megnéztük, mennyi pénzért költözhetnénk oda:

Drága lecke, iskolai szigor

Ma minden harmadik magyar diák fontolgatja, vagy már el is döntötte, hogy külföldön szeretne továbbtanulni. Ezért a nyár sok érettségiző diáknak fordulópont: sok fiatal egy ideig biztosan utolsó nyarát tölti Magyarországon. Az elmúlt években a diákok rádöbbentek, hogy egyes külföldi országokban térítésmentesen, vagy kedvező diákhitellel juthatnak értékes külföldi diplomához. Ennek azonban legfontosabb feltétele a magas szintű nemzetközi nyelvvizsga. Ebben a cikkben a Brighton Nyelviskola és Fordítóiroda vezető mestertanárával, Kodák Mónikával beszélgettünk arról, milyen anyagi és tudástőke szükséges ahhoz, hogy 2024-ben valaki teljesítse ennek nulladik lépését, és nemzetközi nyelvvizsgához jusson, de megszólalt Pintér Nándor is, aki magánoktatóként arról mesélt, hogyan zajlik a felkészülés a diákokkal:

Szeptembertől csak akkor használhatják a diákok a mobilt és tabletet a köznevelési intézményekben, ha arra a pedagógus engedélyt ad az órán való használatra, a tanuláshoz. Zacher Gábor szerint lehet is használni az oktatás során a kütyüket, egy pedagógus viszont arról számolt be a Pénzcentrum videoblogjának, hogy a diákok már most is kijátsszák a szabályokat, ahol ezt bevezették:

Moziműsor, könyveladás, nyári akciók, boltbezárás

Kereken egy éve, július 20-án mutatták be a magyar mozik a Barbie és az Oppenheimer című filmeket. A két film egy napra eső debütálása váratlanul addig soha nem látott hypeot generált, a jelenség külön elnevezesét is kapott: Barbenheimer. A közös bemutatón poénkodó mémhullám egyre gerjesztette az érdeklődést, amely odáig fajult, hogy a stúdiók is beszálltak a buliba. De hol van már a tavalyi hype? Lesz még valaha a Barbenheimerhez hasonló együttállás a mozikban? Talán már nem is kell olyan sokat várni, és véget ér a 2024-es Nagy Uborkaszezon, és érkeznek az izgalmas idei premierek:

Az elmúlt napok perzselő hőhullámai nem csak az embereket, hanem a háztartási gépeket is próbára teszik, így sok készülék éppen most adja fel a harcot. Ennek hatására a nagyáruházak akciókat hirdetnek. Erre szükség is van, hiszen a GFK adatai szerint a magyar nagy háztartási gépek piaca tavaly 21,8 százalékkal esett vissza, ami 302 ezer darabbal kevesebb eladott készüléket jelent. Nézzük, milyen ajánlatokkal várják most a vásárlókat:

Bár az elmúlt évtizedben számos alkalommal felvetődött a kérdés: van-e még helye a könyveknek, illetve igénye az embereknek az olvasásra a mai világban, az eladási statisztikák bizonyították: a könyvpiac még mindig az egyik legsikeresebb. Ebben a cikkben három nagy könyvkiadót, a Librit, a Lírát és a Pagonyt kérdeztük a nyári könyveladásokról és arról, kinek mit ajánlanának egy nyári vakációra:

Fékezhetetlennek és visszafordíthatatlannak látszik a boltok számának csökkenése az országban, de ennek egyszerre több oka is van - ezt egybehangzóan mondták lapunknak a szakértők és az elemző is. A KSH adatai szerint a tavalyi év második felében megint több mint négyezer bolt zárt be Magyarországon, és gyors megoldásra lenne szükség ezzel kapcsolatban, mert a szektor egyharmadát a magánvállalkozók teszik ki. Van persze több olyan megye vagy város, ami valamennyire tartja magát - de az is jó kérdés, hogy meddig:

Sokan bizonytalanok azzal kapcsolatban, mennyit illik, vagy egyáltalán szükséges-e borravalót adni. Valójában az, hogy mikor és mennyit adunk, számos tényezőtől függhet, beleértve a konkrét szituációt, a szolgáltatás jellegét vagy helyszínét. Egy azonban biztos: a növekvő inflációs szorításban egyre több szolgáltatás esetében ez egyfajta elvárásként jelentkezik, sokszor még szervizdíj felszámolása mellett is, de pont ugyanezen okból a fogyasztók is egyre nehezebb helyzetben vannak, ha meg akarnak felelni ennek az elvárásnak. A Pénzcentrum legutóbbi szavazása azt vizsgálta, olvasóink támogatják-e a borravaló gyakorlatát, és ha igen, milyen formában teszik azt:

Az első étteremkalauzok azzal a céllal készültek, hogy az embernek úti célokat adjon, meghozza a kedvét az utazáshoz. A világ azóta sokat változott, vele együtt az étteremkalauzok is. Ma már többnyire nem kell ösztönözni az embereket az utazgatásra, maguktól is útnak indulnak, és kifejezetten keresik a gasztronómiai élményeket közel és távol is. Ehhez lehet praktikus egy térkép, amelyen megtalálható Magyarország legjobb 100 étterme a Dinig Guide értékelése szerint. Mutatjuk, hová érdemes betérni: